СМИ России: власти помогут попавшим под санкции США

В обзоре российских газет:

"Ведомости", "Коммерсант": с признаками офшора

Российские власти помогут вернуть капиталы компаниям, попавшим под американские санкции. Как пишет газета "Ведомости", премьер-министр Дмитрий Медведев дал обещание поручить правительству разработать меры поддержки для них. С пострадавшими, не исключает издание, возможно встретится и президент Путин.

"Ведомости" узнали, как именно может быть оказана поддержка. Власти обсуждают проект создания в России двух территорий со специальным режимом и признаками офшора - на острое Октябрьский в Калининградской области и на острове Русский во Владивостоке.

Газета пишет, что такой проект обсуждался давно, но с ужесточением санкций США о нем опять вспомнили - сейчас нужны механизмы возврата и хранения капитала в России. Желающие вернуть деньги в Россию смогут сделать это быстро и без налогов, пишет издание со ссылкой на федеральных чиновников: проект разрешает перенести иностранные структуры в Россию из других стран, в том числе офшоров, сохранив их правовую форму. Компании смогут перевести в кратчайшие сроки капитал целиком в Россию с сохранением привычной правовой и финансовой инфраструктуры без выплаты налогов с иностранных доходов.

Специальный режим должен помочь России привлечь деньги из-за рубежа, пишут "Ведомости" со ссылкой на мнения экспертов. Но вряд ли он будет интересен кому-то, кроме компаний, которые из-за санкций просто не могут больше нигде работать.

Газета "Коммерсант" пишет, что наибольшие проблемы, видимо, будут у обремененного долларовыми кредитами "Русала" Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Компания получила запрет на экспорт алюминия в Америку и может столкнуться с ограничениями при поставках в другие страны.

"Как и в предыдущих санкционных действиях, мы видим в этом совершенно очевидную и простую прагматическую цель - решать неконкурентными способами свои экономические задачи", - приводит газета комментарий по этому поводу премьера Дмитрия Медведева.

Источники "Коммерсанта" в инвесткомпаниях считают, что обещанная господдержка для En+ и "Русала" может включать целый ряд мер. Прежде всего это рефинансирование зарубежных долгов в российских госбанках, если возникнет необходимость, и перевод долларовых кредитов в иные валюты.

"Коммерсант", "Известия": ограниченный эффект

Газета "Коммерсант" пишет об эффекте новых американских санкций, которые спровоцировали распродажу активов на российском финансовом рынке. По итогам понедельника фондовые индексы рухнули на 8-11%, а курсы доллара и евро взлетели на 3,7-4%.

В последний раз российский финансовый рынок так лихорадило в "черный понедельник" 3 марта 2014 года, напоминает "Коммерсант" Тогда новость о проведении референдума о присоединении Крыма к России иностранные инвесторы восприняли как сигнал для распродажи рублевых активов, опасаясь санкций со стороны западных стран.

По словам участников рынка, на которых ссылается газета, в прошлую пятницу не все до конца оценили масштаб бедствия, поэтому только в понедельник начались большие продажи, прежде всего со стороны иностранных инвесторов. "Российские бумаги вновь попали в число "токсичных", держать которые категорически запрещено".

Впрочем, дальнейшего сильного снижения на рынке не ждут. По словам директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Александра Данилова, паническая распродажа долговых бумаг российских компаний, не попавших в санкционный список, будет иметь ограниченный эффект.

"Госбанки и так уже под санкциями - они фондируются в основном за счет депозитов, а внешние долги постепенно гасят. Банкам и компаниям, у кого доступ к международным рынкам сохранился, вероятно, будет дороже там занимать, но не у всех есть в этом потребность", - отмечает Данилов. К тому же российские фондовые индексы на 2/3 состоят из акций компаний-экспортеров, которые выигрывают от текущего ослабления рубля.

В понедельник рублевая стоимость нефти Urals вплотную приблизилась к уровню 4 тыс. руб. за баррель, что всего на 4% ниже исторического максимума, установленного в декабре 2014 года, отмечает "Коммерсант". "Через какое-то время эмоции утихнут, и инвесторы начнут обращать внимание на эти обстоятельства", - считает Александр Лосев. Поэтому уже в ближайшие дни активы российских компаний, не попавших напрямую под санкции, а также российский рубль могут частично отыграть снижение.

Эксперты, опрошенные газетой "Известия", также считают, что причин для дальнейшего снижения курса рубля нет. "Если ли в ближайшие дни мы не увидим эскалации конфликта в виде санкций и контрсанкций, то рынок стабилизируется и даже немного скорректирует-ся вверх в течение одного-двух дней", - считает главный экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров.

"Ведомости": молодежи Сталин не интересен

Количество россиян, относящихся к Иосифу Сталину безразлично, выросло за год с 22 до 31%, следует из свежего опроса "Левада-центра", о котором рассказывает газета "Ведомости". Еще более заметно - в 2-3 раза - увеличилось за два года число респондентов, затрудняющихся ответить на конкретные вопросы о Сталине

Больше всего затруднившихся среди молодых людей от 18 до 27 лет. Среди остальных опрошенных по-прежнему доминирует позитивное отношение к Сталину: большинство считает его хорошим руководителем и называет победу в войне его главной заслугой, оправдывающей все ошибки и пороки. Правда, тех, кто винит Сталина в уничтожении миллионов невинных людей, пока еще больше, но их число с марта 2016 года уменьшилось с 62 до 44%.

Растет поколение, для которого это психологически глубокая история, считает политолог Алексей Макаркин: "Если для людей перестройки эта тема важная и тогда ее активно обсуждали, то молодым это неинтересно. И это скорее все-таки плохо, поскольку означает, что нет прививки от прихода следующего подобного персонажа, нет устоявшейся моральной оценки того, что случилось с обществом. Когда люди говорят, что им это неинтересно, то это означает, что опыт не осмыслен и не учтен, а значит, нет гарантии от рецидивов".

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си