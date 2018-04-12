Что нельзя будет писать в соцсетях по новому законопроекту Думы

Правообладатель иллюстрации Isakova Anna/TASS Image caption Депутат Сергей Боярский готов запрещать в соцсетях почти все

Депутаты Госдумы ускоренно принимают законопроект, обязывающий соцсети удалять недостоверную, нецензурную и иную "противоправную информацию" по обращению пользователей. Би-би-си коротко объясняет, что, по задумке депутатов, нельзя писать в соцсетях и чем это грозит.

Законопроект о регулировании контента социальных сетей был внесен депутатами Сергеем Боярским и Андреем Альшевским еще год назад, но тогда он остался лежать в Думе без движения, в том числе из-за понимания, насколько трудоемким будет его исполнение.

Но после пожара в Кемерово депутаты внесли новую версию, а затем их коллеги быстро рассмотрели законопроект. В четверг он был принят в первом чтении. За него проголосовали 289 человек, против - всего 14 (остальные депутаты в голосовании не участвовали).

Что опять хотят запретить депутаты?

Госдума хочет ограничить распространение в социальных сетях большого числа сообщений, которые называют "противоправной информацией".

Часть из этого и так попадает под существующие экстремистские и другие законы: например, информация направленная "на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды".

Но есть и нововведения. К тому, что надо запретить, авторы законопроекта отнесли нецензурную брань (сейчас нецензурная лексика запрещена только в СМИ), а также "сообщения, пропагандирующие порнографию".

Кроме того, по задумке депутатов, в соцсетях не должна содержаться "недостоверная общественно значимая информация" или, проще говоря, фейковые новости. Примером такого сообщения депутат Сергей Боярский назвал сообщения о якобы нескольких сотнях погибших в пожаре в Кемерово, которые распространялись через мессенджеры WhatsApp.

К потенциально опасной информации теперь будет относиться также и информация, которая запрещена предвыборным законодательствам: к ней, в том числе, относятся соцопросы или прогнозы за неделю до выборов или агитация, не оплаченная фондом кандидата. Например, если написать за день до выборов "Когда кандидат N выиграет, все будет хорошо" или "я пойду голосовать за NN", это будет незаконно.

Кого это касается?

Пользователей и, главное, владельцев социальных сетей.

Впрочем, слов "социальные сети" в законе нет. Депутаты употребили термин "публичные сети".

"Публичной сетью" депутаты считают системы, где есть авторизация пользователей и где они могут обмениваться сообщениями, а аудитория составляет более 100 тысяч человек в сутки. Роскомнадзор будет вести реестр таких "публичных сетей", а их владельцы должны будут открыть представительство на территории России.

Собственников "публичных сетей" обяжут идентифицировать всех пользователей по номеру телефона.

Сейчас многие сервисы не заставляют пользователей подтверждать номер телефона. А номер телефона (SIM-карту) можно в России приобрести только при предъявлении паспорта.

Как это будет работать?

Законопроект обязывает соцсети создавать в России свои представительства. Любой пользователь сможет пожаловаться этим представительствам на противоправную информацию. В течение суток с момента обращения эти данные должны будут "ограничиваться и удаляться".

Депутаты хотят обязать "публичные сети" вести реестр таких заявлений. По первому требованию он должен быть предоставлен Роскомнадзору.

Кроме того, органы власти для борьбы с фальсификацией "общественно значимых сведений" и "распространением недостоверной общественной информации" смогут обращаться в Роскомнадзор и требовать, чтобы надзорное ведомство отправило соцсетям предписание заблокировать подобные данные. Для обращения органам нужно либо судебное, либо собственное решение.

Неисполнение такого предписание грозит штрафом. В том случае, если публичная сеть дважды проигнорирует такой запрос, то Роскомнадзор имеет право требовать ограничения доступа к информации в судебном порядке.

Зачем это надо?

В пояснительной записке к документу депутаты объясняют, что законопроект позволит создать механизм, который будет пресекать распространение "противоправной и недостоверной общественно значимой" информации в соцсетях.

Авторы нормы обратили внимание, что соцсети играют сопоставимую, а иногда даже превосходящую роль в информировании общества с традиционными СМИ. На это, по их мнению, указывают избирательные кампании "в ряде иностранных государств", и "все известные за последнее время внутригосударственные и международные конфликты".

Во время обсуждения нормы в комитете по информполитике депутаты много вспоминали о фейках. Например, вице-спикер Госдумы Петр Толстой упоминал о пожаре в кемеровском ТЦ - тогда в соцсетях массово обсуждали занижение реального числа жертв.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский затронул тему так называемых "групп смерти" - "Новая газета" утверждала, что после общения в таких группах несколько десятков российских подростков покончили с собой. СКР заявлял, что как минимум 15 детей совершили самоубийство из-за таких пабликов.

Сергей Боярский во время обсуждения подчеркнул, что норма, которая нужна для борьбы с фейками, появилась "не по следам трагедии в Кемерово" - хотя до этого в интервью "Коммерсанту" говорил обратное.

Все ли согласны?

Законом о соцсетях остались недовольны, прежде всего, участники рынка. Глава Mail.Ru Group, которая владеет "ВКонтакте" и "Одноклассниками", Борис Добродеев назвал документ нежизнеспособным и враждебным. По его словам, сервисы не могут брать на себя функции суда и решать, какой контент противоправен.

"Интернет-компании не могут подменять собой и суд, и регулятора, оценивая ежедневно десятки, если не сотни миллионов пользовательских публикаций и комментариев. В текущем виде закон не будет работать, так как написан по принципу "бей своих, чтобы чужие боялись" - то есть исполнять в текущем виде должны будут только российские компании", - заявил он.

Представители отрасли на обсуждении в Думе объясняли, что у соцсетей просто нет достаточного ресурса на выявление всех ложных сведений. В итоге новый закон может привести к тому, что сервисы станут удалять весь контент, на который поступили жалобы, предупредили они.

Как выяснил "Коммерсант", не вполне довольны законом и в Кремле: государственно-правовое управление президента (ГПУ), поддержав концепцию законопроекта, высказало к нему ряд юридических замечаний. Такой же позиции, по данным издания, придерживается и правительства. Кремлевские юристы, в частности, настаивают, что закон четко не определяет, каким будет порядок блокировки противоправного контента - судебным или административным.

За законопроект проголосовали, в основном, представители "Единой России". В ходе обсуждения в четверг представители других фракций раскритиковали его.

Депутат Сергей Иванов от ЛДПР провел аналогию с чернобыльской трагедией. "Помните, когда Чернобыль рванул? И официальные власти об этом ничего не сообщали, поскольку в это время была майская демонстрация в городе-герое Киеве, на которой все кричали "Да здравствует КПСС!". А вот в подобном случае будет кто-то отвечать за то, что не сообщили о том, что случилось что-то ужасное? Я абсолютно уверен, что нет. Вы сейчас [принимаете закон] для того, чтобы прикрыть одно место тем, кто сейчас у власти. <…> Да, случилась трагедия в Кемерово. Кто-то сообщает, что погибло не 50, а допустим, 500 человек. Что это меняет? Это мешает бороться с пожаром? Спасать людей? Нет, ничего это не меняет".

Депутаты других фракций раскритиковали законопроект за расплывчатость формулировок, за непрописанность понятийного аппарата, за никак не обоснованные размеры штрафов и т.д. Депутаты от ЛДПР и КПРФ обвинили коллег-единороссов в том, что этот законопроект может быть произвольно использован против любых людей, критикующих власть. Кроме того, по словам законодателей, законопроект вводит слишком суровые и технически неисполнимые нормы для соцсетей.

Сергей Шаргунов от КПРФ обратил внимание на формулировку "фальсификация общественно значимых сведений". "Это же может быть все на свете: исторические рассуждения, культурные разговоры. Это может быть предъявлено любому автору любых времен и народов. <…> Если говорить о пресловутом разжигании, давайте Толстого, Пушкина и Маяковского запретим? В течение 24 часов!"

Автор законопроекта Сергей Боярский и председатель комитета по информационной политике Леонид Левин в ответ на критику обещали доработать законопроект ко второму чтению.