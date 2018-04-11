Еда, электроника, путешествия - что и когда подорожает из-за обвала рубля

Правообладатель иллюстрации INTERPRESS/TASS Image caption В России могут подорожать бытовая электроника и техника, авиабилеты и зарубежные туры

После новых американских санкций против российских бизнесменов, чиновников и компаний рубль обвалился. Для потребителей это означает, что цены на многие товары и услуги, например, электронику и путешествия, вырастут.

В России уже несколько дней продолжается валютная лихорадка. Рубль начал дешеветь к доллару в начале этой недели после того, как США ввели санкции в отношении российских бизнесменов, компаний и чиновников. Ситуацию усугубил и новый виток конфликта между США и Россией по поводу Сирии.

К вечеру среды курс доллара к рублю вырос относительно показаний пятницы более чем на 8%, евро - более чем на 9%.

Доллар на торгах на Московской бирже в среду вечером стоил почти 64,4 рубля. Американская валюта по сравнению с вечером пятницы подорожала к рублю более чем на 6 рублей. Евро стоил 79,6 рубля (в течение дня курс европейской валюты поднимался выше 80 рублей). По сравнению с вечером пятницы евро подорожал почти на 8 рублей.

На что это влияет?

Лететь или не лететь

Валютные котировки - это один из факторов, влияющих на цены авиабилетов. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) каждую среду определяет курсы валют, которые используются перевозчиками для расчета тарифов в международных системах бронирования.

Что будет с рублем

В мае-июне курс доллара вернется к уровню 60 рублей, если не будет дальнейшего роста геополитической напряженности, прогнозирует в обзоре главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Аналогичный прогноз дают и аналитики Нордеа б анка Денис Давыдов и Татьяна Евдокимова. Но крепче рубль вряд ли будет, предупреждают они

Основным риском сейчас является введение санкций против российского госдолга

Если рубль останется на текущих значениях, то рост цен ускорится до 4-4,5% к концу года, а покупательная способность населения снизится

Котировки рубля определяются на основании данных Центробанка России по состоянию на вторник.

Соответственно, действующие котировки IATA не отражают обвала рубля, который случился на Московской бирже 10 апреля.

На неделю с 11 апреля по 17 апреля IATA повысила курс евро всего на один рубль до 72 рублей, а доллара - на 1,1 рубля до 59 рублей (официальные курсы ЦБ на 12 апреля - 79,3 рубля за евро и 64 рубля за доллар).

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Цены на авиаперелеты пока не выросли, но уже через неделю билеты могут подорожать

Цены на авиабилеты зависят от многих факторов, и в первую очередь - от загруженности самолетов, говорит PR-директор Aviasales Янис Дзенис. Поэтому от повышения курсов на рубль никаких радикальных изменений не произошло.

"Можно сказать, что мы наблюдаем сейчас панические настроения, нежели значительные увеличения цен на билеты, - соглашается руководитель маркетинговых коммуникаций билетного агрегатора Anywayanyday Наталья Ковалева. - Но если за неделю курс рубля не выровняется, то достаточно заметное подорожание билетов произойдет в следующую среду, 18 апреля".

Все в Сочи?

У туроператоров информация о внутренних курсах, по которым рассчитывается стоимость туров, начала меняться уже во второй половине дня вторника, 10 апреля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Поскольку многие сразу оплачивают только 10-50% стоимости путевки, то после обвала рубля "турагентства рассказывают об очередях в кассу на оплату забронированных и частично оплаченных туров во вторник, 10 апреля", говорится на сайте АТОР.

"Во вторник была особенно заметна активизация клиентов, которые стремились внести оплату за ранее забронированные туры. Рост курса и опасения дальнейших скачков подстегнули к максимальной оплате туров", - подтверждает представитель компании Tez Tour в России Лариса Аханова.

В краткосрочной перспективе стоимость путевок будет расти точно пропорционально курсу валюты, считает операционный директор сервиса по продаже туров OnlineTours Алексей Жебелев.

По его мнению, часть туристов поедут в отдых в российские регионы, а часть - отложат покупку. По данным АТОР, ослабление рубля в конце 2014 года помогло развитию внутреннего туризма.

Правообладатель иллюстрации Artur Lebedev/TASS Image caption В связи с обвалом рубля в России может увеличиться интерес к отечественным курортам

Если в долгосрочной перспективе курс не снизится, то стоимость туров в рублевом выражении вырастет, но не так сильно, как вырастут курсы валют, отмечает Жебелев. Компании будут вынуждены сдерживать цены, чтобы сохранить покупательский спрос, потому что у них уже забронированы отели и самолеты.

"Стоимость пакетов в валюте не меняется, она может даже снижаться, поскольку отельеры, чтобы подстегнуть спрос со стороны российского рынка, предоставляют дополнительные скидки от 5% до 15% на отдельные даты в начале сезона", - добавляет Лариса Аханова из Tez Tour.

Неопределенность в рознице

Российские торговые сети готовятся к повышению цен, но обычно между обвалом рубля и повышением цен в магазинах проходит некоторое время - до нескольких месяцев, отмечают представители бизнеса.

"В настоящее время у нас есть уведомления [о повышении закупочных цен] от ряда поставщиков, и мы ведем с ними переговоры", - сообщила директор по корпоративным коммуникациям "Ашан Ритейл Россия" Мария Курносова.

Сеть "Азбука вкуса" не получала от поставщиков информации о повышении закупочных цен, но ее можно ожидать, если новые курсы валют останутся на нынешних уровнях", говорит руководитель пресс-службы ритейлера Андрей Голубков.

"Понятно, что, скорее всего, если этот курс не отыграется обратно, то вырастут цены на импортную продукцию, которую и мы, и поставщики покупаем за валюту", - добавил представитель "Азбуки вкуса". Пока компания торгует старыми запасами.

Продавцы электроники и бытовой техники также говорят, что пока не повышали стоимость товаров. "Цены на рынке обычно отстают от изменения курса на несколько месяцев. Поэтому в ближайшее время цены не поменяются", - сказал исполнительный вице-президент "Евросети" Виктор Луканин.

Отгрузки техники в "М.Видео" идут по прежним ценам, сообщила глава управления по связям с общественностью Валерия Андреева.

В сети "Эльдорадо" цены тоже не менялись, и разговоры на эту тему преждевременны, считает глава отдела по связям с общественностью сети Юлия Завьялова (в марте "М.Видео" объявила о покупке "Эльдорадо").

Во вторник газеты "Ведомости" и "Коммерсант" сообщили, что европейские производители предупредили российских ритейлеров о росте закупочных цен на бытовую электронику и технику на 5-10% из-за ослабления курса рубля. В частности, производитель бытовой техники Candy Hoover Group уведомила 50 партнеров о вынужденном росте цен с 16 апреля, если курсы валют не вернутся к уровню прошлой недели.

С 9 апреля посещения интернет-магазинов выросли на 15% "по сравнению с обычной картиной", сказал "Коммерсанту" глава Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров.

Ситуация с обвалом рубля развивается пока не так долго, поэтому компании вряд ли начали пересмотр цен, считает Петр Бобровский, исполнительный директор Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены.

Вечером в среду доллар начал дешеветь. К 20:00 он подешевел почти на два рубля, а евро - почти на три рубля.