Шофер Брежнева, агент КГБ, жертва Березовского: кто он, Владимир Терлюк?

Правообладатель иллюстрации Генпрокуратура РФ Image caption Генпрокуратура показала фото Владимира Терлюка, сделанное якобы после нападения

Выходец из Казахстана Владимир Терлюк дал Москве основания обвинить Лондон в сокрытии информации о смерти Березовского, выдвинуть новую версию отравления Александра Литвиненко и даже увязать это все с делом Скрипаля. Кто он такой?

О Владимире Терлюке никто не слышал больше восьми лет, с тех пор как он судился с беглым российским олигархом Борисом Березовским. А в понедельник представители российской генпрокуратуры неожиданно рассказали, что уже восемь лет ведут со Скотленд-Ярдом переписку о нем и показали письмо, где он рассказывает, как его склоняли к даче ложных показаний.

Русская служба Би-би-си пообщалась со знакомыми Терлюка, а также изучила документы Высокого суда Лондона по иску, с которым к нему в 2007 году обратился Борис Березовский.

Беглый бизнесмен или старый чекист?

Терлюк родился 4 октября 1951 года в поселке Дусканья Магаданской области - такие дата и место рождения содержатся в его письме на имя генпрокурора, которое показали в ведомстве.

"Он рассказал историю своей жизни, что он из семьи ссыльных каторжных, что он родился в Магадане", - вспоминает о нем соратник Бориса Березовского Юлий Дубов, общавшийся с Терлюком в начале 2000-х. По словам Дубова, Терлюк рассказывал ему, что из Магадана его семью позднее сослали в Казахстан.

Чем он занимался в Казахстане, никто точно не знает. Дубов рассказал Би-би-си, будто бы Терлюк упоминал о своей работе в управделами казахстанского совета министров и в ЦК КПСС республики. По словам Дубова, именно это дало ему все основания подозревать Терлюка в связях со спецслужбами.

"Я был в курсе, что управделами занимается обеспечением высокопоставленных партийных чиновников всем необходимым, в том числе квартирами, машинами, лечением, и что попасть на такую работу без допуска от КГБ невозможно", - говорил на суде в 2010 году Дубов.

Есть и другая версия биографии Терлюка, описанная в книге соратника Березовского Александра Гольдфарба в книге "Саша, Володя, Борис". По воспоминаниям Гольдфарба, сам Терлюк рассказывал, что был "завербован в КГБ еще во времена Брежнева, когда работал шофером в управлении делами Кремля".

На одном из судов с участием Березовского Гольдфарб также упоминал рассказы Терлюка о том, что тот работал водителем Брежнева и организовывал ему охоту. Терлюк даже якобы показывал знакомым Березовского фотографии - он с Брежневым в одной машине, он с Брежневым на охоте.

После распада СССР, утверждает соратник Березовского, Терлюк пытался заниматься бизнесом, однако на него "наехали бандиты", и предприниматель бежал в Казахстан. В 1999 году он переехал в Лондон, где занимался мелкооптовой торговлей. Тогда же он обратился к властям Великобритании с просьбой о предоставлении убежища (информация об этом содержится в судебных документах).

"Мужчина в сером пиджаке"

Весной 2003 года, во время слушаний об экстрадиции Березовского из Великобритании, Терлюк познакомился в Лондоне с людьми из окружения олигарха - но не с самим бизнесменом.

Гольдфарб описывал Терлюка как "подтянутого высокого мужчину лет пятидесяти", который постоянно присутствовал на судах об экстрадиции Березовского, а затем "вертелся" вокруг олигарха на Российском экономическом форуме, проходившем в Лондоне. На него обратила внимание охрана бизнесмена.

"Он тогда все время ходил за ним (Березовским) по пятам, но они никогда даже не разговаривали", - вспоминает в разговоре с Би-би-си Дубов.

Правообладатель иллюстрации Graeme Robertson/Getty Images Image caption Березовский после слушаний по делу об экстрадиции в Россию 2 апреля 2003 года. Именно во время этого процесса Терлюк и познакомился с окружением бизнесмена

По воспоминаниям Гольдфарба, на одном из судов по экстрадиции друживший с Березовским экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко прижал Терлюка к стене. В итоге Терлюк якобы признался, что "работает на российское посольство, но хотел бы перейти на нашу сторону", писал Гольдфарб.

По его версии, Терлюк якобы рассказал окружению Березовского, что когда его просьба о предоставлении убежища рассматривалась МВД Великобритании, "к нему в парке подошли двое российских дипломатов, окликнувших его по старой оперативной кличке", и потребовали работать на них.

На еще одной встрече с Литвиненко Терлюк якобы рассказал, что "кураторы из посольства велели купить в магазине авторучку определенной модели и выяснить, можно ли ее пронести в здание суда".

Гольдфарб и Литвиненко утверждают, что, услышав этот рассказ, посоветовали Терлюку обратиться в Скотленд-Ярд и предложили помощь с адвокатом. Не дождавшись от него ответа, Гольдфарб и Литвиненко, по их словам, сами обратились к британским властям с описанием этой истории. Литвиненко тогда предположил, что кто-то хочет отравить Березовского с помощью укола авторучкой с ядом.

"Для меня это очень странный человек, он с 1999 года в Англии непонятно чем занимается, все время пытается всплыть в каких-то моментах, когда его используют для создания определенного шума", - сказала Би-би-си вдова Александра Литвиненко Марина.

Она тоже вспомнила, как Терлюк посещал суды по экстрадиции Березовского. Александр Литвиненко, по ее словам, "никак не отзывался" о Терлюке.

Вскоре после описанных соратниками бизнесмена событий Березовскому и правда предоставили политическое убежище. Сам он объяснял это тем, что у властей Великобритании были сведения о подготовке покушения на него.

Марина Литвиненко подтвердила, что Терлюк рассказывал Литвиненко о якобы данном ему задании по подготовке отравления Березовского, но впоследствии информация не подтвердилась. "Убежище Березовский получил не на основании этого заявления Терлюка", - подчеркнула Литвиненко.

Владимир Кара-Мурза, который брал интервью у бизнесмена сразу после получения статуса беженца, поинтересовался, имел ли отношение к покушению "мужчина в сером пиджаке, который крутился вокруг вас на экономическом форуме в апреле, а потом на суде, и представился сотрудником "структур, близких к Кремлю". "Вам скажу: да. Имеет. Прямое", - ответил тогда Березовский.

"Хотел зацепиться за Березовского"

Сам Терлюк, генеральная прокуратура, бывший соратник Березовского Никита Чекулин и бывший депутат Александр Хинштейн рассказывают другую версию отношений Терлюка с окружением Березовского в те годы.

Хинштейн утверждает, что Терлюк в Лондоне испытывал проблемы с трудоустройством и деньгами и ходил на суды по Березовскому, чтобы "зацепиться за него". Но в итоге соратники олигарха, говорит Хинштейн, сами зацепились за него.

"Я лично общался с Терлюком в 2006-2007 годах, он подтверждал, что его просили дать ложные показания, что он агент российских спецслужб, направленный в Лондон для отравления Березовского", - рассказал Би-би-си Хинштейн (общение с Терлюком он ранее описал в книге "Березовский и Абрамович. Олигархи с большой дороги").

Терлюк на суде говорил, что ходил на суды Березовского, так как предполагал, что может узнать на процессах что-то полезное для себя, ожидая решения по своему заявлению об убежище. Суд Лондона усомнился в этой аргументации. "Его знание английского не позволило бы следить за процессом", - говорилось в решении.

О Терлюке позднее в книгах, посвященных Березовскому, писал и бывший соратник Березовского Никита Чекулин, который позднее обвинил олигарха в причастности к гибели Литвиненко.

"Литвиненко и Гольдфарб вынуждали его сделать ложное заявление о том, что он прибыл в Великобританию якобы с целью убийства Березовского по заданию Службы внешней разведки России, в зале английского суда в ходе слушаний о его экстрадиции по запросу генеральной прокуратуры России", - писал Чекулин.

Правообладатель иллюстрации Генпрокуратура РФ

О давлении, которое якобы оказывалось на Терлюка с целью заставить его сделать ложное заявление о подготовке покушения на Березовского, рассказали в понедельник и представители генпрокуратуры.

Ведомство показало заявление Терлюка, датированное августом 2006 года, с просьбой предоставить ему госсзащиту. В нем Терлюк заявил, что дал показания, изобличающие Литвиненко, Гольдфарба и других лиц из окружения Березовского в инсценировке готовящегося покушения на беглого олигарха.

"Совершенно очевидно, что гибель Литвиненко была выгодна как способ устранения одного из главных свидетелей, который мог дать изобличающие показания в отношении Березовского, и как новый повод для очередной антироссийской кампании", - заявили на брифинге в прокуратуре.

"Человек с острым умом"

В решении Высокого суда Лондона по иску Березовского к ВГТРК, речь о котором пойдет ниже, утверждается, что Терлюк общался с сотрудниками британской полиции в сентябре 2003 года. На суде приводились выдержки из этого общения. Согласно этим фрагментам, бизнесмен говорил полицейским, что посещал заседания по делу об экстрадиции Березовского по просьбе некоего "Смирнова" из российского торгпредства.

Из показаний Терлюка следует, что Смирнова интересовали детали, касающиеся охраны здания суда - в частности, например, можно ли туда проносить ручки. Как следует из полицейских записей, бизнесмен понял, что Смирнов связан с российскими спецслужбами, но все равно ходил на заседания, потому что интересовался делом.

Кроме того, Терлюк рассказал полицейским, что сообщил об интересе Смирнова одному из охранников Березовского. После этого люди из окружения Березовского уговаривали его сделать некое заявление, которое поддержало бы просьбу олигарха о предоставлении убежища. В обмен они якобы обещали Терлюку помочь с его собственным заявлением.

Бизнесмен делать это отказался. Через несколько месяцев после разговора с полицейскими Терлюк повторно связался с правоохранительными органами и пожаловался на слежку. Полицейские в своих записях называют Терлюка "бывшим агентом КГБ/ФСБ", и "человеком с острым умом", который живет в хорошем доме, хотя официально безработный.

Свидетель Петр и авторучка с ядом

После этого три года о мужчине в сером пиджаке никто не вспоминал - пока в конце 2006 года от отравления полонием-210 не скончался Литвиненко.

Спустя несколько месяцев, в 2007 году, в "Вестях недели" на "России 1" вышел сюжет, в котором анонимный свидетель, представившийся как Петр, рассказал подробности получения Березовским убежища в Великобритании.

Мужчина, назвавший себя знакомым Литвиненко и сидевший спиной к камере, сообщил, что участвовал в "фальсификации", которая позволила Березовскому остаться в Соединенном Королевстве.

Правообладатель иллюстрации VGTRK Image caption Скриншот программы "Вести недели", где было показано интервью "Петра"

"Петр" тогда рассказал, что с Литвиненко его познакомил соратник Березовского Никита Чекулин в 2003 году.

Как утверждал "Петр", на встрече экс-офицер ФСБ якобы предложил ему выступить с "официальным признанием": сказать, что российские спецслужбы поручили ему отравить Березовского в суде ядом, спрятанным в авторучке. По словам мужчины, за признание о намерении убить Березовского ему предлагали 2 миллиона фунтов стерлингов, через несколько встреч эта сумма выросла до 40 миллионов фунтов.

"Петр" сообщил, что отказался от этих предложений. После этого, по его словам, ему подмешали психотропные вещества в кофе и сфальсифицировали запись, на которой он говорил о планах совершить покушение на Березовского.

В том же году Березовский, бежавший из России, получил убежище в Британии. Как утверждал "Петр", именно запись его беседы с Литвиненко была использована для обоснования претензий на получении в Великобритании статуса беженца.

"Адвокат Березовского успел сказать мне при нашей встрече в офисе: "Молодой человек, 70% успеха того, что Борис Березовский получил убежище - это та информация, которую вы дали Александру Литвиненко", - говорил гость "Вестей недели". Имени адвоката он не называл.

Вскоре после этого эфира Гольдфарб сообщил, что "Петр" - это и есть тот самый Терлюк, человек, которого видели на судах по экстрадиции Березовского.

После выхода в эфир интервью в "Вестях недели" Березовский обратился в лондонский суд с иском о клевете к ВГТРК. Соответчиком по этому делу стал и Терлюк. Слушания проходили в 2010 году. На суде бизнесмен отрицал, что снятый со спины человек с измененным голосом в сюжете телеканала - это именно он.

Несмотря на это судья заявил, что у него нет сомнений в том, что "Петр" - это Терлюк, и постановил выплатить Березовскому 150 тысяч фунтов.

Как писал "Коммерсантъ", на процессе Терлюк защищался самостоятельно, так как у него не было средств на хороших адвокатов. Во время слушаний его поддерживали представители российской генпрокуратуры, а также на тот момент депутат Думы Александр Хинштейн, который выступал в суде как свидетель. Однако на оглашении приговора не присутствовали даже переводчики, которых бизнесмену оплатил Березовский.

"Проходимец и лжесвидетель"

В России Терлюк тоже стал фигурантом дела, только уже как потерпевший. В 2009 году Березовскому заочно предъявили обвинение в "заведомо ложном доносе", который по мнению Генпрокуратуры, помог ему получить убежище в Британии. Терлюк в начале 2010 года был признан следствием гражданским истцом по делу.

В обеспечении иска Терлюка о компенсации морального вреда Басманный суд постановил арестовать квартиру на 30-м этаже престижного жилого комплекса Trump International в Нью-Йорке. Российские власти утверждали, что она принадлежит Березовскому, однако его соратники говорили, что тот продал ее за несколько лет до этого.

С 2010 года Терлюк в публичном пространстве не появлялся. Дубов рассказал Би-би-си, что видел его в последний раз в 2015 году на общественных слушаниях по делу об убийстве Литвиненко. Тогда Терлюк якобы быстро ушел, заметив Дубова. Там же его видела и Марина Литвиненко.

Как выяснилось в понедельник, все эти восемь лет за судьбой Терлюка внимательно следила российская генпрокуратура. С 2008 по 2010 год ведомство направило МВД Британии 15 запросов об усилении мер безопасности в отношении Терлюка. А в июле 2010 года на Терлюка и его жену избили арматурой в районе города Стивенидж в графстве Хартфордшир, рассказали в Генпрокуратуре.

На брифинге в ведомстве продемонстрировали фотографии Терлюка и его супруги, сделанные якобы после нападения. Русской службе Би-би-си не удалось найти других свидетельств этого нападения, в том числе публикаций британских или российских СМИ.

В августе 2010 года ведомство направило письмо на имя министра внутренних дел Терезы Мэй, в котором в очередной раз подняло вопрос о ненадлежащем обеспечении британскими властями безопасности Терлюка. Прокуратура утверждает, что ответа не получила, а дело о нападении на Терлюка и его жену не раскрыто.

В октябре 2011 года был похищен автомобиль, принадлежащий семье Терлюка, это преступление также остается нераскрытым, также утверждают в ведомстве.

Правообладатель иллюстрации Генпрокуратура РФ Image caption Генпрокуратура показала снимок жены Терлюка, сделанный якобы после нападения

Генпрокуратура рассказала, что в последний раз Терлюк якобы пожаловался на давление британских правоохранительных органов вскоре после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Надзорное ведомство показало журналистам рукописное обращение Терлюка, которое он отправил в ГП в апреле. В нем Терлюк заявил, что Скотланд-Ярд с конца января пытался связаться с ним и склонить его ко лжесвидетельствованию. Он писал, что опасается за свой миграционный статус в Великобритании, который, по его же словам, не определен.

Соратник Березовского Юлий Дубов в разговоре с Би-би-си назвал Терлюка "проходимцем и лжесвидетелем". Дубов предполагает, что Терлюк работал на российские спецслужбы.

"Мое мнение - его попросили написать письмо [в Генпрокуратуру], в котором он рассказал о контактах со Скотланд-Ярдом, - сказал Дубов. - А поскольку он врет как поет, ему это было нетрудно".

Связаться с Терлюком Русской службе Би-би-си не удалось. Скотленд-Ярд на запрос пока не ответил.