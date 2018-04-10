Дело не только в санкциях. Почему так падает рубль?

Правообладатель иллюстрации Novoderezhkin Anton/TASS Image caption Снижение рубля на руку центробанку и вмешиваться с помощью интервенции пока не стоит, считают эксперты

Банк России не исключает возможности проведения валютных интервенций для поддержания курса рубля. Российская валюта утром во вторник обвалилась к бивалютной корзине на фоне санкций, введенных в отношении российского бизнеса минфином США. Влияет на рубль и ситуация в Сирии, говорят эксперты.

"Реакция на рынке крайне эмоциональная, что приводит к отрыву рубля от фундаментально обоснованных значений", - пишут в аналитическом отчете Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов из "Нордеа-банка".

По оценкам ЦБ, рисков для финансовой стабильности нет, а кто-то может даже выиграть на падении рубля.

Вместе с тем, российский регулятор готов к проведению различных валютных операций на рынке. "Инструменты, они есть, а будут ли они применяться, зависит от ситуации", - сообщил во вторник первый зампред Банка России Сергей Швецов.

При благоприятных условиях рубль может восстановить утраченные позиции, полагают эксперты, но в ближайшее время на возвращение курса 57-58 рублей за доллар рассчитывать не стоит.

Русская служба Би-би-си узнала, до каких еще уровней может опуститься рубль и почему он падает так стремительно.

Кирилл Тремасов, глава аналитического департамента "Локо-инвест"

При нефти на уровне 70 [долларов за баррель] рубль выглядит очень слабо, доллар должен быть меньше 60 рублей. Сейчас курс отклонился, и он может отклониться еще больше, если продолжится история с санкциями. Санкционная угроза надолго будет дамокловым мечом, висящим над всеми крупнейшими российскими компаниями. Плюс на рубль сильно влияет ситуация в Сирии. США, похоже, готовится к военной операции. Реакция России, конечно, для многих инвесторов представляет огромный риск.

Вчерашняя реакция была логичной и понятной, сегодняшняя, уже паническая, во многом спровоцирована новостями о том, что в конгресс США внесен законопроект об ограничении операций с российским госдолгом и ужесточением санкционного режима в отношении госбанков.

На этой теме сегодня серьезные продажи в ОФЗ и падение курса рубля. Правда, краткосрочное - сейчас уже все более или менее стабилизировалось. Но нельзя исключать продолжения этой истории.

Рубль обязательно вернется на досанкционный уровень. Нарастающая паника, которую мы наблюдаем сейчас, не может быть вечной. Падение продолжится еще несколько дней, повышение, возможно, случится из-за новостей о российской реакции. Если нефть будет оставаться в районе 70-ти [долларов за баррель], то через несколько месяцев, возможно, и полгода, при такой нефти доллар все равно станет меньше 60, сомнений в этом нет.

Если паника будет нарастать, я бы оценил предельный масштаб девальвации рубля в районе 75-ти за доллар.

Российские чиновники в течение дня пытались спасти ситуацию так называемыми словесными интервенциями. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что угрозы для финансовой стабильности нет. "У центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости никакой применять системные меры. Но мы будем отслеживать ситуацию и по мере необходимости какие-то коррекции вводить", - сказала она.

"Мы и в предыдущем цикле, связанном с санкциями, с падением цен на нефть находили инструменты, подходы, способы стабилизации ситуации, решения данных проблем. Не сомневаюсь, что найдем и сейчас", - заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Есть волатильность, и это нормально. Плавающий валютный курс абсорбирует те шоки и те изменения баланса спроса и предложения, которые происходят", - сказал глава минэкономразвития Максим Орешкин. Он охарактеризовал произошедшие события как "хороший тест для макроэкономической конструкции, которую правительство и центральный банк выстраивают последние несколько лет".

Наталия Орлова, главный экономист "Альфа-банка"

Это, конечно, реакция на санкции и на рост геополитической напряженности. Есть инвесторы, которые физически должны выходить из активов: согласно санкциям, держатели ценных бумаг "Русала" и других компаний, попавших в черные списки, должны выйти из этих бумаг в ближайшее время. В то же время некоторые инвесторы видят рост напряженности вокруг Сирии и обмен жесткими заявлениями и начинают нервничать по поводу ситуации в ближневосточном регионе.

Эти два фактора и привели к тому, что рубль ослаб к доллару на 8% за последние два дня. Сейчас курс находится в плавающем состоянии, и я не берусь предсказывать, будет ли он дальше опускаться. Я считаю, что он должен вернуться к своим фундаментальным значениям - в интервале 55-60 рублей за доллар.

Есть определенная нервозность, не связанная с экономическими моментами. С экономической стороны в России по-прежнему высокие ставки, страна не закредитована, цены на нефть выросли почти до 70 долларов за баррель. Как только геополитические волнения улягутся, то найдется круг инвесторов, которые наверняка захотят включить сильно подешевевшие активы в свои портфели.

ЦБ не должен приходить на рынок в режиме плавающего курса. Кроме того, его недавно упрекали в том, что он зажимает инфляцию и проводит слишком жесткую политику. На самом деле снижение курса рубля очень на руку центробанку, потому что сейчас будут немного увеличиваться инфляционные риски, и инфляция вернется к 4%. Да и вообще экономика у нас страдает, когда курс рубля крепкий, а не слабый, и есть огромный круг игроков рынка, которые только выигрывают при ослаблении рубля.

Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой группы БКС

Главная причина [ослабления рубля] - это не только санкции, но и общее ухудшение геополитической обстановки вокруг России, в том числе ситуация в Сирии. Есть и угроза того, что те санкции, которые мы увидели на прошлой неделе, могут быть расширены. На этом фоне мы видим активную продажу российских активов, прежде всего облигаций и акций со стороны иностранных инвесторов.

Мы видим значительный всплеск спроса на валюту, в первую очередь со стороны нерезидентов. При этом, насколько я вижу, центральный банк пока не присутствует на рынке и не проводит интервенций.

Сложно сказать, что будет дальше. Вчера мы видели основной этап снижения рубля, сегодня это продолжилось, но потом наступила коррекция, и рубль стал стабилизироваться в диапазоне 62-63 рубля к доллару. Мне кажется, что это то локальное дно, какое мы сейчас нащупали.

Трудно предсказать, как будет развиваться политическая ситуация. Если не будет существенной эскалации вокруг Сирии и нового напряжения в двусторонних отношениях России и США, тогда мы можем говорить о скорой коррекции курса, и он может выйти на уровень ниже 60 рублей за доллар в течение ближайших нескольких сессий. Однако если произойдет ухудшение геополитической ситуации, то падение рубля может возобновиться.

6 апреля стало известно, что минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Среди них - основной акционер "Русала" Олег Дерипаска и другие бизнесмены из "кремлевского списка", в том числе Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и Владимир Богданов.

Российские миллиардеры в понедельник из-за обвала котировок потеряли 16 млрд долларов. Лидером по потерям агентство Блумберг назвало основного акционера "Норникеля" Владимира Потанина. Он лишился 2,25 миллиарда долларов.