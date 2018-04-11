Химическая атака в Сирии: что нам известно

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Врачи и спасатели говорят, что большинство жертв - женщины и дети

Активисты сирийской оппозиции, спасатели и медицинские работники сообщают о гибели более 40 человек в результате предполагаемой химической атаки в городе Дума в Восточной Гуте.

Они утверждают, что в минувшую субботу на город были сброшены бомбы с токсичными химическими веществами. Ответственными за атаку они считают правительственные силы.

Официальный Дамаск утверждает, что даннные о химической атаке в Восточной Гуте были сфабрикованы. На том же настаивает и командование российских сил, ведущих военную операцию в Сирии.

"7 апреля была предпринята [...] попытка фабрикации ложных свидетельств якобы применения сирийскими властями отравляющих веществ в Восточной Гуте", - заявил представитель российского Генштаба Виктор Познихир, добавив, что в субботу в Думе "в очередной раз имитировали перед видеокамерами постановочную "химическую атаку" на мирных жителей города".

Почему Дума?

В феврале правительственные силы начали масштабное наступление на позиции повстанцев в Восточной Гуте. По последним данным, за время проведения наступательной операции в этом районе погибли более 1700 мирных жителей.

В марте военным удалось разделить контролируемый повстанцами анклав на три части. На территории одного из районов (его центром является Дума) проживает 80-150 тысяч человек. В двух других частях анклава повстанцы и боевики оказались перед лицом неизбежного поражения и согласились на эвакуацию в северные районы Сирии.

Повстанцы из коалиции "Джейш аль-Ислам", которая контролирует территорию вокруг города Дума, продолжает противостояние. В пятницу переговоры между "Джейш аль-Ислам" и Дамаском провалились, после чего силы Башара Асада возобновили авиаудары по этому району.

Что произошло в Думе в субботу?

Правительственные войска продолжили наносить удары по этому району в субботу, 7 апреля. Сообщалось о гибели десятков мирных жителей в результате ударов с использованием обычных боеприпасов.

Затем последовало сообщение о химической атаке. Активисты из Центра документации нарушений международного права в Сирии (VDC) сообщили о двух случаях применения бомб с токсичными химическими веществами. Активисты утверждают, что за атаки несут ответственность силы Башара Асада.

Первый случай, по их данным, произошел в субботу в 16:00 по местному времени (14:00 по Гринвичу) в районе пекарни на улице Умара ибн аль-Хаттаба в северо-западной части города.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Активисты сообщили о двух случаях применения бомб с токсичными химическими веществами в городе Дума

Активисты ссылаются на слова одного из спасателей из Сирийской граждаской обороны ("Белые каски"), который говорил, что после удара в этом районе чувствовался сильный запах хлора, однако он не мог определить источник.

"Позже мы обнаружили тела людей, задохнувшихся от токичных газов. Они все находились в закрытых помещениях, поскольку они спрятались от бомбежки. Это [нахождение в закрытом помещении] могло привести к их быстрой смерти, так как никто не слышал их криков и просьб о помощи", - цитируют активисты слова спасателя.

Второй инцидент, по данным активистов, произошел в восточной части города - у площади Мучеников - приблизительно в 19:30 по местному времени.

К 19:45 в больницы были доставлены более 500 человек с симптомами отравления химическим веществом - в основном это были женщины и дети, - сообщают активисты из Сирийской гражданской обороны и Сирийско-американского медицинского общества.

У пациентов наблюдалась одышка, центральный цианоз (синюшная окраска кожи и слизистых оболочек, обусловленная высоким содержанием в крови карбгемоглобина), ожоги роговицы, сильный запах хлора. У многих изо рта шла пена. У одной женщины начались конвульсии и сильно сузились зрачки.

Спасатели обошли все дома в районах предполагаемых химических атак и нашли тела погибших. У многих из них были те же признаки химического отравления.

Союз организаций медицинской и гуманитарной помощи (UOSSM), который оказывает поддержку больницам в Сирии, также получил сообщения о двух химических атаках.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пациентов, поступивших с признаками химического отравления, окатывали водой из шланга - чтобы смыть химикаты, оставшиеся на коже

После первой атаки в больницы поступили пациенты, которые страдали от проблем с дыханием и раздражения слизистой оболочки глаз, заявили в UOSSM. После второй атаки в больницы поступили пациенты в более тяжелом состоянии: у многих из них шла пена изо рта, от них очень сильно пахло хлором, наблюдался цианоз.

Студент, который работает в одной из сирийских больниц, сообщил Би-би-си, что один из их пациентов, поступивший с такими симптомами, скончался. "У него очень сильно были расширены зрачки, изо рта шла пена. Когда его к нам привезли, его сердце уже билось очень медленно. Потом он начал кашлять кровью", - рассказал студент.

На видео, которые опубликовала группа активистов из Douma Revolution, видно, что среди погибших есть женщины и дети.

Сколько человек погибли?

По данным Центра документации нарушений международного права в Сирии (VDC), 25 человек стали жертвами первой атаки, еще 20 погибли в результате второй атаки.

"Белые каски" и Сирийско-американское медицинское общество сообщают, что спасатели обнаружили тела 42 человек. Еще один пострадавший скончался вскоре после госпитализации. Еще шесть человек умерли в ходе лечения. Также отмечается, что спасатели не смогли продолжить поиски погибших и пострадавших из-за сильного запаха хлора и начавшихся проблем с дыханием у самих спасателей.

Изначально Союз организаций медицинской и гуманитарной помощи сообщил о 70 погибших. В понедельник, 9 апреля, он пересмотрел эти данные и сообщил о гибели 42 человек, отметив, что число жертв предполагаемых химических атак может еще вырасти.

Media playback is unsupported on your device Сирийские дети после предполагаемой химической атаки

Базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что жертвами авиаударов по Думе в пятницу и субботу стали почти 100 человек, из них 21 погиб в результате удушения.

В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) процитировала сообщение, в котором говорится, что в результате атаки погибли 70 человек (ранее об это заявлял Союз организаций медицинской и гуманитарной помощи).

По данным ВОЗ, сотрудничающие с ней медицинские организации сообщили о 500 пострадавших, которые поступили в больницы с симптомами воздействия токсичных химических веществ.

Что может быть предпринято?

В понедельник Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что специальная комиссия собирает информацию из всех доступных источников о предполагаемых химических атаках в Восточной Гуте.

Эксперты отмечают, что видео не может служить достоверным свидетельством того, что запечатленные на опубликованном активистами видео люди стали жертвами химической атаки. Единственный способ подтвердить эти сообщения о химатаке - провести соответствующие лабораторные анализы.

Однако с начала марта международные гуманитарные организации не могут добиться получения разрешения на въезд в Думу.

"Белые каски" и Сирийско-американское медицинское общество считают, что погибшие от удушья подверглись воздействию токсичных химических веществ - скорее всего, одного из органофосфатов, которые могут оказывать нервно-паралитическое воздействие.

Рапхал Питти, эксперт Союза организаций медицинской и гуманитарной помощи, считает, что "хлор использовался, чтобы скрыть применение зарина [вещества нервно-паралитического действия]".

США, которые поддерживают сирийскую оппозицию, считают, что у жертв предполагаемой химической атаки есть симптомы, указывающие на использование удушающих веществ и веществ нервно-паралитического действия.

Что говорит официальный Дамаск?

Сирийское правительство последовательно отрицает использование химического оружия. Официальный Дамаск обвинил повстанцев в фабрикации данных о предполагаемой химической атаке. По утверждениию сирийских властей, повстанцы надеются не дать правительству вернуть контроль над Думой.

"Каждый раз, когда сирийская армия одерживает победу над терроризмом, появляются обвинения в использовании химического оружия", - цитирует государственное сирийское информационное агентство САНА источник в министерстве иностранных дел страны.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сирийским правительственным силам удалось оттеснить повстанцев с занимаемых ими позиций близ города Дума

В воскресенье МИД РФ назвал информационным вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке в городе Дума.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил в понедельник, что российские военные эксперты были в городе Дума и подтвердили, что никаких признаков использования токсичных химических веществ обнаружено не было, также как и погибших или пострадавших в результате предполагаемых химических атак.

"Врачи в городе Дума отрицают, что к ним поступали пострадавшие с химическими отравлениями", - сказал он.

Василий Небензя считает, что в случае появления сведений о химической атаке на место должны немедленно приехать эксперты ОЗХО и оценить ситуацию. Он также сказал, что безопасность экспертов ОЗХО могут обеспечить российские военные.

Как отреагировало международное сообщество?

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что был в ярости после получения сообщений об атаках в сирийском городе Дума. Он также предупредил, что использование химического оружия любой из сторон конфликта является прямым нарушением международного законодательства.

В среду президент США Дональд Трамп написал твит, в котором пообещал нанести удар по Сирии ракетами, невзирая на российские угрозы сбивать их.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и "умные"! Ты не должна быть партнером Зверя, Убивающего Газом, который убивает своих людей и получает от этого удовольствие", - написал американский президент в "Твиттере".

В начале недели Трамп заявил, что удары по Думе были "чудовищным нападением на мирных сирийцев с использованием запрещенного химического оружия".

Трамп заявил, что намерен выяснить, кто несет ответственность за нападение, после чего принять важное решение в течение 24-48 часов. Отвечая на вопрос о возможности военных действий, Трамп сказал, что он ничего не исключает.

Великобритания и Франция заявили, что удары по городу Дума напоминают по характеру предыдущие химические атаки, которые предположительно осуществили правительственные силы Сирии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Правительственные силы близ города Дума

Когда было использовано химическое оружие в Сирии?

В августе 2013 года по жилым районам Восточной и Западной Гуты были выпущены несколько ракет с боеголовками, содержавшими в общей сложности, по данным ООН, порядка 350 литров зарина. Жертвами атаки стали сотни человек. Эксперты ООН подтвердили, что в ходе атаки был применен зарин, однако в их задачи не входило выяснение того, кто именно стоял за атакой.

Страны Запада утверждают, что химическую атаку в Восточной и Западной Гуте в 2013 году могли осуществить только правительственные силы. Президент Сирии Башар Асад отрицает причастность армии к химической атаке. Он согласился подписать Конвенцию о запрещении химического оружия и уничтожить его запасы.

Эксперты из объединенной миссии ООН и ОЗХО заявляли ранее о своей убежденности в том, что за химичесокой атакой в городе Хан-Шейхун стоят правительственные силы. Эксперты миссии также считают, что правительственные силы за время гражданского конфликта как минимум три раза применили химическое оружие.

Год назад в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали более 80 человек. Несколько дней спустя США нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат крылатыми ракетами.