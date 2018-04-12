Как сложилась судьба изобретателей любимой взрывчатки террористов - "семтекса"

Правообладатель иллюстрации Martin Vencl

На протяжении нескольких десятилетий слово "семтекс" наводило ужас на европейцев, в особенности на жителей Великобритании.

Внешне ничем не примечательное, похожее на обычный пластилин вещество в 1980-е и 90-е годы стало чуть ли не синонимом террора.

Секрет популярности "семтекса" среди злоумышленников был довольно прост. Во-первых, невзирая на свою мощность, "семтекс" был одной из первых в мире взрывчаток, на удивление безопасных в обращении, - он не детонировал, даже попав под пулемётную очередь, и даже в непосредственной близости от огня.

Во-вторых, "семтекс" было практически невозможно обнаружить при перевозке. На него не реагировали ни детекторы, ни служебные собаки.

Изобретение "семтекса"

"Семтекс" изобрели два химика - Станислав Бребера и Радим Фукатко в 1958 году в Чехословакии.

Разработали они её в 100 километрах от Праги, в маленьком городке Семтин, в честь которого "семтекс" и получил свое название ("семтекс" - это сочетание слов Semtin и explosive).

Пенсионер Мирослав Бребера по сей день помнит, как его брат Станислав ликовал и гордился своим изобретением, которое он сравнивал с плиткой шоколада.

Правообладатель иллюстрации Brebera Family Image caption Станислав Бребера гордился своим изобретением, несмотря на критику

"Он был вне себя от восторга. Он мне рассказывал, как спокойно расхаживал с куском "семтекса" в кармане и вообще не волновался, зная, что тот не взорвется без детонатора. Он также говорил, что если 100 граммов приклеить к машине, то её можно запросто подорвать дистанционно, соответственно, чем потом и злоупотребляли всякие там негодяи", - вспоминает брат изобретателя.

Ни Радим Фукатко, ни Станислав Бребера не собирались создавать смертоносное оружие. В интервью чешскому телевидению Фукатко однажды заявил, что ему нечем гордиться.

Однако Бребера, который в молодости писал стихи и совсем не хотел становиться химиком, по словам брата, никогда не сожалел о своем открытии: "Станислав всю жизнь проводил исследования. "Семтекс" - это его детище, он его прославил. К сожалению, многие винили брата в том, что его изобретением воспользовались террористы".

"Журналисты постоянно об этом писали, преследовали близких Станиславу людей, и хотя его семья страдала от пристального внимания СМИ, Станислав ни о чем не жалел - ведь "семтекс" по-прежнему востребован. Я думаю, что, кроме тех гонений, ему удалось прожить довольно спокойно до самого конца", - говорит Мирослав Бребера.

Заказчик - армия

Изначально "семтекс" разрабатывали для применения при разминировании и демонтажах, по заказу чехословацкой армии, которая нуждалась в новой высокоэффективной взрывчатке, легко изготавливаемой из дешевых отечественных ресурсов.

Ради такой цели одаренного химика Станислава Бреберу даже демобилизовали из армии, ведь по другую сторону "железного занавеса", в Великобритании и США, кипела работа по созданию конкурирующих пластичных взрывчатых веществ, например, таких как С4. "Семтекс" получился водонепроницаемым, податливым как пластилин и с длительным сроком хранения.

"Он был очень похож на другие пластичные взрывчатые вещества того времени, такие как C4 или Formex, но обладал важнейшими преимуществами - липкостью и пластичностью. Эти качества "семтекс" не терял даже при экстремальных температурах. С ним можно работать даже при -15°C или +50°C",- поясняет Иво Варга, ведущий специалист компании Explosia, современного производителя "семтекса".

Правообладатель иллюстрации Radim Fukatko Image caption Радим Фукатко однажды сказал, что ему нечем гордиться

За свою работу изобретатели получили по 15 тысяч чехословацких крон. В те времена это были большие деньги, почти годовая зарплата, на них можно было приобрести новую машину.

Однако, невзирая на успех проекта, у обоих химиков возникли проблемы с властями из-за их выступлений против ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году, и хотя Станислава Бреберу коллегам удалось отстоять, Радима Фукатку от исследовательской работы отстранили навсегда. После увольнения из лаборатории ученый, по иронии судьбы, зарабатывал на жизнь буровзрывными работами в карьерах.

Экспорт в Ливию

"Семтекс" первоначально разрабатывался для чехословацкой армии, но в 1964 году в Праге решили начать его экспорт в страны, поддерживающие "социалистический путь развития".

Чехословакия продавала взрывчатку целому ряду стран Варшавского договора, таким как Венгрия и Восточная Германия. Позже его начал закупать даже Северный Вьетнам.

А затем и другие страны. "В 80-е годы чешская компания, специализировавшаяся на экспорте оборонной техники, начала продавать "семтекс" Ливии, чтобы поддержать строительный бум в стране",- добавляет Варга.

Правообладатель иллюстрации Martin Vencl Image caption "Семтекс" - водонепроницаемый, податливый как пластилин, без запаха, с длительным сроком хранения

Из Ливии "семтекс" попал в руки боевиков "Ирландской республиканской армии" (ИРА). В 70-е и 80-е эта вооруженная группировка в борьбе за отделение Северной Ирландии от Великобритании широко прибегала к насилию, в том числе к многочисленным терактам. В результате кровавой кампании ИРА погибли более 1700 человек.

Теракт над Локерби

Самую печальную известность "семтекс" получил после 21 декабря 1988 года, когда над городом Локерби взорвался пассажирский самолет компании Pan Am, летевший из Франкфурта в Детройт. Погибли все 259 человек, находившиеся на борту, а также 11 жителей самого шотландского городка, на который обрушились обломки.

У британской полиции возникли подозрения, что злоумышленники использовали "семтекс", и власти Соединенного Королевства обратились к Чехословакии за помощью в расследовании.

Прага в ответ на эту просьбу отправила в Лондон несколько экспертов, среди них и Станислава Бреберу. "Брат мне рассказывал, что им так и не удалось подтвердить использование "семтекса", - говорит Мирослав Бребера.

Несмотря на то, что в 2003 году тогдашний ливийский лидер, полковник Муаммар Каддафи, взял на себя ответственность за теракт в Локерби, применение "семтекса" доказано не было. Вацлав Гавел, первый посткоммунистический президент Чехословакии, все равно поспешил осудить экспорт чешской взрывчатки в Ливию. Он заявил, что у Триполи накопилось 1000 тонн "семтекса" и что такого количества террористам может хватить на 150 лет.

Однако, по подсчетам экспертов, вывезено было всего 690 тонн этого вещества. По мнению Варги, кто-то из советников чешского президента просто ошибся, заменив цифру 6 на 9.

Правообладатель иллюстрации Radim Fukatko Image caption Радим Фукатко после увольнения из лаборатории зарабатывал на жизнь буровзрывными работами в карьерах

Запрет на экспорт

Тем не менее, в 1989 году экспорт "семтекса" был полностью запрещен, а Explosia начала активно участвовать в разработке международной системы маркировки взрывчатых веществ.

В 1991 году она добровольно начала добавлять во взрывчатку органическое соединение со специфическим запахом под названием DMNB, что позволило собакам его находить. В том же году возобновился экспорт маркированного "семтекса" под контролем чешского правительства.

"Семтекс", состав, которого сильно изменился со времени его изобретения, по-прежнему производит единственная компания в мире - Explosia - в том же небольшом городке Семтин. В настоящее время "семтекс" составляет примерно 8% от общего объёма выпускаемой компанией продукции.

Станислав Бребера продолжал свою работу в качестве исследователя в чешском Университете Пардубице до самой смерти в 2012 году. Радима Фукатку в декабре сбила машина, но он, по словам его сына, идет на поправку.