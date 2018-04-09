СМИ России: теперь от санкций не застрахован никто

В обзоре российских газет:

"Ведомости", РБК, "Известия": беспрецедентные санкции

Одна из главных новостей центральных российских СМИ - новые американские санкции, введенные 6 апреля. Газеты пишут о том, чем они грозят российскому бизнесу. По санкции попали 24 россиянина и 14 связанных с ними компаний. Теперь американские граждане и компании не имеют права вести дела с попавшими под санкции россиянами.

Газета "Ведомости" отмечает, что выйти из-под санкций практически невозможно, снять их дозволено только с одобрения конгресса США.

В наихудшей ситуации, отмечает газета, пока оказались компании Олега Дерипаски, которые подешевели уже на 3,2 миллиарда долларов. Минфин США подозревает Дерипаску в отмывании денег, прослушивании телефонов госчиновников, участии в вымогательстве. Кроме того, в США подозревают, что он подкупал чиновников, выступал заказчиком убийства бизнесменов и имеет связи с организованной преступностью в России.

Дерипаска все обвинения отвергает. "Основания для моего включения в санкционный список абсолютно безосновательны, смехотворны и просто абсурдны", - передал слова бизнесмена его представитель.

Газета отмечает, что восемь из 14 попавших под санкции компаний контролируются бизнесменом или его структурами. Аналитик АКРА Максим Худалов считает, что для Дерипаски будет гораздо хуже, если к санкциям присоединится еще и Евросоюз: это может привести к глобальным изменениям на всем рынке, взвинтить цены, перераспределить глобальные потоки и повлиять на цены на цветные металлы.

РБК считает, что нынешний раунд американских санкций - едва ли не крупнейший и самый серьезный с 2014 года, когда США начали вводить санкции против России.

"Шаг беспрецедентный, - приводит РБК мнение главы французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джорджа Волошина. - Если бы это были просто лица с большим количеством наличности и недвижимости - это одно дело. Речь, однако, о крупных компаниях с множеством дочерних организаций, проектов, сотрудников и контрагентов". По его словам, теперь "от санкций не застрахован никто".

Перед Москвой теперь стоит сложный выбор, отмечает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев: с одной стороны, это сильный удар, который трудно оставить без ответа; с другой стороны, зеркальный ответ будет значить подспудное принятие логики Вашингтона. "У России ограниченные возможности в плане ответного ущерба американской экономике. Можно принять какие-то политические меры, составить ответный список. Главное - не допустить бессмысленного реванша", - уверен эксперт.

Газета "Известия" со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах пишет, что Москва сначала изучит новый санкционный пакет минфина США, а потом начнет разработку ответных мер.

"Действия США говорят об их главной цели - сдерживании России в политическом и экономическом плане. Москва никогда не делает поспешных шагов, мы хорошо все обдумаем и примем соответствующие решения. Странно, что в США не понимают, что санкциями против России нельзя ничего достичь", - приводят "Известия" мнение первого замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова.

"Коммерсант": "в беспрецедентно категоричной форме"

Газета "Коммерсант" не исключает, что химическая атака в Восточной Гуте в Сирии, ответственность за которую США возложили в том числе на Россию, чревата российско-американскими военными столкновениями. Президент Трамп, как пишет газета, обвинил Россию в "беспрецедентно категоричной форме" и заявил, что Москве "придется заплатить большую цену".

На фоне углубляющегося кризиса в российско-американских отношениях США демонстрируют решимость идти на дальнейшее обострение, которое, по мнению издания, способно привести к прямому военному конфликту.

В Дамаске и Москве категорически отрицают информацию о новом применении химического оружия в Восточной Гуте, называя материалы о бомбе с отравляющим веществом фейковыми.

Инцидент в городе Дума отличает то обстоятельство, что он произошел на фоне углубляющегося кризиса в отношениях России с США и Западом в целом, вышедшего на новый уровень в связи с "делом Скрипаля", отмечает "Коммерсант" и в подтверждение добавляет, что не случайно одним из первых с обвинениями в адрес России в связи с предполагаемой химатакой в Восточной Гуте выступил МИД Великобритании.

О том, что реализация администрацией Трампа силового сценария в Сирии становится все более реальной, российские военные предупредили еще в прошлом месяце, до инцидента в Думе, пишет "Коммерсант". Как сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, Генштаб видит признаки подготовки Соединенными Штатами и их союзниками ударов по сирийским войскам.

Между тем кризис в Сирии еще больше усиливает напряженность между Москвой и Вашингтоном. Как сообщил "Коммерсанту" источник, близкий к Госдепу США, уже на этой неделе в Белом доме пройдет обсуждение новых санкций против России, которые представит известный своими радикальными взглядами советник президента Трампа Джон Болтон.

"Ведомости": таких совпадений не бывает?

Во многих российских СМИ освещение президентских выборов носило тенденциозный характер, имеющий признаки заранее спланированной и согласованной политической кампании. Об этом говорится в докладе, который публикует в сегодня, в понедельник движение "Голос". Газета "Ведомости" пишет, что речь идет не просто о количественном и качественном дисбалансе в освещении деятельности кандидатов.

Из проведенного "Голосом" мониторинга следует, что подконтрольные властям СМИ участвовали в манипулятивном освещении выборов, задавая определенные рамки, в которых должны были восприниматься образы кандидатов.

Собственно, широкое информирование о служебной деятельности президента Владимира Путина фактически и стало агитационной кампанией кандидата Путина, пишут "Ведомости".

Бывшие участники кампании подтверждают подозрения "Голоса". Это явно не случайность, когда на мероприятие с участием Григория Явлинского приходят 10 камер, все снимают, а потом сразу несколько каналов дают сюжеты, в которых дружно цитируют один-единственный абзац из выступления кандидата, рассуждает зампред "Яблока" Николай Рыбаков: "Таких совпадений не бывает".

Кампания больше напоминала хорошо срежессированный спектакль, согласен руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев. "Мы подали 135 жалоб в ЦИК на очевидные перекосы в информировании и направили 23 заявления в Генпрокуратуру - ни по одному обращению не было реакции, и это неудивительно: всеми управляли из одного центра".

Впрочем, по сравнению с предыдущими кампаниями принципиально ничего не изменилось, уверен политолог Аббас Галлямов: телеканалы по-прежнему курирует [первый замруководителя администрации президента Алексей] Громов, руководят ими все те же люди, механизмы "темников" и телесовещаний не поменялись.

РБК: административный ресурс против Telegram

Газета РБК сообщает, что Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать в России мессенджер Telegram, поскольку тот не предоставил ФСБ России ключи для дешифровки переписки.

Издание приводит комментарий адвоката мессенджера Рамиля Ахметгалиева, который заявил РБК, что позиция Telegram остается прежней: требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки необоснованно.

Впрочем, эксперты считают, что суд скорее всего примет решение не в пользу Telegram.

"Есть все основания предполагать, что суд действительно может вынести решение об ограничении доступа к информационным ресурсам популярного мессенджера. Однако до действительной блокировки пройдет еще немало времени, поскольку Telegram использует все предусмотренные законом способы для обжалования решения суда в вышестоящих судебных инстанциях", - прокомментировал РБК партнер адвокатского бюро "Деловой фарватер" Сергей Варламов.

По мнению юриста "Роскомсвободы" Саркиса Дарбиняна, рассмотрение дела будет проходить быстрее, чем предусмотрено максимальными сроками, и мессенджер может быть заблокирован уже в конце мая - начале июня, "если есть административный ресурс и такая воля уже определена властями на высшем уровне".

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отмечает, что за период, пока длится перепалка по поводу возможной блокировки Telegram, его аудитория выросла многократно. Но когда для создателя месседжера Павла Дурова встанет жесткий вопрос - либо блокирование, либо, либо спасение бизнеса - он пойдет на все требования властей, считает Свинцов.

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Обзор подготовил Олег Савин, Cлужба мониторинга Би-би-си