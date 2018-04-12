Семь вещей, которые вы могли не знать о Гагарине и его полете в космос

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В четверг, 12 апреля, со дня первого полета человека в космос исполняется 57 лет. Об этом полете и о первом космонавте Юрии Гагарине написано и сказано немало, но все же остаются и факты, известные не столь широко. Вот некоторые из них.

1. Дублеры

У первого в мире космонавта Юрия Гагарина было сразу два дублера - Герман Титов и Григорий Нелюбов. Оба они входили в первый отряд космонавтов СССР, но Нелюбов считался запасным космонавтом. Поэтому в отличие от Гагарина и Титова в скафандр он не облачался, но был готов совершить полет в случае крайней необходимости.

2. Прощальное письмо

За два дня до полета в космос Юрий Гагарин написал прощальное письмо своей жене Валентине и детям на случай трагического окончания полета. Это письмо Валентина Ивановна Гагарина получила только спустя семь лет, после гибели Гагарина в авиакатастрофе 27 марта 1968 года.

"Здравствуйте, мои милые, горячо любимые Валечка, Леночка и Галочка!

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Решил вот вам написать несколько строк, чтобы поделиться с вами и разделить вместе те радость и счастье, которые мне выпали сегодня. Сегодня правительственная комиссия решила послать меня в космос первым. Знаешь, дорогая Валюша, как я рад, хочу, чтобы и вы были рады вместе со мной. Простому человеку доверили такую большую государственную задачу - проложить первую дорогу в космос!

Я пока жил честно, правдиво, с пользой для людей, хотя она была и небольшая. Когда-то, еще в детстве, прочитал слова В. П. Чкалова: "Если быть, то быть первым". Вот я и стараюсь им быть и буду до конца. Хочу, Валечка, посвятить этот полет людям нового общества, коммунизма, в которое мы уже вступаем, нашей великой Родине, нашей науке".

3. Запасные пуговицы

Однажды Юрий Гагарин рассказал, что когда ездил в разные страны с визитами, возил с собой запасные пуговицы. Это было связаны с тем, что при встрече поклонники старались не только потрогать его, обнять или расцеловать, но и схватить что-то на память. Пуговицы от мундира отрывали очень часто.

4. Трапеза с королевой. Сразу три версии.

Летом 1961 года Гагарин посетил Великобританию. Его даже пригласили на ланч с королевой Елизаветой II, эту встречу впоследствии описали бывшие рядом с Гагариным журналисты и коллеги.

Факт встречи с королевой и ланча бесспорен. Но о том, как именно проходил этот ланч, свидетельства разнятся. Мы нашли три версии.

Первая - не знавший тонкостей дворцового этикета Гагарин достал из чашки с чаем лимон и съел его. Королева последовала его примеру.

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Вторая - растерявшись от обилия столовых приборов, Гагарин сказал, что родился в деревне и привык есть все ложкой. Королева сказала, что тоже путается в обилии ложек и вилок, и предложила собравшимся последовать примеру космонавта.

Третья - перекликается с первой. Гагарин якобы съел вареное яйцо, поданное в бульоне. Хотя его есть вроде бы не полагается.

5. Шнурок vs тесемка

После первого полета Гагарина торжественно встречали в Москве на Красной площади. На кадрах кинохроники видно, что у шагавшего по направлению к генеральному секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву Гагарина развязался шнурок.

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В интервью Би-би-си сын Хрущева Сергей рассказывал, что на самом деле это был не шнурок, а подтяжка для носков: "Раньше носки делали без резинок и на икрах носили подтяжки, чтобы носки не сползали. У Гагарина на одной ноге отцепилась эта резинка, и железная пряжка очень больно била его по ноге".

6. Медаль

Первой полученной Гагариным после космического полета наградой стала медаль "За освоение целинных земель". Ее вручили после посадки подобравшего его вертолета. Впоследствии эту медаль стали вручать и другим космонавтам при посадке.

Дело в том, что из-за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат с Гагариным приземлился не в запланированной области в 110 км от Сталинграда, а в Саратовской области, рядом с городом Энгельс. Освоение целины, начатое в СССР в 1954 году, велось, в частности, и там, в Поволжье.

7. Памятники Гагарину в мире

Всего в мире установлено более 250 официальных памятников и бюстов Юрия Гагарина и, скорее всего, десятки "неофициальных".

Среди них есть очень известные, как памятник в Москве на Ленинском проспекте, и очень неоднозначные, как вызвавший бурю негодования в соцсетях недавно появившийся памятник в Сербии.

Памятники Гагарину есть в Анапе и Азове, Архангельске и станице Вешенской, Гринвиче и Хьюстоне, в Черногории и Ташкенте, в Коломне и Никосии, в Королеве и Саратове, в Монпелье и Тирасполе.