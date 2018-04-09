Постпред США в ООН: кровь сирийских детей на руках России

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Миру пора увидеть, как вершится справедливость", - сказала Никки Хейли, пообещав, что США "ответит" на предполагаемую атаку

На экстренном заседании Совбеза ООН представитель США Никки Хейли заявила, что Россия виновата в гибели мирных жителей в Сирии.

На руках России "кровь сирийских детей", заявила Хейли на заседании, созванном по поводу предполагаемой химической атаки в Думе (одном из населенных пунктов в районе Восточная Гута, пригороде Дамаска).

"Миру пора увидеть, как вершится справедливость", - сказал Хейли.

"В истории сегодняшний день останется как момент, когда Совет безопасности либо проигнорировал свой долг, либо показал свою полную неспособность защитить людей Сирии", - сказала представитель США.

"В любом случае, США на это ответят", - добавила Хейли.

Media playback is unsupported on your device Гибель детей в Восточной Гуте: что произошло в пригороде Дамаска?

Немедленно созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН потребовали накануне сразу девять стран - после сообщений о применении 7 апреля в Думе сирийскими войсками химического оружия, в результате чего погибли десятки мирных жителей, включая детей.

Представитель России Валерий Небензя, со своей стороны, заявил, что российские специалисты не обнаружили следов химической атаки в Думе.

"Туда были направлены российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите для сбора данных, - сообщил он. - Они взяли пробы грунта, которые показали отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих веществ. Опросили местных жителей и прекративших сопротивление боевиков. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки".

Государственный департамент США заявил, что атака, если она будет подтверждена, требует немедленной реакции со стороны международного сообщества.

Проверить независимым способом, что произошло в Думе на самом деле и сколько было погибших, пока не представляется возможно.

В "Союзе медицинских организаций", который работает с больницами в Восточной Гуте, Би-би-си сообщили, что сирийские врачи зафиксировали по меньшей мере 70 смертей.

Базирующееся в США Сирийско-американское медицинское общество сообщило, что погибли по меньшей мере 48 человек. У всех погибших были симптомы, указывавшие на применение химических отравляющих веществ.

Еще более 500 человек были доставлены в медицинские центры с похожими симптомами, сообщает организация, ссылаясь на службы скорой помощи в Думе.

Президент США Дональд Трамп накануне впервые публично обвинил в происходящем лично президента России Путина и назвал президента Сирии Башара Асада скотиной.