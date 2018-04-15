Толченые жуки, рыбий клей - какую еще гадость мы используем в пищу?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Для коз аргановые плоды так же полезны, как для ваших волос

Даже если вы из тех, кто скрупулезно изучает состав продуктов на этикетках, вы вряд ли представляете, насколько тошнотворные ингредиенты содержит рецептура некоторых излюбленных лакомств или косметических средств.

По иронии зачастую именно благодаря им популярные продукты имеют столь привлекательный вкус или вид.

Вот некоторые из наиболее "противных" продуктов в вашей корзине в супермаркете.

Козий помет в ваших волосах

Возможно, вам доводилось видеть фотографии или ролики с марокканскими козами, которые ловко забираются на местные деревья.

Но, если вы не знали, козы делают это не ради развлечения.

Они лезут они не на всякое дерево, а только на аргании - род растений из семейства Сапотовых.

Козы совершенно без ума от их плодов. А вот те косточки, которые они не выплюнули, выводятся из козьего организма естественным путем.

Затем косточки собирают и под прессом выдавливают из них драгоценное аргановое масло - популярнейшее средство для укрепления волос.

Согласитесь - без участия коз этот процесс был бы существенно затруднен.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Да, это то, что срыгивают пчелы

Не совсем то, за что обычно любят пчел

Натуральный источник сахарозы - любимый многими мёд - представлен на кухнях по всему миру. Но картинка с трудолюбивыми пчелами, перелетающими с цветка на цветок, не вполне точно демонстрирует процесс его производства.

На самом деле мед - это то что получается у пчел в процессе срыгивания, иными словами - это пчелиная рвота.

Пусть звучит это неаппетитно, но процесс необычайно любопытен для исследователя: пчелы собирают нектар и хранят его в специальном отделе пищеварительной системы, изолированном от того, что они употребляют в пищу (этот факт позволяет усомниться в справедливости сравнения данного процесса с рвотой).

По возвращении в улей пчелы "перегружают" нектар ульевым пчелам, которые затем срыгивают его, распределяя по сотам.

В ходе этого процесса каждая пчела, которая переносит нектар, обогащает его ферментами, благодаря которым мед будет храниться длительное время. В противном случае у нас просто не было бы возможности попробовать его.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Толченые жуки кошинели

Немного толченых жуков к йогурту?

При производстве джемов, йогуртов и томатной пасты (а также некоторых видов губной помады) используется красный краситель известный как кармин.

Это натуральный продукт получают из толченых жуков, а точнее - кошенили, обитающей в Латинской Америке.

В эпоху цифровых технологий беспокойство о сохранности вида привело к масштабной кампании против использования этих насекомых как сырья.

Некоторые гиганты индустрии сдались под натиском кампании: в клубничных и сливочных фраппучино кофейной сети Starbucks больше не используется кармин. Фирменный красный цвет ликера кампари на заводах одноименной компании теперь также получают без жуков кошенили.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Секреция бобров активно используется в парфюмерной промышленности

Аромат бобра в вашем одеколоне

Когда вы в следующий раз будете использовать парфюм, подумайте о бобрах. Они очень важны для того, как вы пахнете.

Правда их вклад в индустрию косметики происходит, благодаря секрету из их... прианальных желез.

Бобровая струя - смесь этих выделений с мочой грызуна - широко используется в ароматических добавках, а также при имитации запахов ванили и малины.

В классификации американского пищевого регулятора FDA она считается натуральным ароматизатором.

А источником секрета, придающего мускусный оттенок вашему средству после бритья, могут быть капли из железы, расположенной у пениса оленя.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Люди, сидящие на диетах, должны благодарить за нежирные соусы бактерий Xanthomonas campestris

Кому заправку из слизи?

Фермеры ненавидят бактерии Xanthomonas campestris, которые вызывают "черную гниль", поражающую, например, белокочанную и цветную капусту, а также капусту кейл.

Зато их любят производители еды, косметики и средств личной гигиены. Вязкая слизь, которую выделяет бактерия, - ксантановая камедь - это очень полезный и натуральный загуститель, используемый во многих продуктах вроде шампуней и зубной пасты.

А также - в нежирных заправках к салатам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В пивоварении используют вещество, полученное из плавательных пузырей рыб

В мочевом пузыре пиво, а в пиве - пузырь

В 2016 году британские пивовары оказались в центре скандала, после того как активисты привлекли внимание к использованию в их продукции рыбьего клея.

Так называется желатин, изготовленный из плавательных пузырей рыб, который с XIX века применяется как разжижающее вещество для того, чтобы сделать эль, сидр и вино прозрачнее, ярче и привлекательнее для покупателей.

Как бывает со многими вещами в пищевой промышленности, внимание к этому ингредиенту старались не привлекать.

Однако в нынешнем веке с ростом числа покупателей - веганов и вегетарианцев, желающих знать больше о том, что они потребляют, - это стало проблемой.

Пивоваренные заводы бросились наперегонки отказываться от рыбьего клея (наиболее известный пример - Guinness).

В настоящее время большинство современных мейнстримовых пивоварен уже не используют продукты животного происхождения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вовсе не фигура Уинстона Черчилля стала причиной споров вокруг новой пятифунтовой банкноты

Свинья или корова в кошельке?

В ноябре 2016 года Банк Англии попал под шквал критики, после того как выяснилось, что недавно выпущенные им купюры в пять фунтов содержат животные жиры.

В соцсетях разразился скандал, и банк получил петицию за подписью ста тысяч человек с требованием изъять купюру из обращения.

Но в феврале прошлого года банк заявил, что не будет изымать купюру, а жиры будут использованы еще и в десятифунтовой банкноте, потому что они придают деньгам антистатические свойства.

Однако банк пообещал изучить альтернативные источники жира, которые могут быть использованы в новой двадцатифунтовой купюре, поступающей в обращение в 2020 году.

В 2016 году портал Vice подсчитал, сколько нужно будет убить коров, чтобы сделать 329 млн пятифунтовых банкнот (именно столько купюр должны поступить в обращение). Оказалось, что достаточно одной - и лишь чуть больше половины полученного жира будет потрачено.

"В то время как каждый год для употребления в пищу человеком в Британии убивают около 2,6 млн коров, сто тысяч подписей собрала петиция, призывающая спасти одну корову от ритуального убийства и пожирания машинами Королевского монетного двора", - пишут авторы подсчетов.