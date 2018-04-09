Пресса Британии: России должно быть стыдно за сговор с Асадом

В обзоре британской прессы:

Почему сегодня опасно проводить операции против Асада?

"Ровно год назад, - напоминает в редакционной статье Daily Telegraph, - в ответ на химатаку в Сирии американцы нанесли удар по военной базе, с которой предположительно взлетали самолеты с химоружием. Этот удар вызвал тогда удивление, ведь Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании обещал не встревать в ближневосточный конфликт. Разве что американской безопасности угрожало бы "Исламское государство".

И вот теперь имеется, кажется, бесспорное свидетельство еще более ужасающей газовой атаки в пригороде Дамаска Думе, а президент Трамп заявляет, что за это придется дорого заплатить. "Но что на самом деле может сделать Вашингтон?" - задается вопросом газета.

Прошлый удар должен был стать показательным, он был призван продемонстрировать режиму, что бывает за нарушение международного законодательства. Но урок прошел даром, и свидетельство тому - новое применение химоружия. Более того, участие России, которая поддерживает режим Асада, в случае нового удара американцев грозит привести к противостоянию России со странами НАТО, которые только что ввели против нее санкции в связи с отравлением в английском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Москва действует по отработанному сценарию: сначала утверждает, что никакой химатаки не было, затем отрицает свою причастность и, наконец, обвиняет боевиков в убийстве соотечественников. Но факт остается фактом, напоминает Daily Telegraph: Россия - единственная военная сила в регионе, способная осуществить или допустить такую атаку.

Создатель "Новичка" встает на сторону Британии

Один из ключевых разработчиков группы нервно-паралитических веществ, в которую входит "Новичок", встал на сторону Британии в продолжающемся между Лондоном и Москвой споре о том, кто же отравил Сергея Скрипаля, пишет московский корреспондент газеты Financial Times Кэтрин Хилл.

Владимир Углев, с 1970-х по начало 1990-х принимавший участие в советской программе по разработке химического оружия "Фолиант", уверен, что Сергея и Юлию Скрипаль отравили веществом, которое он разработал еще в 1975 году.

При этом он же подчеркнул, что наверняка выяснить, где было произведено это вещество, не удастся.

К выводу о том, что примененный в Солсбери яд относится к тому же семейству боевых отравляющих веществ, что и "Новичок", ранее пришла лаборатория министерства обороны Великобритании в Портон-Дауне.

"Я не сомневаюсь в том, что применен был именно агент А-234", - написал в электронном письме на адрес газеты Financial Times Углев, проживающий на пенсии на черноморском побережье. Ученый утверждает, что на основе информации из Портон-Дауна и из других источников можно сделать однозначный вывод: речь идет о веществе, которое он впервые синтезировал в декабре 1975 года в лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии в Шиханах.

Углев также весьма критически высказался о российском президенте и его администрации.

"Как российский гражданин, я не принимаю великодержавного шовинизма, раздуваемого кремлевско-лубянскими ворами и убийцами и поэтому полностью понимаю и поддерживаю политику британского правительства в отношении России", - приводит слова ученого Кэтрин Хилл.

При этом Углев добавил, что как профессиональный химик он понимает, что бесспорно уличить тех, кто применил это отравляющее вещество, не смогут ни британские ученые, ни ОЗХО.

Тем временем, напоминает газета, Москва и Лондон продолжают вести информационную войну вокруг попытки отравления в Солсбери. В понедельник в ходе визита Терезы Мэй в Данию и Швецию отношения с Россией будут стоять во главе повестки дня.

Джонсон и Лавров обменялись "историческими" любезностями

Продолжая тему противостояния Лондона и Москвы из-за дела Скрипалей, Daily Mail пишет, что Россия в очередной раз попыталась спровоцировать Британию, опубликовав фотографию 80-летней давности, на которой футболисты английской сборной перед матчем в Берлине стоят, вскинув руки в нацистском приветствии.

Эту фотографию Сергей Лавров послал своему коллеге Борису Джонсону, незадолго до этого сравнившему Россию, которая готовится принять у себя чемпионат мира по футболу, с гитлеровской Германией 1936 года, устроившей Олимпийские игры. Джонсон сказал тогда, что Путин хочет использовать ЧМ-2018 в пропагандистских целях точно так же, как это хотел сделать Гитлер с Олимпийскими играми в Берлине.

На что Лавров не преминул напомнить ему, как вся английская команда под руководством сэра Стэнли Мэтьюза в мае 1938 года "бросала зиги" по команде футбольной ассоциации и лично британского посла.

"Лавров намеренно пытается спровоцировать правительство, намекая на его связь с фашистами, - заявил по этому поводу британский Форин-офис. - Таким образом они пытаются отвлечь внимание от зла, которое они творят сегодня, указывая на ошибки, допущенные добрых 100 лет тому назад".

Daily Mail напоминает, что английской сборной было предписано по-нацистски салютовать на олимпийском стадионе в Берлине в соответствии с политикой умиротворения Невиля Чемберлена.

"Никто из британских игроков не хотел этого делать, - рассказал сын капитана сборной Стэнли Мэтьюз-младший. - Но футбольная ассоциация заявила им: или вы салютуете, или больше никогда не играете за сборную."

Обзор подготовил Леонид Лунеев, bbcrussian.com