Потерявшая на войне обе ноги сенатор из США стала матерью в 50 лет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тэмми Дакуорт лишилась ног, когда ее вертолет был сбит в Ираке

50-летняя Тэмми Дакуорт, потерявшая обе ноги на войне в Ираке, стала первым действующим американским сенатором, родившим ребенка.

В 2012 году Дакуорт стала первой женщиной-инвалидом, избранным в Сенат. Теперь она еще и одна из десяти женщин в истории США, которые родили ребенка, занимая выборный пост.

Девочку назвали Мейли Перл Боулсби, в честь бабушки Дакуорт, работавшей медсестрой во время Второй мировой войны.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Тэмми Дакуорт со старшей дочерью на открытии сессии Конгресса США

Мейли - вторая дочь Дакуорт. Младенец родился в больнице в пригороде Вашингтона.

"Родительство касается не только женщин. Это вопрос экономики, который касается всех родителей - женщин и мужчин - одинаково", - заявила сенатор по случаю рождения дочери.

"Как бы ни было сложно нести груз материнства, я - не единственная в мире работающая мать, а мои дети вдохновляют меня на то, чтобы работать больше и защищать интересы трудящихся семей", - добавила Дакуорт.

В марте сенаторы из обеих партий отметили будущее рождение ребенка Дакуорт в здании Капитолия.

Сама Дакуорт в интервью газете Chicago Sun-Times призналась, что забеременеть во второй раз ей удалось с трудом после нескольких циклов искусственного оплодотворения и выкидыша.

Первый ребенок Дакуорт, девочка Абигейл, родилась в 2014 году.

Дакуорт, кроме всего прочего, первая американка с азиатскими корнями, ставшая членом Конгресса.

В 2018 году она стала автором нескольких законопроектов, направленных на то, чтобы облегчить жизнь молодым матерям. В частности, она предложила создать во всех аэропортах комнаты матери и ребенка.