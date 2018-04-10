Суд вернулся к загадочной смерти Перепиличного в Британии

Image caption Цель дознания - установить, была ли смерть Александра Перепиличного насильственной или же наступила в результате естественных причин

Смерть россиянина Александра Перепиличного вернулась на первые полосы британских газет через пять лет после роковой вечерней пробежки 44-летнего бизнесмена в английском графстве Суррей.

После почти девятимесячного перерыва в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли возобновились слушания, но уже при изменившихся обстоятельствах - на фоне обострения дипломатического кризиса между Россией и Британией после отравления в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

На дознании во вторник обсуждали концепцию рейдерства и практику дачи взяток в российских судах, а также пытались выяснить, как с делом Перепиличного связано имя Дмитрия Ковтуна - одного из двух подозреваемых по делу об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Перепиличный управлял деньгами российских бизнесменов и чиновников, а в 2010 году стал информатором фонда Уильяма Браудера Hermitage Capital, который расследовал масштабные хищения из российской казны.

После смерти аудитора Сергея Магнитского в московском СИЗО Перепиличный начал помогать швейцарской прокуратуре в расследовании дела о происхождении миллионов евро, переведенных из России на счета в швейцарских банках.

Представители Hermitage Capital и лично Браудер - одна из заинтересованных сторон на дознании - предполагают, что бизнесмена могли убить те, кому не понравилось, что он давал показания против своих бывших бизнес-партнеров в России, где Перепиличного подозревали в отмывании денег и превышении полномочий.

Бежал или уехал?

С Перепиличным в России судилась основанная Ковтуном компания "Джирса", пытаясь взыскать с него долги. Всего от имени "Джирсы" в 2011-2012 годах к нему было подано 10 исков.

Сам Ковтун еще в 2012 году говорил газете Daily Telegraph, что лично не знаком с Перепиличным и ничего не знает о судебных спорах между россиянином и "Джирсой", поскольку не занимается оперативным управлением компанией.

По его словам, он основал компанию по просьбе друзей - бывших военных, которые обратились к нему, так как тот "имел определенную репутацию".

О связях Ковтуна с "Джирсой" и Перепиличным попросили на слушаниях рассказать московского юриста корпоративного права Дмитрия Липкина, который представлял Перепиличного в судебных исках в России, а также вел несколько дел от имени Hermitage Foundation все того же Браудера.

Липкин сказал, что не помнит, так как эта информация на тот момент не имела значения: "Не помню, была ли связь между Ковтуном и "Джирсой", и нам было это неважно".

Юриста попросили пояснить, известно ли ему, что такое "рейдерство" и можно ли объяснить его как использование судебных исков для угроз и устрашения.

"У меня свое видение, что такое рейдерство, но так тоже можно сказать, да", - согласился юрист.

На вопрос юриста фонда Hermitage Capital Хенриетты Хилл, есть ли такая практика, при которой судью пытаются подкупить, он ответил: "Да, такое бывает в России".

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Процесс длится уже три недели, если не считать затяжного предварительного дознания. И сейчас, похоже, конец процесса отодвинулся еще дальше

О том, что Перепиличный находится за пределами России, потому что опасается за свою жизнь, говорилось, в частности, на судебных слушаниях против "Джирсы".

Липкина спросили на дознании по видеосвязи, почему так было сказано, на что тот ответил, что таковы были инструкции покойного финансиста.

Родственники Перепиличного, в свою очередь, утверждают, что никто россиянину не угрожал, сам он за свою жизнь не опасался, был аполитичным человеком, не имел телохранителей, а об отъезде в Лондон подумывал давно.

Был ли яд?

Вот уже несколько лет различные эксперты пытаются выяснить, по какой причине остановилось сердце Перепиличного 10 ноября 2012 года.

Зацепка появилась было в 2013 году, когда профессор Королевских ботанических садов Кью-гарденз Моник Симмондс связала некий неопознанный компонент в организме покойного с алкалоидом, содержащимся в токсичном растении гельземий. Дополнительные тесты в 2015 году, однако, связь с гельземием не подтвердили, и компонент так и не удалось расшифровать.

Как рассказала профессор Симмондс на дознании во вторник, ДНК-анализ содержимого желудка покойного также не выявил токсинов растительного происхождения.

На вопрос, удалось ли выявить токсины в образцах, которые анализировали эксперты Кью-гарденз, Моник Симмондс ответила отрицательно.

Профессор уточнила, что экспертам так и не удалось опознать некий компонент, который был найден в желудке покойного.

Подозрительные смерти в Британии

Смерть Перепиличного и раньше казалась некоторым участникам дознания подозрительной, а после отравления Скрипаля в адрес полиции более отчетливо зазвучали призывы начать новое расследование.

Сердце Перепиличного остановилось 10 ноября 2012 года во время вечерней пробежки около дома в фешенебельном Уэйбридже недалеко от Лондона. Причины этой внезапной смерти и пытается установить дознание в Олд-Бейли.

После отравления Скрипаля министр внутренних дел Эмбер Радд сказала, что британские власти хотят заново изучить обстоятельства смерти 14 человек на территории Великобритании, в числе которых и случай Перепиличного.

О загадочных смертях в Британии написал в июне прошлого года сайт BuzzFeed со ссылкой на источники в спецслужбах США и призвал коронера в Лондоне запросить у американских спецслужб досье, которое якобы связывает российские власти и мафию с этими случаями.

Патологоанатомы несколько раз безуспешно пытались установить причины смерти российского предпринимателя. Дознание летом прошлого года ушло на каникулы, так и не разобравшись, что случилось с Перепиличным.

Image caption Перепиличный снимал дом в Сент-Джордж-хилле - одном из самых дорогих районов в графстве Суррей

"Перепиличный или умер в результате аритмии или сердечного приступа, или же был отравлен", - резюмировал тогда изыскания экспертов токсиколог Пол Райс.

Злого умысла в смерти Перепиличного не видят ни полиция графства Суррей, ни вдова бизнесмена Татьяна.

А среди тех, кто не согласен с версией о ненасильственной смерти, - Hermitage Capital и страховая компания Legal and General.

В последние месяцы перед смертью финансист застраховал свою жизнь на 3,5 млн фунтов в трех разных компаниях и подал заявку на дополнительные 5 млн фунтов.

Одни объясняют столь дорогостоящую страховку желанием обезопасить будущее семьи перед покупкой дорогого дома в Лондоне за 10 млн фунтов, другие - опасением Перепиличного за свою жизнь.

Возобновившееся дознание в Олд-Бейли продлится до пятницы.