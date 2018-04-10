Родственница жертвы крушения Ан-148: останки лежали в поле и гнили

Правообладатель иллюстрации TASS/Roman Pimenov Image caption Мемориал погибшим в катастрофе Ан-148 в Подмосковье

Родственники погибших при крушении самолета "Саратовских авиалиний" обнаружили на месте катастрофы в Подмосковье останки своих близких. Когда в начале апреля с поля, где упал самолет Ан-148, сошел снег, выяснилось, что зимой поисковики нашли не все фрагменты тел и личные вещи погибших.

Вдова одного из погибших рассказала Русской службе Би-би-си, как семьи добились возобновления поисков и с какими трудностями сталкиваются до сих пор.

Анна Никитченко, вдова погибшего в авиакатастрофе:

"Шестого числа, в пятницу, у нас несколько родственников поехали на место крушения. Хотели посмотреть на это место, цветы положить. Выяснилось, что в целом вся территория сама по себе никак не оцеплена, никем не контролируется. И, видимо, снег подтаял, и стали попадаться фрагменты тел и личные вещи пассажиров.

До этого [родственникам] звонил местный житель и говорил, что он, когда был на поле, тоже увидел фрагменты тел и личные вещи. При этом он звонил в Следственный комитет, звонил в МЧС - ему никто не ответил. В итоге он дозвонился до [одной из родственниц погибших] Татьяны Кармалеевой, и уже она эту информацию сказала [другим] родственникам (у нас есть общий чат, больше двадцати семей одновременно друг с другом общаются).

Сначала нас все посылали - наверное, часа два-три, пока мы там находились. Потом начали потихоньку приезжать [экстренные службы]. Приехала там машина МЧС: что-то посмотрели, уехали быстро - ничего особо не сделали. И даже нам совершенно не понятно было - достучались ли мы, что в принципе произошла вот такая совершенно вопиющая ситуация и не собрали до конца тела погибших.

Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвыв Орск, потерпел крушение 11 февраля 2018 года, через несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово. Обломки самолета нашли в Раменском районе Подмосковья.На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала неправильная работа датчиков скорости.

В пятницу родственники были на месте, всё увидели своими глазами. Информация подтвердилась от того местного жителя. Сразу начали всем звонить. Мы, родственники, все вместе всем звонили по всем телефонам подряд: местным властям, региональным властям, звонили губернатору Оренбургской области [Юрию] Бергу.

Дальше в выходные ничего не происходило, нам никто как родственникам не звонил. Такое ощущение, что все службы просто повернулись спиной ко всему произошедшему.

Мы вместе с родственниками продумали [и создали] инициативную группу и в понедельник, вчера, еще раз выехали на место. Там стали делать прямые эфиры, выкладывать в социальные сети, чтобы сразу же все могли видеть, понимать, что это не шутка, чтобы были такие документальные доказательства.

Мы опять стали звонить по всем телефонам. Только тогда нам стали более адекватно отвечать. Приехал ряд служб, ходили мужчины с черными пакетами, собрали пакет останков и уехали буквально через несколько часов. То есть там никакой квалифицированной полноценной работы, так чтобы весь радиус охватить, тоже не было.

Работы здесь не прекращались, а если и прекращались, то только из-за погодных условий. Мы с вами сейчас шли и видели, сколько воды на поле. Эти работы будут продолжаться не один месяц Юрий Берг, губернатор Оренбургской области

Мы все видео, в том числе обращение [президенту России] Владимиру Владимировичу [Путину] еще раз выложили, отправили и еще раз написали Бергу. В итоге он, наконец, сказал, что он готов приехать.

И вот сегодня утром он приехал, в 8:30 где-то был на месте. Но так получилось, что он стал давать интервью телеканалам (не помню каким, кажется, "России") и стал говорить о том, что работы не прекращались, что какие-то работы были прекращены всего лишь на период непогоды.

Хотя там не было никакой непогоды. То есть мне вообще непонятно, что произошло. Такое откровенное неадекватное транслирование текущей ситуации и прикрытие своей собственной рабочей должности.

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Нам как родственникам эта ситуация представляется вопиюще некрасивой. Сейчас все [родственники] существенно возмущены. Мы понимаем, что если бы мы сейчас не звонили всем подряд, не трезвонили, то все так и продолжало бы лежать и гнить, как бы страшно это ни выглядело по религиозным, христианским, общечеловеческим мотивам.

Соответственно, мы со своей стороны, как родственники, готовы делать абсолютно все: ночевать на месте, голодовку устраивать - все, чтобы какие-то адекватные меры принимались. Просто сейчас какие-то меры приняты, но мы не понимаем, насколько они достаточны. Территория довольно большая, там приехала небольшая группа, что-то собрали - мы не уверены в том, что это достаточные действия.

Более того, сейчас такие официальные заявления на уровне губернатора на тему: а мы не при делах, на самом деле, все делалось и ничего не прерывалось. Такое ощущение, что никто к ответственности не будет призван за попустительство в такой вопиющей ситуации. И мы очень переживаем, что, действительно, все сойдет на нет и так до конца решено и не будет.

Изначально нам сообщили, что на эту работу необходимо 100 дней. Но это время уже прошло. Мы надеемся, что через месяц - полтора эта работа закончится. Нам сообщили, что в мире всего два работа, которые определяют ДНК, 76 проб закладывается одноразово. Один робот находится в США, второй - в России и работает круглосуточно Юрий Берг, губернатор Оренбургской области

Но также СК всем нам, родственникам, говорил лично, что экспертиза фрагментов тел будет идти до года. Потом на прошлой неделе, еще до того, как мы обнаружили останки тел на месте крушения, была встреча с Бергом - он сказал, до конца июля будет проводиться экспертиза. Он сказал, что он там поможет договориться, чтоб ее ускорили. И вот сейчас тоже у него было заявление в ТАСС на тему того, что экспертизе нужно еще два месяца.

Мы тут все тоже уже запутались - не понимаем, кто на самом деле говорит правду, а кто говорит неправду. Потому что еще не все фрагменты собрали, а нам уже говорят, что экспертиза будет через два месяца. Но сейчас такая ситуация, что мы не можем похоронить своих родных, даже потому что тела еще до конца не подняли и что-то делается, но мы не понимаем, насколько это достаточно.

И сейчас не понимаем, куда обращаться для того, чтобы ответственность была возложена правильным образом. Такое ощущение, что сейчас все друг на друга перекинут, замажут, скажут, что ничего на самом деле не произошло, что мы как родственники сами дураки, что, оказывается, там была какая-то небольшая временная остановка из-за непогоды.

Правообладатель иллюстрации TASS/Natalya Dmitrak Image caption Поисковая операция на месте крушения АН-148 в Подмосковье в феврале

[Одна из родственниц погибших] Юля, которая была на месте, уже немного устала, но все мы, родственники, готовы общаться с журналистами, все рассказывать, показывать - одним словом, делать все, что вы скажете, чтобы ситуация как-то разрешилась и в целом, чтобы в нашей стране как-то научились работать с трудными ситуациями.

Наша ситуация, на самом деле, классическая для нашей страны. Когда что-то трудное возникает, все перекладывают друг на друга ответственность или пытаются как-то что-то замазать. Иногда черным по белому, иногда белым по черному. Но сейчас мы все это очень лично на себе воспринимаем, и хотелось бы, чтобы у нас в целом на уровне всей страны как-то ситуация с этим выправлялась.

Потому что даже недавно говорили со Следственным комитетом, они говорят: мы внутри обсудим эту ситуацию. И все. Или спрашиваешь, когда будут все тела подняты - "ну не знаем". И вот так [выглядит] большинство ответов Следственного комитета. И это причем те вопросы, которые не связаны напрямую с ходом следствия. Это личные вопросы. Это то, на что они обязаны отвечать.

Следственный комитетсообщил, что сейчас "в установленном порядке продолжается проведение судебных экспертиз". В ведомстве также пояснили, что "в связи с появлением объективной возможности, обусловленной таянием снега", проводятся дополнительные осмотры места происшествия. "Организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции", - говорится в пресс-релизе СК. Сайт РБК со ссылкой на неназванного собеседника в Следственном комитете написал: "Работу экспертов затрудняет то, что вещественные доказательства на месте падения авиалайнера были собраны неквалифицированно". Специалистам по ДНК-идентификации сложно будет устанавливать личности погибших, отметил источник издания.

У нас там вчера никакого круглосуточного [дежурства полиции] не было. Сегодня на место кто-то приехал, но большинство [сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб] уже уехало.

То есть мы, родственники, совершенно не верим этому заявлению. Потому что в прошлый раз действительно на часочек мужчины приехали, собрали [останки] в черный пакет. Они не охватили всю территорию. Дальше мы сами как родственники спокойно приехали. И сегодня тоже для нас не было никаких препятствий.

Когда непосредственно произошло крушение самолета, тогда действительно в течение нескольких дней мы не могли добраться до этого места. А когда, например, было девять дней, и когда было 40 дней, мы приезжали - тогда вообще никто там круглосуточно не осуществлял дозор (по данным МЧС Московской области поисковые работы завершились 18 февраля - Би-би-си).

Соответственно, когда нам местный житель звонил и говорил, что вот он ходит по территории и видит останки - он тоже ходил беспрепятственно. Вчера они приехали ненадолго и уехали. И сегодня тоже - приехали и уехали. Сейчас большого количества людей, которые там по периметру стоят, как это было с самого начала, - такого точно нет. И мы здесь пытаемся с родственниками понять, кто из нас, может быть, будет осуществлять какой-то дозор, потому что мы не можем надеяться на власти.

Мы просто видим, что официальная информация действительно не соответствует тому, что есть на самом деле. И когда даже на уровне губернатора такие заявления выдаются, что там какие-то работы не прекращались, - хотя они прекращались на полтора месяца! - это тоже нас сильно расстраивает, возмущает… Конечно, довольно много эмоций. Умом мы понимаем, что, наверное, нам нужно на себя какую-то ответственность брать. Раз никто не может в этом помочь, наверное, какой-то круглосуточный дозор мы будем осуществлять".