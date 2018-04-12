К кому и почему пришли с обысками после протестов в Волоколамске? Список

В Волоколамске с начала марта проходят массовые митинги за закрытие мусорного полигона "Ядрово", выделениями которого отравились дети. Активисты получают силовой ответ - за две недели в городе прошло шесть обысков.

В 20-тысячном городе против свалки выходят протестовать по несколько тысяч человек. Большой митинг за закрытие свалки прошел в Волоколамске 1 апреля, а новый планируется 14 апреля - в день рождения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

У кого провели обыски в последние две недели:

В администрации города Волоколамска : Мэр Волоколамска Петр Лазарев согласовывал все митинги за закрытие полигона и даже выступал на них.

Мэр Волоколамска Петр Лазарев согласовывал все митинги за закрытие полигона и даже выступал на них. У Артема Любимова : Любимов - участник инициативной группы жителей, он раньше всех поднял проблему свалки и организовывал митинги против нее.

Любимов - участник инициативной группы жителей, он раньше всех поднял проблему свалки и организовывал митинги против нее. У Юлии Куликовой : Куликова - адвокат Любимова и заявитель митинга 14 апреля.

Куликова - адвокат Любимова и заявитель митинга 14 апреля. В офисе и на автомойке у Рамазана Байрамова : Байрамов участвовал в митингах за закрытие полигона.

Байрамов участвовал в митингах за закрытие полигона. В спортивном комплексе Moscow Raceway : Бизнесмен из списка Forbes Рустем Терегулов построил в Волоколамске первую гоночную трассу международного масштаба, именно на ней работал Артем Любимов

Бизнесмен из списка Forbes Рустем Терегулов построил в Волоколамске первую гоночную трассу международного масштаба, именно на ней работал Артем Любимов В газете "Волоколамская неделя": Газета освещала протесты. По словам главного редактора Марии Мурашовой, следователи проверяют причастность газеты к Артему Любимову и Рустему Терегулову

В администрацию города пришли 4 апреля и изъяли документы о водозаборных узлах в 2017 году.

Обыск у Артема Любимова провели 12 апреля, пока сам активист находился под арестом. Еще 31 марта, накануне митинга, машину активиста остановили на Новорижском шоссе. Сотрудники полиции заявили в суде, что он сопротивлялся задержанию, и Любимова осудили на 15 суток ареста.

В тот же день пришли и в спорткомплекс Терегулова. Комментировать обыски все, у кого они проводились, отказались.

Также с 1 апреля арестован активист Андрей Жданов - он участвовал в автопробеге, который протестующие провели сразу после митинга на Новорижском шоссе, пытаясь привлечь внимание к проблеме.

История протеста

В конце февраля в городе стал регулярно чувствоваться запах сероводорода - власти признавали, что происходили выбросы свалочного газа. Жители города жалуются на головную боль и тошноту во время выбросов. 21 марта больше 50 детей обратились к врачам с такими симптомами, многих везли на "скорой" прямо из школы.

Жители устроили у районной больницы стихиный митинг, на котором закидали снежками губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава района Гаврилов получил по голове в толпе - а через несколько дней был отправлен в отставку.

Еще в начале марта Воробьев обещал, что свалку рекультивируют - зато рядом откроют новую часть полигона. Многие жители против открытия нового тела свалки. Этот вариант протестующих не устраивает.