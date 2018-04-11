В Сирии может разгореться международный конфликт - кто его основные участники?
Конфликт в Сирии - это, в первую очередь, гражданская война, в которой по оценке ООН погибло уже более 400 тысяч человек, а еще пять миллионов покинули страну, став беженцами.
Однако в то же время Сирия стала театром нескольких непрямых, так называемых прокси-конфликтов между третьими странами: там разворачивается весьма запутанный сценарий, в рамках которого даже давние союзники могут воевать друг с другом чужими руками.
С начала гражданской войны в Сирии семь лет назад в конфликт не раз вмешивались зарубежные игроки, но эксперты опасаются, что теперь их противостояние может стать прямым и открытым.
В последние дни мы слышим воинственную риторику от разных втянутых в сирийский конфликт стран - предупреждения друг другу делают Москва, Вашингтон и Тегеран.
Дипломатическое разрешение конфликта кажется далеким как никогда. Но если зарубежные игроки вступят в прямой военный конфликт в Сирии, по какому сценарию он может развиваться?
США против России
На фоне сирийского конфликта вновь разгорелось противостояние между Москвой и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп с воскресенья публично критикует Владимира Путина за его поддержку Башара Асада после предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума.
В среду Трамп прибег к прямой военной угрозе, написав в "Твиттере", что России следует приготовиться к американским ударам по целям Сирии.
"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и "умные"! Ты не должна быть партнером Скотины-Травящей-Газом, который убивает своих людей и получает от этого удовольствие", - написал американский президент в "Твиттере".
Позже Трамп написал еще один твит в более примирительной тональности, в котором предложил остановить гонку вооружений.
Российская поддержка Асада включает размещение российских военных на сирийских базах. В среду было объявлено, что в Восточной Гуте с 12 апреля будет действовать российская военная полиция.
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Президент Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель предупредил о недопустимости "провокаций и спекуляций" в Сирии. Представитель России в ООН Василий Небензя намекает на "самые тяжелые последствия" возможного американского удара по Сирии.
Боевые столкновения с коалицией под предводительством США в Сирии уже приводили к потерям среди асадовских сил и, как полагают, российских наемников.
7 февраля под Дейр-эз-Зором под авиаудар возглавляемой США коалиции попали формирования, воюющие на стороне Башара Асада. Представители коалиции утверждают, что всех погибших забрали представители российских военных.
Российское правительство утверждает, что погибшие под Дейр-эз-Зором россияне поехали в Сирию по сосбтвенной воле и не имеют отношения к регулярным силам российской армии.
По официальным сводкам минобороны РФ, в Сирии с 2015 года погибли 44 российских военных. Независимые наблюдатели утверждают, что погибших гораздо больше.
С геополитической точки зрения Сирия очень важна для обеих сторон. Для Москвы страна представляет собой сухопутный "мост" для выхода к Средиземному морю, но в то же время считает свою поддержку Асада в гражданской войне утверждением российского могущества в ближневосточном регионе, который, как считается, находится под влиянием США.
Вашингтон, с другой стороны, изначально поддерживал сирийскую оппозицию, а потом сосредоточился на борьбе с группировкой "Исламской государство" (признана террористической и запрещена во многих странах, включая Россию). При Дональде Трампе Вашингтон переключил внимание на сдерживание Ирана в регионе.
"Иран сильно нарастил свое присутствие в Сирии, разместив силы Корпуса стражей Исламской революции, поддерживает ливанскую "Хезболлу", также он вводит в регион подконтрольные ему силы из Ирака, Афганистана, Пакистана и других стран", - заявил в январе занимавший тогда пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон.
Израиль против Ирана
Иран поддерживает режим Асада, а также в прошлом предоставлял живую силу и оказывал материальную поддержку еще одной "марионеточной армии" - шиитскому ополчению "Хезболла" из Ливана.
Израиль, несмотря на то, что наносит удары по сирийским объектам, публично не признает своей роли в конфликте.
Напряжение между Израилем и Ираном усилилось в феврале, после того как Израиль перехватил в своем воздушном пространстве иранский беспилотник.
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В ответ израильские ВВС провели масштабные рейды по сирийским и иранским позициям. В ходе операции был сбит израильский истребитель. Считается, что это было первой потерей ВВС Израиля со времен войны с Ливаном в 1982 году.
Иран и Израиль не были так близки к прямому противостоянию со времени конфликта между Израилем и "Хезболлой" в 2006 году.
Обе стороны выступали с категорическими предупреждениями в адрес друг друга относительно действий в Сирии. В ноябре прошлого года премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в Лондоне, что его страна не позволит Ирану подчинить Сирию.
"Они хотят разместить свою армию, свои авиабазы и истребители в секундах [полета] от Израиля, мы этого не позволим", - сказал он.
На прошлой неделе один из иранских аятолл, Ахмад Хатами, заявил, что "Хезболла" способна уничтожить израильские города.
Ирану Сирия нужна для того, чтобы поставлять оружие бойцам "Хезболлы" в Ливане и поддерживать их в борьбе с Израилем. Однако Иран также ценит Сирию как союзника в борьбе не только против Израиля, но и против своего основного оппонента в регионе, Саудовской Аравии.
США против Турции
Вмешательство Америки в сирийский конфликт поставило Вашингтон в трудное положение из-за действий одного из его основных союзников на Ближнем Востоке и союзника по НАТО - Турции.
Хотя в Сирии, по официальным данным, размещено около двух тысяч американских военных, основную поддержку США оказывает союзникам в форме авиаударов, а также инструктажа и оснащения разных групп ополченцев, включая курдских.
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Этой поддержкой очень недовольна Турция, которая уже несколько десятилетий борется с курдским сепаратизмом, включая вооруженные вылазки, унесшие за несколько лет около 40 тысяч жизней.
Поэтому на январское заявление Вашингтона о планах сформировать на северо-востоке Сирии группировку для защиты границ, в основном, из курдских бойцов, Турция отреагировала, начав военную операцию. Теперь союзники по НАТО находятся по разные стороны непрямого конфликта.