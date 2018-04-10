Пресса Британии: сирийского тирана нужно поставить на место

В обзоре британской прессы:

Пора поставить тирана на место

В британской прессе произошла некоторая смена настроений по поводу того, как следует обойтись с режимом Башара Асада, который западные страны обвиняют в применении химического оружия в пригороде Дамаска.

Если еще накануне газеты не были уверены в эффективности ответных ударов по сирийским военным объектам и даже выражали опасения, что это может привести к прямому противостоянию стран НАТО с Россией, которая поддерживает Дамаск, то сегодня их тон куда более воинственный.

"Удар по Асаду необходим для поддержания запрета на химическое оружие, - пишет Times в редакционной заметке, озаглавленной "Сирийское кладбище". - И удар этот должен сопровождаться давлением на Россию и Иран с целью поставить тирана на место".

Наш мир становится все более сложным и опасным, - почти удивляется газета, - еще бы, ведь поражение "Исламского государства" должно было определить и исход войны в Сирии, но вместо этого там усилилась борьба за влияние, и чтобы сохранить власть над Дамаском, президент Асад решил применить один из самых токсичных видов оружия".

Сделал он это, пользуясь военной и дипломатической поддержкой России и Ирана, стало быть, рассчитывать на скоординированный ответ на химатаку со стороны Совета безопасности ООН, где правом вето по-прежнему обладает Россия, не приходится, пишет издание..

Сразу после известия о химатаке президент Трамп пригрозил, что режим Асада, Россия и Иран дорого за это заплатят, и пообещал принять решение в ближайшие двое суток. Однако понятно, что одними словами режим не напугать.

Times считает, что у Трампа есть три варианта:

Не выводить из Сирии военный контингент, как он собирался это сделать после победы над "Исламским государством", а оставить их на местах, чтобы они обеспечили поддержку инспекторов по химическим вооружениям; Наладить сотрудничество с другими странами в деле обеспечения материальной и технической поддержки для проведения проверок на заводах и в химических лабораториях Сирии; Нанести расчетливый и опустошительный удар по военно-воздушным базам режима - более эффективный, чем просто обстрел крылатыми ракетами в 2017 году.

Отчасти, пример американцам уже показали вчера израильтяне, которые нанесли воздушные удары по объектам "Хезболлы" и иранских стражей исламской революции на сирийской военной базе в обход российских средств ПВО.

Что же касается роли, которую может и должна сыграть в противостоянии с режимом Асада Великобритания, то здесь уже Daily Telegraph в своей редакционной заметке пишет о том, что в ходе вчерашнего визита в Данию Тереза Мэй заявила о необходимости призвать режим Асада к ответу, в том числе и военным путем.

Но, напоминает газета, еще в 2013 году, после применения сирийской армией зарина, британский парламент проголосовал против военных действий. Тогда же президент Обама отказался от вмешательства в сирийский конфликт, оставив политический вакуум, которым не преминули воспользоваться Россия и Иран.

Памятую об этом, президент Трамп первым решил посоветоваться по поводу возможных ударов по Асаду не с Терезой Мэй, а с Эммануэлем Макроном, в котором Вашингтон, судя по всему, видит более надежного партнера.

Конечно, признает Daily Telegraph, учитывая сложность нынешних росийско-британских отношений, для Лондона было бы заманчиво отдать инициативу в сирийском вопросе Америке и Франции. Но тогда призывы Терезы Мэй останутся пустым звуком, а Британия может оказаться на обочине важного политического процесса. И этого допускать нельзя.

Победа Орбана - вызов всему Евросоюзу

Виктор Орбан, получивший две трети голосов, уже в третий раз возвращается к власти, с некоторой неприязнью пишет в редакционной заметке Financial Times.

"Его избирательная кампания была отвратительной: она была построена на ядовитой смеси антиисламской и антииммиграционной риторики, обернутой в едва завуалированную антисемитскую конспирологическую теорию".

Теперь, после победы, он наверняка захочет взять под жесткий контроль судебную и законодательную системы, запугать прессу, запретить субсидируемые из-за рубежа неправительственные организации и фактически создать однопартийное государство.

На него уже с завистью смотрят националисты в Польше, а его методы готовы взять на вооружение во многих странах Восточной Европы.

Times с не меньшим раздражением пишет, что новый венгерский национализм бросает серьезный вызов идеям демократии, которых придерживается Европейский союз.

По словам газеты, шаги, которые предпринимает Виктор Орбан, и его лозунги во многом напоминают раннего Путина, большим поклонником которого СМИ часто называют венгерского лидера.

Конечно, признает Times, у Орбана не те аппетиты, да и Венгрия пока прочно остается в рядах ЕС, но негативные тенденции налицо.

Проигравшие на выборах левоцентристы не смогли объединиться и дать отпор популизму. И если этот урок не пойдет им впрок, то они обречены.

А это - уже тревожный звонок для всего Евросоюза, который таким образом может потерять не только Венгрию, но и всю восточно-европейскую демократию.

Корабль Шеклтона сделают памятником... если найдут

Многие газеты пишут о готовящейся экспедиции с целью обнаружить затонувший корабль полярного исследователя Эрнеста Шеклтона.

"Когда 21 ноября 1915 года полярный исследовательский корабль "Эндьюранс" окончательно сдался на милость антарктических льдов, начальник экспедиции Эрнест Шеклтон с командой предприняли одну из самых отчаянных попыток в истории спастись из ледяной пустыни", - пишет корреспондент газеты Daily Telegraph.

Они преодолели по льду и снегу 720 морских миль и за пять месяцев достигли китобойной базы в Южной Георгии. Однако их корабль с тех пор никто не видел.

И вот накануне было объявлено об организации экспедиции под руководством британцев с целью найти "Эндьюранс", который предположительно покоится на глубине трех километров под шельфовым ледником Ларсена в море Уэдделла.

Исследовательское судно, на котором отправятся члены экспедиции, оснащено самыми современными беспилотными подводными лодками. Но что не менее важно, в поиске им помогут записи капитана "Эндьюранс" Фрэнка Уорсли, знаменитого навигатора, которые до самого момента гибели судна производил точные замеры координат.

"Если экспедиции удастся обнаружить корабль, мы изучим его, сфотографируем и задокументируем находку, однако не будем ничего забирать с места кораблекуршения", - заявил глава экспедиции, директор Института полярных исследований имени Роберта Скотта при Кембриджском университете профессор Джулиан Даудсвелл.

Построенный в 1912 году в Норвегии, парусник "Эндьюранс" был одним из самых прочных кораблей своего времени, однако его корпус не был рассчитан на сдавливание льдами. В результате через 10 месяцев в паковых льдах корпус не выдержал.

В случае успеха экспедиции "Эндьюранс" будет присвоено звание исторического памятника, охраняемого международным законодательством.

Обзор подготовил Леонид Лунеев, bbcrussian.com