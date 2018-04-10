Уколоть Америку: что может запретить Россия в ответ на санкции

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Небольшой объем российско-американской торговли рискует снизиться еще больше

США ввели в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников новые санкции, которые обвалили фондовый рынок и курс рубля. Москва обещает ответить "жестко" и "эффективно". Каким может быть этот ответ?

Пока меры не объявлены.

"Ситуация непростая, но здесь во главу угла нужно ставить наши собственные интересы... Какие-то скоропалительные решения принимать было бы некорректно", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Премьер Дмитрий Медведев говорил, что Россия оставляет за собой право на встречные действия, "включая действующие торговые соглашения и процедуры". И еще в пятницу поручил проработать вопрос об "эффективных ответных мерах". А МИД обещал не оставить санкции США "без жесткого ответа".

Чем "уколоть"?

У России и США нет эксклюзивных торговых соглашений, говорит директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель, но обе страны являются членами ВТО. Соответственно они по правилам этой организации должны предоставлять друг другу одинаковые условия доступа на рынки.

Когда власти говорят о возможном пересмотре торговых соглашений, скорее всего, имеется в виду, что будут введены исключения из этого режима. "То есть какие-то товары будут запрещены к поставке из Соединенных Штатов, на какие-то товары могут быть наложены определенные пошлины", - считает Кнобель.

Но степень экономического взаимодействия США с Россией недостаточно высока, чтобы политики принимали это фактор как определяющий, пишут эксперты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в докладе о российско-американских торговых отношениях.

Аналитики CSIS объясняют сложившуюся ситуацию не только ухудшением отношений в последние годы: "На российско-американскую торговлю влияют структурные ограничения [в российской экономике], такие как неудовлетворительное обеспечение прав собственности, плохая регуляторная политика в сфере бизнеса и недиверсифицированный экспорт".

Если власти России захотят пойти по пути торговых ограничений, у них есть ограниченный набор опций, признает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. "У нас не настолько развиты торгово-экономические и инвестиционные отношения с Соединенными Штатами, чтобы уколоть наших американских, в кавычках, друзей", - подытожил Шохин.

Чем торгуют Россия и США

В 2017 году, по данным статистической службы США, Россия поставила в Америку товаров на 17 млрд долларов (4,7% всего российского экспорта), а Америка в Россию - на 7 млрд долларов (0,2% всего американского экспорта). Торговый оборот двух стран составил 24 млрд долларов. Это в 26 раз меньше, чем торговой оборот США с Китаем, в три раза меньше, чем оборот США с Индией и в 2,7 раза меньше, чем торговля США с Бразилией.

Наибольшего объема - 34 млрд долларов - торговля США с Россией достигла в 2011 году. Россия поставляет в США в основном нефть, металлы, ядерное топливо, минеральные удобрения и рыбу. На эти позиции приходится 90% российского экспорта в США. Основная статья американского экспорта в Россию приходится на корпорацию Boeing. Это самолеты, авиационные двигатели и комплектующие к самолетам. Кроме того, США поставляет в Россию продукцию машиностроения. До введения санкций штаты также были крупным поставщиком в Россию оборудования для нефтедобычи.

Титан и ракетные двигатели

США вынуждены закупать у России титан. Российское предприятие "ВСМПО-Ависма" - давний партнер американского производителя самолетов Boeing. "ВСМПО-Ависма", по разным оценкам, производит от 40-60% титановых деталей для Boeing. Такая высокая доля объясняется тем, что производителей качественного титана мало, а спрос растет.

В Москве знают об этой зависимости. "США вряд ли откажутся от поставок российского титана", - сказал Шохин.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Американский производитель самолетов Boeing существенно зависит от российских поставок титана

"Отказ России от поставок титана доставил бы неприятные ощущения США и даже, может быть, где-то повлиял на производство", - говорит Кнобель из РАНХиГС.

"Но для России это тоже бы имело негативные последствия, так как снизило бы экспортную выручку от продажи этой товарной группы. Здесь такая обоюдоострая игра. Заведомо, безболезненных шагов тут нет сейчас", - считает эксперт.

Еще одной такой "чувствительной" для США и России статьей экспорта являются поставки российских ракетных двигателей РД-180. Эти поставки продолжатся, несмотря на американские санкции, заявлял в январе 2018 года секретарь совета безопасности России Николай Патрушев.

США также существенно зависят от российского топлива для атомных электростанций. Однако отказ России от поставок топлива в США, как и в случае с титаном, навредит обеим сторонам.

С 2008 года власти США установили для российского урана квоту в размере 20% потребностей американских АЭС. Сейчас у Tenex - внешнеторговой компании "Росатома" - заключены контракты на поставку урана в США на общую сумму 6,5 млрд долларов.

Запретительные меры могут быть и неторговыми. Например, в октябре 2017 года РИА Новости сообщало со ссылкой на неназванный источник, что Россия может приостановить полеты американских космонавтов на Международную космическую станцию. Эксперты отмечали, что если США не смогут попасть на МКС, то американская часть станции прекратит работу, и тогда остановится работа всей МКС.

"Если мы завершим работу станции сейчас, то о будущем [российской] пилотируемой космонавтики на горизонте до 2025 года можно перестать говорить - и, думаю, за это время она настолько атрофируется, что восстановить ее будет невозможно", - говорил член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин.

Налог на Америку

России может ввести ограничения в отношении "дочек" американских компаний. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сказал во вторник, что не исключает такой вариант.

"Если будет новый виток санкций, в нашем правительстве начнут задавать вопросы, а стоит ли вводить какие-то ответные меры? В том числе возможны какие-то налоги на американские компании дополнительные, которые могли бы компенсировать санкционный эффект", - сказал Дмитриев.

Россия действительно может "ударить" по американским инвестициям, считает профессор экономики РЭШ Наталья Волчкова. "Но это же фундаментально ударит и по России, то есть по российским сотрудникам, работающим в этих компаниях", - предупреждает эксперт.

Такой шаг будет нецелесообразным, потому что бизнес приносит в Россию технологии и инвестиции, сказал во вторник журналистам глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Каким ответ не будет

Крупнейшая статья российского экспорта в США - нефть и нефтепродукты. Снижение поставок в данном случае возможно, но не из-за решения Москвы, уверены в CSIS: США смогут обойтись без российской нефти, так как в Штатах активно развивается сланцевая добыча.

Россия уже вводила контрсанкции. В августе 2014 года в ответ на санкции Запада из-за ситуации на Украине Москва запретила поставки продуктов из некоторых западных стран, в том числе США. В результате этих мер российские потребители потеряли 288 млрд рублей, подсчитали исследователи из РЭШ и РАНХиГС.

Вторая крупнейшая статья российского экспорта в США - металлы (около 4 млрд долларов ежегодно). Российские производители металла приложили большие усилия, чтобы завоевать долю на американском рынке, и сомнительно, что они будут добровольно отказываться от этой доли, чтобы "наказать" США, пишет CSIS.

Более того, американские власти сейчас борются за возрождение собственного производства металлов - в частности, алюминия. В начале марта США ввели заградительные пошлины на ввоз стали и алюминия. Затем их отменили для европейских, австралийских, бразильских и южнокорейских производителей. Но Россия и Китай остались в стороне от послаблений.

Новые санкции в отношении "Русала" и акционеров этой компании Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга могут быть связаны как раз с планами США нарастить собственное производство алюминия, считает директор программы "Экономическая политика" московского Центра Карнеги Андрей Мовчан.

Получается, что как и в случае с нефтью, отказ российских производителей металлов от экспорта в США будет только на руку Америке.