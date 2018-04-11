Трансгендеры из Киргизии ищут прибежища в России

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Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Однополые отношения были декриминализированы в РФ в 1993 году, однако предвзятость к геям в обществе сохраняется (фото: октябрь 2013 г, Санкт-Петербург)

Известно, что Россия - это непростое место для геев и трансгендеров, однако, как сообщает Кейти Арнольд из Бишкека, в последнее время эта страна дает прибежище представителям ЛГБТ-сообщества из Киргизии, которые говорят, что дома им жить во много раз труднее.

Анна знала, что интернет - это опасное место для поиска клиентов.

Группы ненавистников трансгендеров, выискивая свою очередную жертву, часто просматривают обезличенные, скрытые за псевдонимами анкеты секс-работников, предлагающих свои услуги в сети.

"Обычно я очень хорошо распознавала, кто есть кто; я, честно, совершенно не подозревала, что этот парень может быть опасен", - рассказывает Анна, избегая прямого взгляда и нервно пощипывая себя за шею.

Она рассказывает, как три недели назад ее похитили двое мужчин, представившихся клиентами. Они подмешали ей в пиво снотворное и увезли куда-то в горы Тянь-Шаня, возвышающиеся над Бишкеком.

Анна очнулась от внезапной острой боли, когда ее обидчики начали ожесточенно пинать ее в голову и грудь.

Она помнит, что они кричали ей: "Ты родился мужиком, ты должен быть мужиком". Все еще под влиянием снотворного, будучи не в состоянии себя защитить, Анна взмолилась, чтобы они ее убивали.

"Я бы рада была в тот момент умереть", - признается она. Похитители надели ей на окровавленную голову пластиковый пакет, прижгли ей тело горящими окурками и бросили умирать.

Анна сумела освободиться от мешка. Затем отыскала свой растрепанный парик, валявшийся на холодной горной дороге, кое-как добралась до Бишкека и нашла пристанище в единственном на весь город приюте для представителей ЛГБТ.

"Я не могу больше оставаться в Киргизии, здесь небезопасно, - говорит она. - Я собираюсь уехать жить в Россию".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Митинг протеста в Бишкеке против ЛГБТ, февраль 2015 г.

ЛГБТ-сообщество в подполье

Киргизское ЛГБТ-сообщество живет в подполье с 2014 года, когда правительство страны подготовило законопроект, запрещающий пропаганду гомосексуальных отношений и стиля жизни.

Этот документ, пока не прошедший финальные чтения в киргизском парламенте, тем не менее дал старт кампании насилия и запугивания, которая продолжается по сей день.

Опрос, проведенный в 2016 году местной организацией по защите прав представителей ЛГБТ "Кыргыз Индиго", показал, что 84% респондентов в какой-то момент жизни испытали на себе физическое насилие, тогда как 35% подвергались сексуальному насилию.

"Изнасилование в воспитательных целях" весьма распространено среди ЛГБТ-сообщества и особенно среди трансгендеров", - говорит социальный работник Рудольф, работающий в ЛГБТ-приюте, которым управляет "Кыргыз Индиго".

Как многие, давшие интервью для этого материала, он предпочел не называть своей фамилии из опасений, что на него могут напасть.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам секс-работника Романа, полиция в Киргизии снимает на видео все столкновения с транссексуалами

Бегство в Россию

Из-за существующей в киргизском обществе неприязни большинство геев и лесбиянок предпочитают не афишировать на публике свои сексуальные предпочтения.

Однако в среде трансгендеров сохранять анонимность сложнее, поскольку большинство из них, опасаясь дискриминации на рабочем месте, идут работать в секс-индустрию.

И именно из-за этой выраженной ненависти к тем, кто сменил пол, трансгендеры добровольно едут в Россию - страну, которая известна своим неприязненным отношением к сексуальным меньшинствам.

Они вливаются в поток десятков тысяч киргизских мигрантов, каждый год направляющихся в поисках работы в Россию, где язык им не служит помехой.

"Многие трансгендерные женщины едут в Россию", - говорит секс-работник Рома, параллельно выступающий также представителем по связям с общественностью местной правозащитной организации "Таис плюс".

"Я лично знаком с десятком [трансгендеров], кто в последние несколько месяцев переехал в Москву. Те из них, с кем я после этого общался, говорят, что жизнь там вполне нормальная", - рассказывает Рома.

Рома только недавно влился в трансгендерное сообщество и еще не растерял юношеского задора, поскольку лично не сталкивался с насилием.

Тем не менее, как и секс-работники, с которыми он познакомился через "Таис плюс", он тоже переезжает в Россию.

"Мне кажется, нам в России жить будет легче, потому что даже несмотря на то, что там тоже есть закон против секс-работников, полиция не будет за нами охотиться только потому, что мы - трансгендеры. Здесь полицейские, когда с нами сталкиваются, то все снимают на камеру, потом нам этими записями нам угрожают, а затем публично нас раскрывают в интернете", - говорит Рома.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Активисты и сторонники ЛГБТ-сообщества на первомайском параде в Санкт-Петербурге в 2015 году

Развитая секс-индустрия

Оказание секс-услуг в России противозаконно, однако максимальный штраф за это - 2 тыс. рублей (35 долларов), и на практике закон этот применяется крайне редко.

Согласно данным Сети организаций по защите прав секс-работников (SWAN), во многих районах России существуют развитая и вполне открытая секс-индустрия из-за повсеместной коррупции правоохранительных органов.

Статья о гомосексуализме была изъята из российского уголовного кодекса в 1993 году. Однако предвзятость по отношению к этому сообществу сохраняется в российской среде.

В 2013 году был принят федеральный закон, известный как закон о гей-пропаганде, запрещающий популяризацию нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Как и в Киргизии, в России эти правовые акты поспособствовали всплеску активности анти-ЛГБТ настроений по всей стране; известны случаи, когда геев заманивали на встречу, где их унижали или избивали.

"Трансгендеры ежедневно подвергаются всякого рода ущемлениям в гораздо большей степени, чем просто геи или бисексуалы", - говорит Светлана Захарова из российского межрегионального общественного движения "Российская ЛГБТ-сеть".

"Но проблема тут кроется скорее в самом обществе, чем в полиции - им все равно, транссексуал ты или нет, пока ты не нарушил приличий и не заговорил об этом в открытую", - предупреждает она.

Эта новость вызовет вздох облегчения у Анны, которая готовится к отъезду в Россию.

В начале этого года вместе со своими друзьями-трансгендерами она была в одном местном баре, где часто собираются работники секс-индустрии. Однако в этот раз бармен вдруг начал возмущаться их внешним видом, начал им угрожать, после чего полез в драку.

"Мы вызвали полицию, сказав, что нас бьют и нам нужна помощь, а они приехали с телевизионщиками, которые показали наши лица на всю страну. У нас здесь никаких прав нет - ни права на безопасность, ни права на личную жизнь, ни на сексуальную ориентацию - и полиция это поощряет; так с этим обстоят дела в Киргизии", - объясняет Анна.

Министерство внутренних дел Киргизии не ответило на посланный им официальный запрос по поводу этих обвинений.

Но это не удивляет Анну, которая сообщила о напавших на нее людях в местное отделение полиции, но в ответ не получила ничего, кроме оскорбительных замечаний по поводу ее внешности.

"Что толку переживать? Это не изменит того факта, что я стала жертвой насилия, и не убережет других. Все, чего я хочу, так это уехать из этой страны и поселиться там, где я смогу жить простой свободной жизнью", - говорит она.

Вопрос в том, предоставит ли Россия женщинам-трансгендерам из Киргизии ту спокойную жизнь, которой они так жаждут.

Кейти Арнольд является внештатным автором Би-би-си