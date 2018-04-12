Пресса Британии: Трампу следует думать о Сирии, а не писать в "Твиттер"

В обзоре британской прессы:

На время забыть о "Твиттере"

Британская пресса подробно обсуждает ситуацию в Сирии и угрозы президента США Дональда Трампа нанести удар по этой стране за то, что ее власти, возможно, применили химическое оружие против мирного населения.

Times в редакционной статье пишет, что президент Трамп должен тщательно обдумывать свои действия, а не писать угрозы в "Твиттере".

Во времена холодной войны, пишет газета, обе сверхдержавы больше всего опасались, что конфликт между их союзниками мог перерасти в полноценную ядерную конфронтацию.

В 2018 году мир больше не разделен на два лагеря, но более безопасным он от этого не стал - скорее наоборот, считает газета.

США и Россию возглавляют люди с уязвимым эго и тенденцией совершать необдуманные поступки. У обоих есть причины попытаться отвлечь внимание населения от внутренних проблем при помощи кризиса за рубежом.

Что касается Владимира Путина, - он заметил, что военные авантюры - от Южной Осетии до Сирии - заканчивались тем, что Запад со скрипом принимал их результаты.

Что касается Дональда Трампа, - заявив, что Сирия заплатит большую цену за применение химического оружия, он не может пойти на попятную, так как потеряет свой авторитет.

Если Запад нанесет удары в Сирии, то их целью будет сделать так, чтобы президент Асад больше не прибегал к химическому оружию, а Россия перестала его защищать.

В этой ситуации никому не помогает тот факт, что президент Трамп рассказывает всему миру в своих твитах, что он думает.

Сейчас американский президент должен спокойно сформировать международную коалицию, чтобы наказать Асада настолько серьезно, что этого долго никто не забудет.

Трампа уже поддерживают Великобритания и Франция. Он должен прибегать как к военной силе, так и к дипломатии, и хотя бы на ближайшие несколько дней ему стоит отдать свой айфон своим помощникам, заключает Times.

Daily Mirror пишет, что даже учитывая не самые высокие стандарты поведения Дональда Трампа, его твиты с угрозами в адрес России из-за Сирии чрезвычайно опасны.

Для того, чтобы одержать верх над российским президентом Владимиром Путиным и сирийским лидером Башаром Асадом, необходима спокойная решимость. Трамп на это не способен.

Угрозы в "Твиттере" - просто глупость, пишет Daily Mirror.

Daily Mail отмечает, что необходимо дать понять Башару Асаду и его российским союзникам, что мир не потерпит подобного варварства.

Тем не менее, пишет Daily Mail, вызывает тревогу то, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вроде бы готова применить военную силу в поддержку Дональда Трампа, даже не проконсультировавшись с парламентом.

Проблема состоит в том, считает газета, что западное вмешательство не только продлит кровавый конфликт в Сирии. Поскольку Россия угрожает ответными действиями, любая пролетевшая мимо цели ракета может привести к бесконтрольной эскалации конфликта.

Почему политики с такой легкостью соглашаются применять смертоносное оружие против Асада, но не поддерживают предложение Daily Mail бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, вопрошает газета.

Как пишут журналисты издания, это нанесет гораздо более значимый урон Владимиру Путину, чем любые военные действия в Сирии.

"Мы живем в странном мире, в котором считается, что можно пожертвовать жизнями людей ради борьбы против применения химического оружия, но при этом игра в футбол считается чем-то неприкосновенным", - заключает Daily Mail.

Как повлиять на Путина?

Financial Times публикует редакционную статью под заголовком "На российского самовластца оказывается все большее давление".

После того как Россия аннексировала Крым в 2014 году и после ее интервенции на востоке Украины страны Запада постепенно ужесточают наложенные на Россию санкции.

Но, в общем, России удалось ограничить их отрицательные последствия, и она научилась с ними жить.

Но до сих пор нет никаких признаков того, что санкции как-то изменили поведение Владимира Путина.

Однако объявленные в пятницу министерством финансов США дополнительные санкции уже серьезно ощущаются в России.

Случайно или нет, новые санкции нанесли гораздо более серьезный удар по российской экономике, и президенту Путину будет сложно от них отмахнуться.

Как курс рубля, так и котировки акций российских компаний резко упали. Учитывая неопределенность в геополитике, инвесторы не знают, насколько рискованно торговать с Россией, не вызывая при этом гнева США.

Новые санкции затрагивают многих, не только ближайшее окружение Путина.

Также как с Ираном, опасения зарубежных инвесторов, что режим санкций может быть еще более ужесточен или расширен, могут привести к тому, что Россия будет вытеснена из глобальной финансовой системы.

В таком случае российскому лидеру будет сложнее компенсировать потери затронутым санкциямм компаниям и сплотить ряды своих сторонников.

Вашингтон поступил правильно, считает газета. Российские бизнесмены, зарабатывающие на коррумпированной путинской политической системе, не должны быть изолированы от последствий дестабилизирующей политики его режима, пишет Financial Times.

Правда не ясно, изменят ли эти новые санкции политические расчеты Путина.

Например, Путин должен был бы присоединиться ко всеобщему осуждению действий сирийского лидера, а не защищать его.

Вместо того, чтобы яростно угрожать ответными мерами Западу, что может привести к прямой конфронтации, Владимиру Путину стоило бы усмирить чудовищный режим в Сирии, который он сейчас поддерживает, пишет Financial Times.

Путин и его олигархи

Daily Telegraph публикует статью Марка Алмонда, директора оксфордского Института по изучению кризисов, в которой тот вопрошает - когда же путинские прирученные олигархи отвернутся от него?

Нарастающую напряженность вокруг Сирии можно с легкостью рассматривать как признак падения мощи Запада. Но на самом деле все гораздо серьезнее для Владимира Путина.

Для него это не только международный, но и внутренний кризис.

Если прислушаться к брани, которой обмениваются представители разных сторон в ООН, или же к российским дипломатам, которые угрожают сбивать западные самолеты и ракеты, то становится ясно, что для Путина это вопрос жизни или смерти.

Будут ли его поддерживать группировки, на которых зиждется его режим?

Как наглядно демонстрирует рынок недвижимости в Лондоне или яхты в Сен-Тропе, российские олигархи спокойно пережили политические штормы после 2014 года.

Но сейчас президент Трамп взял их за финансовое горло, наложив санкции на некоторых лично, а также добившись того, что европейские и американские банки теперь опасаются иметь с ними дело.

Как уже знает Иран, односторонние американские санкции приводят к тому, что заниматься бизнесом с Европой или Японией оказывается почти невозможно.

Да, лишь идиот или сумасшедший приветствовал бы прямое столкновение между армиями США и России, но экономическая война на истощение уже началась, а это, в свою очередь, может внести раскол в ряды пропутинского альянса в самой России.

В отличие от начала 2000-х годов, среди олигархов теперь пострадали не оппоненты Путина, а его сторонники.

Сейчас перед ними стоит перспектива вытеснения как с наших рынков, так и потере доступа к виллам и яхтам, а это для них унизительно.

Но все не так просто, продолжает автор статьи. То, что люди на Западе считают естественным, не всегда считается само собой разумеющимся в России.

Личные экономические интересы часто играли второстепенную роль в российской истории, иначе там не было бы коммунистического строя.

Следует ожидать, что ситуация ухудшится, прежде чем все начнет улучшаться, пишет Марк Алмонд в Daily Telegraph.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com