СМИ России: США ударят по Сирии, но не тронут Россию

В обзоре российских газет:

"Ведомости": "игра в песочнице"

Судя по всему, США готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами. "Ведомости" пишут, что реакция России будет зависеть от того, куда они полетят.

Президент США Дональд Трамп отказался от участия в саммите американских государств в Перу из-за ситуации в Сирии и заявил, что примет решение об ударе в ответ на гипотетическое применение правительственными войсками в пригороде Дамаска Думе химического оружия в ближайшее время.

Таким образом, Вашингтон не будет учитывать мнение Совета Безопасности ООН, где спорят о том, применялось ли химоружие, пишет газета.

К распространяемым в интернете слухам о том, что Вооруженные силы России приведены в повышенную боеготовность из-за опасности удара США по Сирии, следует относиться как к ложным, говорит редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

По предположению эксперта, американцы будут действовать по прошлогоднему шаблону. Тогда 60 крылатых ракет были запущены таким образом, чтобы на их пути не оказалось российских военнослужащих.

Скорее всего, стоит ожидать повторения прошлогоднего "удара в пустоту", поскольку прозвучавшее в середине марта предупреждение начальника Генштаба Валерия Герасимова об ответных ударах в случае попадания в российских военных остается в силе, говорит человек, близкий к минобороны. В то же время весьма вероятно, что удары будут нанесены США по целям в районе Дамаска, добавляет он.

Вероятность крупномасштабного военного столкновения России и США по-прежнему низкая, считает эксперт Российского совета по международным делам Прохор Тебин. Достаточно высока вероятность случайных инцидентов, но политических и военных предпосылок к их перерастанию в реальное осознанное столкновение пока нет, и реалистичных сценариев разворачивания военной эскалации никто не представил, поясняет эксперт.

У США и СССР был опыт жесточайшего противостояния начала 1980-х годов, нынешняя ситуация по сравнению с теми временами в военной части - игра в песочнице, чего нельзя сказать об информационной и экономической стороне, продолжает Тебин.

Реальное поле нынешней "прохладной" войны - политика, экономика и информационное пространство, а задача российского военного потенциала в части противостояния с США - сдерживание и охлаждение горячих голов, считает эксперт.

"Коммерсант": правительство ответило на санкции стоически

Правительство и ЦБ пока не готовы реагировать на расширение санкций США, пишет "Коммерсант". Менее чем 10-процентная девальвация рубля, которая может приостановить снижение ключевой ставки ЦБ весной 2018 года, видимо, и будет главной реакцией на происходящее. Развитие санкций в том же ключе может поддержать стимулирование внутренних инвестиций, рассчитывают в Белом доме.

После введения США санкций в отношении ряда госслужащих и предпринимателей (в том числе "Русала", Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга) капитализация РТС снизилась за сутки на 11,4%. Представители властей во вторник дали краткие комментарии ситуации во время годовой научной конференции Высшей школы экономики и Биржевом форуме.

Главный тезис Белого дома о последствиях санкций озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев: по его мнению, экономика находится в "абсолютно стабильном состоянии". Комментарии ЦБ и Белого дома де-факто сводились к тому же: события 9-10 апреля являются, по словам министра экономики Максима Орешкина, "тестом стабильности макроэкономической конструкции".

Между тем пока российский рынок столкнулся лишь с мгновенными последствиями санкций и решениями инвесторов. Так, биржа LME во вторник заявила о приостановке торговли металлом "Русала" из-за санкций, США предупредили банки Великобритании о рисках вторичных санкций в случае операций с лицами из санкционных списков.

Фактически поменять в ближайшее время стратегию "стоического" ответа правительства на действия США может лишь распространение санкций на углеводородный экспорт и сопровождающие его финансовые операции в ЕС (пока Евросоюз не расширял свои санкции в отношении России по примеру США).

По мнению издания, главной переменной в "санкционном уравнении" может стать дальнейшее давление на фондовый рынок: при новом его обвале ниже 1000 пунктов индекса РТС "проблема "Русала" станет, видимо, актуальной для многих публичных АО.

Но даже в случае Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски каких-либо выходов из ситуации, кроме прямой или косвенной частичной национализации их активов, в нынешней логике правительства не видно.

Газета делает вывод, что дальнейшее санкционное давление может существенно увеличить долю государства в экономике - при практически закрытой возможности приватизации.

"Ведомости": потребительский рынок ждет роста цен

Двухдневного падения курса рубля хватило производителям потребительских товаров, чтобы задуматься о повышении цен. Европейские производители уже предупредили российских ритейлеров о росте закупочных цен на бытовую электронику и технику на 5-10% из-за ослабления курса рубля.

Об этом "Ведомостям" рассказали в "Эльдорадо" и "М.Видео". Уведомления о повышении стоимости товаров получила также MediaMarkt, сообщил ее представитель. Продавцы бытовой техники и электроники пока не планируют повышать цены вслед за производителями, но не исключают этого.

Автоконцерны пока не предупреждали о возможном повышении цен на автомобили и запчасти, сказали топ-менеджеры двух крупных мультибрендовых дилеров. Прошло слишком мало времени, тенденция может измениться, да и общий рост спроса на рынке пока неустойчив, поясняют они.

Ведущий экономист Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков пока не видит значимых предпосылок к повторению ситуации конца 2014 - начала 2015 года. Тогда из-за двукратной девальвации рубля россияне поспешили вложить сбережения в товары длительного пользования, например, бытовую технику, электронику, автомобили и недвижимость.

Девальвация тогда была намного глубже - в 2 раза против нынешних 5-10%, рассуждает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Основная причина, почему россияне три года назад инвестировали в товары, - высокая инфляция: 11,4% по итогам 2014 года, напоминает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. В новейшей истории России такой низкой инфляции никогда не было: в январе - феврале она опустилась до 2,2% в годовом выражении, в марте ускорилась до 2,4%.

Кроме того, тогда у населения были сбережения, а сейчас средств на покупки у людей нет, добавляет Тихомиров. С тех пор население заметно обеднело, говорит и Орлова. Уровень бедности вырос с 10,7% в 2012 г. до 13,8% по итогам девяти месяцев 2017 года.

Кризис только начался, нужно посмотреть, как он будет развиваться, говорит Тихомиров: в случае обострения геополитической напряженности давление на рубль может возрасти.

РБК: авиации угрожает дефицит пилотов

Росавиация аннулировала 60 летных свидетельств пилотов коммерческой авиации, сообщает РБК. Такие меры последовали за проверкой причин авиакатастрофы Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", разбившегося 11 февраля в Подмосковье.

Росавиация проверила училище, где обучался второй пилот разбившегося лайнера, нашла нарушения и отозвала свидетельства выпускников. Хотя по версии МАК, причиной крушения Ан-148 стало обледенение приемников полного давления, нарушившее показания скорости самолета.

Руководитель специализированного портала Avia.ru Роман Гусаров сказал РБК, что Росавиация начала интенсивные проверки пилотов и массовые аннулирования свидетельств после авиакатастрофы Boeing 737 в Казани в 2013 году; вторая волна проверок, начавшаяся в августе 2017 года, когда была введена новая программа подготовки пилотов, коснулась учебных заведений. Сейчас проверки связаны с авиакатастрофой самолета "Саратовских авиалиний".

"Отзыв свидетельств влияет на рынок труда. У нас низкий уровень подготовки пилотов именно из-за их дефицита, просто некому летать, поэтому авиакомпании берут всех", - говорит Гусаров, отмечая, что дефицит пилотов будет только расти.

О дефиците пилотов говорил генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев в кулуарах Петербургского экономического форума в 2017 году. В частности, по его словам, у ведущего российского авиаперевозчика нехватка российских командиров воздушного судна. Савельев утверждал, что "пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработная плата в полтора-два раза выше".

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Курс рубля к доллару и евро обвалился до минимума за два года, пишет РБК. Газета объясняет, что падение обусловлено эмоциональной реакцией инвесторов на риски от американских санкций. Продолжения обвала не будет, если не вмешается геополитика, считают опрошенные изданием эксперты.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си