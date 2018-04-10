Покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию произошло 4 марта. Вот как развивались событий в тот день.

Скрипалей нашли на скамейке в городе Солсбери, графство Уилтшир. Оба были без сознания.

По данным правительства Британии, против Скрипалей было применено боевое нервно-паралитическое вещество класса "Новичок", созданное в России. Москва отрицает свою причастность к преступлению.

Суббота, 3 марта

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14:40 по Гринвичу

33-летняя Юлия Скрипаль - дочь 66-летнего Сергея Скрипаля - прилетает из России в лондонский аэропорт Хитроу.

Как считает полиция, ее встретил друг семьи на машине марки BMW вишневого цвета, принадлежащей ее отцу.

Воскресенье, 4 марта

09:15 по Гринвичу

Машина Скрипаля замечена на улицах Лондон-роуд, Черчилль-уэй-норт и Уилтон-роуд.

На Лондон-роуд находится кладбище, где похоронены жена Скрипаля Людмила и его сын Александр.

13:30 по Гринвичу

Машину Скрипаля замечают на Дивайзис-роуд. Она едет в центр города.

13:40 по Гринвичу

1. Скрипаль и его дочь приезжают на парковку торгового центра Maltings.

2. После этого они идут в паб The Mill.

14:20 по Гринвичу

3. Обед в ресторане Zizzi. Там они находятся до 15:35 по Гринвичу. Следы боевого нервно-паралитического вещества были позже обнаружены и в пабе (2), и в ресторане (3).

16:15 по Гринвичу

4. Экстренные службы получают первое сообщение об инциденте. Полиция находит пару на скамейке в "крайне серьезном состоянии".

Их отвозят в больницу вместе с сержантом полиции Ником Бейли, вызванным к месту, где обнаружили Скрипалей.

Юлию Скрипаль выписали из больницы в понедельник, 9 апреля. Состояние ее отца улучшается. Сержант Бейли был выписан в марте.

Примечание полиции: указанное в статье время является приблизительным.