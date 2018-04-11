Дело Перепиличного: тайная поездка в Париж и любовное свидание

Правообладатель иллюстрации Elmira Medynska Image caption В 2012 году Мединской было 22 года, встреча с Перепиличным в Париже была ее третьим свиданием с россиянином

Два дня перед своей загадочной смертью россиянин Александр Перепиличный провел в Париже в компании 22-летней Эльмиры Мединской. В среду украинская модель и дизайнер обуви рассказала лондонскому суду, что романтическое свидание было омрачено необычной нервозностью и холодностью бизнесмена.

С девушкой информатор фонда Уильяма Браудера по делу о масштабных хищениях из российской казны познакомился через онлайн-агентство знакомств в 2012 году и первый раз встретился в Киеве. Парижская встреча в ноябре была третьей по счету, до этого пара встречалась еще в Ницце.

"У нас было романтическое свидание в Париже", - рассказала Мединская по видеосвязи из Парижа.

О существовании тайной знакомой Перепиличного впервые написал сайт BuzzFeed летом прошлого года. С девушкой еще до британского следствия общалась французская прокуратура, которая в 2015 году начала предварительное расследование по делу "об убийстве в составе организованной группы", предположив, что к смерти Перепиличного могли быть как-то причастны в Париже.

Как рассказала Мединская, во время обеда 8 ноября Перепиличный выглядел более нервным и рассеянным, чем обычно; было ощущение, что он переживает из-за каких-то рабочих проблем.

"Я никогда не задавала ему вопросов по поводу его работы, и он сам мне ничего не рассказывал. Он всегда выходил, когда ему надо было поговорить по телефону", - вспоминает девушка.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Перепиличный с Мединской останавливались в гостинице "Бристоль"

По ее словам, в обед он ничего не ел, пил только вино - причем больше, чем обычно, руки его немного дрожали, и он даже пролил немного на себя.

На следующий день пара отправилась в магазин на улицу Сент-Оноре, где Перепиличный купил девушке сумку Prada и туфли Louboutin. Но, с явным недовольством вспоминает Мединская, было ощущение, что ее спутник находится будто на другой планете: он был очень рассеян, просидел в магазине с телефоном в руках и даже не заметил, что туфли оказались не того размера.

Вечером накануне смерти Александр ужинал с Эльмирой в Buddha bar. Там ему не понравилась еда, он попросил ее заменить, а вернувшись в номер отеля "Бристоль", сразу пошел в ванную, где провел не меньше часа, говорит девушка. На вопрос, раздавались ли из ванной какие-либо звуки, она ответила, что слышно было, как россиянина тошнит.

Впрочем, по ее словам, на следующее утро, в день смерти, у Перепиличного был прекрасный аппетит, выглядел он бодрым и был в хорошем настроении. Распрощалась пара с намерением встретиться в следующий раз в Швейцарии.

Правообладатель иллюстрации Julia Quenzler Image caption Эльмира по видеосвязи из Парижа давала показания по-английски, изредка обращаясь за помощью к переводчикам

Сама она узнала о смерти Перепиличного из газет, прогуглив имя покойного новогодним вечером 2012 года, чтобы рассказать подругам о таинственном знакомом. По словам девушки, ее удивлению не было предела, когда она узнала, чем занимался покойный, а также о семейной жизни отца двоих детей.

Как рассказала Мединская, в ноябре - сразу после смерти финансиста - она получила четыре телефонных звонка с британского номера от говорящих по-английски с британским акцентом людей, которые сказали, что находятся в больнице с Перепиличным, который попал в автомобильную аварию. Эти люди интересовались, кем девушка приходилась Перепиличному, и пытались выяснить его адрес, но сами отказывались говорить, как себя чувствует россиянин.

Что это были за люди, Мединская не знает.

Скрипаль, 14 загадочных смертей и дипломатический кризис

Смерть россиянина Александра Перепиличного вернулась на первые полосы британских газет через пять лет после роковой вечерней пробежки 44-летнего бизнесмена в английском графстве Суррей.

После почти девятимесячного перерыва в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли возобновились слушания, но уже при изменившихся обстоятельствах - на фоне обострения дипломатического кризиса между Россией и Британией после отравления в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Перепиличный управлял деньгами российских бизнесменов и чиновников, а в 2010 году стал информатором фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который расследовал масштабные хищения из российской казны. После смерти аудитора Сергея Магнитского в московском СИЗО, Перепиличный начал помогать швейцарской прокуратуре в расследовании дела о происхождении миллионов евро, переведенных из России на счета в швейцарских банках.

Представители Hermitage Capital и лично Браудер - одна из заинтересованных сторон на дознании - предполагают, что бизнесмена могли убить те, кому не понравилось, что он давал показания против своих бывших бизнес-партнеров в России, где Перепиличного подозревали в отмывании денег и превышении полномочий.

Смерть Перепиличного и раньше казалась некоторым участникам дознания подозрительной, а после отравления Скрипаля в адрес полиции более отчетливо зазвучали призывы начать новое расследование.

Сердце Перепиличного остановилось 10 ноября 2012 года во время вечерней пробежки около дома в фешенебельном Уэйбридже недалеко от Лондона. Причины этого и пытается установить дознание в Олд-Бейли.

После отравления Скрипаля министр внутренних дел Эмбер Радд сказала, что британские власти хотят заново изучить обстоятельства смерти 14 человек на территории Великобритании, в числе которых и случай Перепиличного. О загадочных смертях в Британии написал в июне прошлого года сайт BuzzFeed со ссылкой на источники в спецслужбах США и призвал коронера в Лондоне запросить у американских спецслужб досье, которое якобы связывает российские власти и мафию с этими случаями.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В последний год Перепиличный сбросил вес, активно занимаясь спортом и сидя на диете

Патологоанатомы несколько раз безуспешно пытались выяснить, почему остановилось сердце Перепиличного. Дознание летом прошлого года ушло на каникулы, так и не разобравшись, что случилось с россиянином.

Был ли яд?

"Перепиличный или умер в результате аритмии или сердечного приступа, или же был отравлен", - резюмировал тогда изыскания экспертов токсиколог Пол Райс.

В деле о смерти Перепиличного появилась было зацепка в 2013 году, когда профессор Королевского ботанического сада Кью связала некий неопознанный компонент - частицу вещества - в организме покойного с алкалоидом, содержащимся в токсичном растении гельземий. Дополнительные тесты в 2015 году, однако, связь с гельземием не подтвердили, и частицу так и не удалось расшифровать.

Как рассказала профессор Симмондс на дознании во вторник, ДНК-анализ содержимого желудка покойного также не выявил токсинов растительного происхождения.

Правда, оговорилась она, у экспертов для исследования была лишь небольшая часть материала, так как, как было заявлено на суде ранее, почти все содержимое желудка покойного выбросили на ранней стадии расследования.

На вопрос, удалось ли выявить токсины в образцах, которые анализировали эксперты Кью, Моник Симмондс ответила отрицательно. Профессор уточнила, что экспертам так и не удалось опознать некий компонент, который был найден в желудке покойного.

Image caption Цель дознания - установить, была ли смерть Александра Перепиличного насильственной или же наступила в результате естественных причин

Злого умысла в смерти Перепиличного не видят ни полиция графства Суррей, ни вдова бизнесмена Татьяна.

А среди тех, кто не согласен с версией о ненасильственной смерти, - Hermitage Capital и страховая компания Legal and General.

В последние месяцы перед смертью финансист застраховал свою жизнь на 3,5 млн фунтов в трех разных компаниях и подал заявку на дополнительные 5 млн фунтов.

Одни объясняют столь дорогостоящую страховку желанием обезопасить будущее семьи перед покупкой дорогого дома в Лондоне за 10 млн фунтов, другие - опасением Перепиличного за свою жизнь.

Возобновившееся дознание в Олд-Бейли продлится до пятницы.