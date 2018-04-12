СМИ России: конфликт в Сирии страшнее санкций

В обзоре российских газет:

"Ведомости": население паникует вслед за рынками

Российская экономика выстоит под санкциями, если только к ним не добавится прямая военная конфронтация России и США, пишут "Ведомости".

Газета рассказывает, что новые санкции хоть и спровоцировали обвал рубля, но не способны серьезно ухудшить экономическую ситуацию. Главный экономист БКС Владимир Тихомиров напоминает, что само по себе введение санкций в пятницу не спровоцировало обвал рубля - он произошел лишь в понедельник, когда возникли риски расширения ограничительных мер на российский госдолг.

Все российские активы стали выглядеть токсичными для иностранных инвесторов, и они стали распродавать их по любой цене. В среду утром курс евро превысил 80 рублей, доллар достигал 64,77 рубля. Масла в огонь подлило сообщение в "Твиттере" президента США Дональда Трампа о готовности нанести ракетные удары по Сирии. Потребители запаниковали вслед за рынками - обменные столкнулись с дефицитом валюты.

Но возникшая на рынке паника не первая за 15 лет, вспоминает заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики Владимир Бессонов. События, по его словам, развиваются всегда одинаково: падение рубля, затем отскок - не до прежнего уровня, но и не до столь низкого, чтобы он оправдал изначальные панические настроения.

У рубля есть долгосрочная поддержка - высокая цена на нефть, говорит Бессонов: когда ажиотаж на рынке схлынет, это поддержит национальную валюту. Более того, когда спадет ажиотаж, инвесторы, которые думали выходить с российского рынка из-за санкций, увидят, что рубль ослаб, а цена на нефть остается высокой, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, это может даже спровоцировать новый раунд инвестиций в российские бумаги.

Тихомиров отмечает, что может пострадать население - из-за роста цен вследствие падения курса рубля. Но если в Сирии не будет прямой военной конфронтации с США, ситуация в экономике нормализуется и рубль быстро отыграет позиции, считает Тихомиров. При цене нефти 73/барр. доллар должен стоить 55 рублей или меньше, уточнил он.

С ним согласен министр финансов Антон Силуанов, который говорит, что как только геополитическая напряженность спадет, давление на курс рубля снизится.

"Коммерсант": Медведев скорее всего останется премьером

По словам источников "Коммерсанта", Государственная дума предварительно планирует утвердить кандидатуру нового премьер-министра 8 мая, то есть на следующий день после инаугурации президента. Так уже было и в 2008 году, когда премьером был утвержден Владимир Путин, и в 2012-м, когда Дмитрий Медведев переходил из Кремля в Белый дом.

Судя по комфортной обстановке, в которой прошел в среду отчет Медведева перед Думой о проделанной правительством работе, шансы на внесение его кандидатуры довольно высоки, отмечает издание. Во время отчета в Госдуме Дмитрий Медведев отметил, что "проработал самый долгий, самый длительный срок в истории современной России".

Как утверждают высокопоставленные кремлевские и правительственные источники, вопрос с кандидатом был "де-факто решен еще несколько месяцев назад": Дмитрий Медведев с большой долей вероятности сохранит свой пост. Причем затягивать это решение не планируется, говорят два федеральных чиновника: две недели с момента утверждения премьера в должности нужны для обсуждения и последующего согласования с президентом кандидатов в новый состав кабинета министров.

"С учетом нынешней внешнеполитической повестки фактор возможной усталости от фигуры действующего премьера частью элит может уйти на второй план", - считает глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. Если утверждение председателя правительства будет назначено на 8 мая, то это логично в контексте переутверждения Дмитрия Медведева, говорит он: "Назначение же нового премьера было бы логично не форсировать, а дать возможность депутатам и обществу свыкнуться с его персоной".

"Ведомости": оппозиционные кандидаты потянулись в мэры

На демократическом фланге появился еще один кандидат в мэры Москвы- муниципальный депутат Илья Яшин, пишут "Ведомости". В обращении на своем сайте он назвал политику мэра Сергея Собянина и "Единой России" "враждебной и варварской" по отношению к городу и пообещал в случае победы "общегородские качественные реформы".

Яшин избрался депутатом и возглавил муниципалитет после выборов в сентябре 2017 года. По его собственным словам, он получил поддержку ряда депутатов, а также движения "Солидарность" и Алексея Навального.

Яшин полагает, что у оппозиции должен быть единый кандидат, и готов участвовать в праймериз. Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, первым заявивший о желании стать единым демократическим кандидатом в мэры, считает, что Яшин ставит "личные интересы выше общественных" и выдвинулся по уговорам Навального "в пику Гудкову".

Сам Навальный Яшина поддержал, заявив, что тот "значительно популярнее" Гудкова, но пообещал поддержать любого кандидата, выигравшего праймериз. Процедура праймериз пока не определена.

В отличие от Гудкова, который после выборов 2017 года устранился от городской повестки, Яшин сразу же стал демонстрировать политические амбиции и "явно хотел выглядеть как главный оппонент мэра", считает директор по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов: "Гудков сам оттолкнул активистов, поскольку рассматривал выборы 2017 года лишь как способ пройти муниципальный фильтр".

В условиях недопуска Навального Яшин наряду с Гудковым - лучшие кандидаты оппозиции в мэры из тех, кто проявляет интерес к выборам, считает политолог Михаил Виноградов, однако "этим их достоинства и ограничиваются". Вопрос о порядке выбора единого кандидата отчасти вторичен, добавляет эксперт: "Механизм праймериз не гарантирует выдвижения самого сильного кандидата. Праймериз важны как символ того, что кандидат будет единый, но такой гарантии они не дают".

РБК: субьекты без запаса

Только 13% российских регионов (11 из 85) имеют финансовые резервы, следует из результатов исследования, проведенного Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА).

Основываясь на открытых данных минфина, АКРА выделяет 11 регионов России с такими резервами: по состоянию на 1 января 2017 года их объем варьировался от 0,5 до 28,2% собственных расходов за 2017 год. Среди них (по возрастанию доли) - Свердловская область, Санкт-Петербург, ЯНАО, Липецкая область, Москва, ХМАО - Югра, Подмосковье, Сахалинская, Ленинградская области, Башкирия и Тюменская область.

В мировой практике наличие финансовых резервов на субсуверенном уровне не считается чем-то экстраординарным, пишет автор исследования, старший аналитик группы суверенных рейтингов АКРА Александр Шураков. Для сравнения, в США финансовыми резервами в виде так называемых Rainy Day Funds обладают 88% штатов (44 из 50). Регионы (штаты) там являются активными участниками долгового рынка, а задача специальных фондов - поддержать бюджет штата в случае сильного снижения доходов, указывает Шураков.

В России нет формального механизма, который позволил бы регионам официально создавать резервные фонды на конкретные цели, например, на погашение долгов, как в других странах, говорит ведущий аналитик Moody's по российским регионам Владлен Кузнецов. "Регионы держат накопленные средства на счетах, что является для них некой подушкой безопасности. Вместе с тем наличие у региона существенных денежных средств может создать трудности в получении дополнительных трансфертов от федерального правительства или вызвать вопросы о необходимости получения финансирования", - отмечает он.

Существенная нагрузка на бюджеты регионов была возложена после майских указов президента в 2012 году. Они повлекли наращивание расходов регионов в условиях, когда соответствующего роста доходов не было, говорит Шураков. Сейчас Кремль готовит новые поручения в формате майских указов. В марте это подтвердил и Владимир Путин.

По мнению старшего директора Fitch Владимира Редькина, в этот раз эффект для региональных бюджетов должен быть не таким негативным. По его мнению, Минфин будет более своевременно реагировать, оценивая возможности по расходам у каждого региона.

По мнению Александра Шуракова, сформировать финансовые резервы и пережить с минимальными потерями последующие бюджетные кризисы регионам поможет контрциклическая бюджетная политика (ужесточение в период перегрева экономики и смягчение при спаде).

По мнению Кузнецова, формализация механизма создания резервов позволила бы регламентировать создание и расходование "подушки" безопасности на определенные цели, что было бы позитивно для регионов, которые имеют возможность создавать такие резервы.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си