Как отравили Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери? Карта и хроника событий
Покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию произошло 4 марта. Вот как развивались событий в тот день.
Скрипалей нашли на скамейке в городе Солсбери, графство Уилтшир. Оба были без сознания.
По данным правительства Британии, против Скрипалей было применено боевое нервно-паралитическое вещество класса "Новичок", созданное в России. Москва отрицает свою причастность к преступлению.
Суббота, 3 марта
14:40 по Гринвичу
33-летняя Юлия Скрипаль - дочь 66-летнего Сергея Скрипаля - прилетает из России в лондонский аэропорт Хитроу.
Как считает полиция, ее встретил друг семьи на машине марки BMW вишневого цвета, принадлежащей ее отцу.
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Воскресенье, 4 марта
09:15 по Гринвичу
Машина Скрипаля замечена на улицах Лондон-роуд, Черчилль-уэй-норт и Уилтон-роуд.
На Лондон-роуд находится кладбище, где похоронены жена Скрипаля Людмила и его сын Александр.
13:30 по Гринвичу
Машину Скрипаля замечают на Дивайзис-роуд. Она едет в центр города.
13:40 по Гринвичу
1. Скрипаль и его дочь приезжают на парковку торгового центра Maltings.
2. После этого они идут в паб The Mill.
14:20 по Гринвичу
3. Обед в ресторане Zizzi. Там они находятся до 15:35 по Гринвичу. Следы боевого нервно-паралитического вещества были позже обнаружены и в пабе (2), и в ресторане (3).
16:15 по Гринвичу
4. Экстренные службы получают первое сообщение об инциденте. Полиция находит пару на скамейке в "крайне серьезном состоянии".
Их отвозят в больницу вместе с сержантом полиции Ником Бейли, вызванным к месту, где обнаружили Скрипалей.
Юлию Скрипаль выписали из больницы в понедельник, 9 апреля. Состояние ее отца улучшается. Сержант Бейли был выписан в марте.
Примечание полиции: указанное в статье время является приблизительным.