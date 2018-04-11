Пресса Британии: Трамп должен помнить о российских военных в Сирии

В обзоре британской прессы:

Трамп должен помнить о российских военных

Daily Mail в своей редакционной статье о химической атаке в Сирии пишет, что никто не может без ужаса смотреть на фотографии детей, ставших жертвами химического оружия.

Газета пишет, что нет никакого сомнения в том, кто несет ответственность за эти смерти. Не один раз и не два президент Сирии Башар Асад совершал беспощадные и жестокие нападения на свой собственный народ.

Но, учитывая, что произошло в Ираке, следует с большой осторожностью подходить к вопросу о возможной военной интервенции в Сирии.

К вечеру вторника никаких конкретных планов обнародовано не было.

Будет ли Британия заниматься лишь дозаправкой американских и французских боевых самолетов в воздухе? Подвергнутся ли сирийские военные объекты ракетным ударам? Или же пилоты британских ВВС окажутся в зоне конфликта?

Слава богу, пишет газета, пока никто не предлагает отправить в Сирию наземные войска.

Кроме того, учитывая тот факт, что Россия полностью поддерживает Башара Асада, и уже предупреждает о возможных серьезных последствиях, возможность и опасность эскалации очевидна.

Соответственно, премьер-министр Тереза Мэй должна объяснить парламенту, какие именно меры она намерена предпринять, и чего этими мерами можно добиться.

Только после этого можно будет прийти к мотивированному и взвешенному решению о возможном решении вернуться в "ближневосточное болото".

Guardian пишет, что главная забота Трампа в Сирии - не ПВО Асада, а возможность того, что там могут погибнуть россияне.

Газета цитирует израильского военного аналитика Рувена Бен-Шалома, который называет военный потенциал правительственных войск Сирии "смешным".

Но он отмечает, что сирийские войска теперь находятся под защитой России. "Русские находятся в Сирии", - цитирует его газета.

Из этого следует, что удар по Сирии может привести к началу Третьей мировой войны.

В апреле прошлого года президент США Дональд Трамп распорядился нанести удар по объектам в Сирии, после того как правительственные войска этой страны предположительно применили химическое оружие.

После этого 59 американских ракет "Томагавк" обрушились на сирийскую военно-воздушную базу "Шайрат". Сейчас Трамп должен решить, готов ли он нанести еще более сокрушительный удар.

Один из возможных вариантов - полное уничтожение военно-воздушных сил Сирии. Насколько известно, у берегов Сирии находятся три американских эсминца, один крейсер и одна подводная лодка.

Если им будет отдан приказ нанести удар, то, скорее всего, мишенью будут самолеты и вертолеты, которые будет сложнее заменить, чем сами базы ВВС Сирии.

Но, не стоит забывать, что если вы объявляете, что сирийские ВВС полностью уничтожены, то если хоть один сирийский самолет поднимется в небо, вы будете выглядеть глупо.

Кроме того, сирийское воздушное пространство теперь находится под защитой российских комплексов С-400.

Перед прошлогодним ударом российская сторона была предупреждена, и, скорее всего, это будет сделано и сейчас.

США также в курсе, на каких именно базах расположены российские военные.

Но на войне не все и не всегда идет согласно плану, пишет Юен Макаскилл в Guardian.

Трамп выбирает между Макроном и Мэй?

Daily Telegraph публикует статью своего обозревателя Кона Кохлина, который пишет, что британское правительство должно было быть обеспокоено, когда стало известно, что первым лидером, с которым посоветовался Дональд Трамп по вопросу о том, что делать с Сирией, оказался французский президент Эммануэль Макрон.

По традиции, после окончания холодной войны первой страной, к которой Белый дом обращался за советом, была Великобритания.

Кувейт, Босния, Косово, Ирак, Афганистан, ИГ - во всех этих кампаниях Британия стояла плечом к плечу с Америкой. Другие союзники, как, например, Франция, Германия или Канада, играли роль второй скрипки.

Но на этот раз Дональд Трамп, обдумывая как ответить на применение химического оружия Башаром Асадом, разорвал эту традицию.

В принципе нет ничего плохого в том, что Трамп первым делом позвонил французскому президенту. Франция - один ближайших союзников Британии в том, что касается обороны и безопасности.

Но для британского премьер-министра это критический момент, если она хочет продемонстрировать, что Великобритания остается серьезным игроком на международной арене.

Перед ней стоит выбор - либо она продемонстрирует, что Британия остается надежным трансатлантическим союзником, либо она избежит участия в сирийском кризисе.

Более того, Сирия - не единственный вопрос, по которому Британия должна продемонстрировать свою солидарность с Америкой.

На прошлой неделе Вашингтон наложил санкции на целый ряд российских олигархов, в том числе и на Олега Дерипаску.

Но, несмотря на то что Вашингтон полностью поддержал британскую позицию по отношению к России после нападения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери, Лондон пока не сделал ничего в поддержку американских действий.

Более того, Лондон позволил компании Дерипаски EN+ разместить свои акции на лондонской бирже.

В таком случае было бы неудивительно, если бы Вашингтон пересмотрел свои приоритеты в том, что касается трансатлантического партнерства.

И вполне может быть, что в будущем США решат, что в их интересах первым делом советоваться с Парижем, а не с Лондоном, пишет Кон Кохлин в Daily Telegraph.

Россия, США, Европа и санкции

Times публикует статью своего аналитика Роджера Бойеса, в которой тот пишет, что Россия обеспокоена не столько воинственными заявлениями Белого дома, сколько серьезностью последних американских санкций, которые задевают сам фундамент государства, выстроенного Владимиром Путиным.

Цель санкций - не просто запугать Москву, а перестроить отношения со страной, в которой царят не нормальные политические процессы, а кланы, которые согласились на то, чтобы их вождем стал бывший кгбшник.

Европе следовало бы занять схожую с США позицию, а не продолжать катиться, закрыв глаза, в сторону все большей энергетической зависимости от России, в надежде, что в долгосрочной перспективе Кремль начнет вести себя в соответствии с международными правилами.

Отравление Скрипалей, применение химического оружия российским союзником, а также масштабы подрывной деятельности Кремля указывают на то, что точка невозврата уже пройдена.

Американские санкции подчеркивают тот факт, что кремлевская элита обогащается за счет добывающей промышленности и банков, в которых она прячет свои доходы. Удар по ним - объявление войны всей российской экономике.

Но не стоит забывать, что Москва становится серьезным противником, если посмотреть на ее способность использовать хакерские атаки на критически важную инфраструктуру на Западе, влиять на результаты выборов и модернизацию ее вооруженных сил.

Она также усиливает свое влияние в периферийных странах ЕС, таких как Мальта или Кипр.

Когда речь заходит о санкциях, многие думают, что идет разговор о том, как изгнать российских олигархов из богатых районов Лондона. Но обиженные бизнесмены не свергнут Путина. Суть не в этом.

Умные санкции должны быть направлены на полную рекалибровку отношений Запада с Россией. И Европа должна занять гораздо более жесткую позицию, пишет Роджер Бойес в Times.

Тень Карла Маркса

Times пишет, что коммунизм опасен для здоровья, согласно исследованию, проведенному учеными.

Тень Карла Маркса влияет на разницу в благосостоянии стран больше, чем их различия в том, что касается религии или культурных традиций.

Со времен Геродота, пишет газета, многие пытаются понять, почему какие-то страны процветают, а другие нет.

Объясняется ли это географическим положением? Может быть, вопрос в протестантском трудолюбии? Или же какие-то народы просто не приспособлены к хорошей жизни?

В попытке найти ответ на этот вопрос исследователи из Германии, Великобритании и Новой Зеландии рассмотрели данные о развитии 44 стран в Европе и Азии.

Исследование возглавлял Роланд Сукиас из берлинского музея естествознания. Он и его коллеги начали с данных Индекса человеческого развития ООН, в котором измеряются такие вещи, как доход на душу населения, средняя продолжительность жизни и среднее число лет, проведенных в учебных заведениях.

Ученые соотнесли эти данные с географическим расположением каждой страны, доминирующей там религией и государственной системой.

Выяснилось, что ни один из этих факторов, в том числе и религия, не отражается на уровне благоденствия отдельно взятой страны.

Но также выяснилось, что сильнейшим прогностическим фактором в том, что касается здоровья населения отдельной страны, и вторым по значению фактором в том, что касается ее экономического успеха, был лишь один параметр: придерживались ли ее в правители в прошлом устоям марксизма-ленинизма.

В статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science, ученые отмечают, что хотя страны бывшего СССР изначально были бедными, коммунистическое правление оказало на них столь отрицательное воздействие, что последствия этого периода ощущаются и по сей день.

Экономический рост стран восточного блока после Второй мировой войны был достаточно слабым, но к 70-м и 80-м годам они стали еще больше отставать от стран Запада настолько, что средняя продолжительность жизни перестала расти, а иногда даже падала.

До сих пор в этих странах наблюдается высокое потребление алкоголя, плохое питание, число курящих там выше, а обеспечение безопасности на рабочем месте оставляет желать лучшего.

Коммунизм, несомненно, повлиял здесь на все - цитирует Times Роланда Сукиаса.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com