Первая женская велогонка в Саудовской Аравии: так начинается эмансипация
Радость, проклятья, надежды на будущее - первый первый в истории Саудовской Аравии женский велопробег в Джидде не оставил пользователей сетей равнодушными.
47 велосипедисток соревновались 10 апреля в городе Джидда. 10-километровый пробег был организован Be Active - группой, объединяющей велосипедисток и представителей местных властей.
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В заявлении для местных СМИ, организатор гонки Надима Абу Энейн сказала, что обрадовалась количеству участниц.
"Из-за наплыва желающих оргкомитет увеличил количество участниц с 30 до 47 девушек", - заметила активистка. - "Тем не менее, комитету всё равно пришлось исключить многих потенциальных велогонщиц".
Саудовский Twitter резко разделился на сторонников и противников велосипедисток.
"Я не богослов, но женщина может невольно соблазнить мужчину, обнажив свои интимные места, разъезжая на велосипеде. Хочет кататься на велосипеде - пусть делает это вдали от скопления народа", - написал один консерватор.
Другой юзер поддержал этот посыл: "Женский спорт - это хорошо, но в разумных пределах, и не перед зрителями-мужчинами".
Противоречивая реакция
Но многие пользователи сервиса всецело разделили энтузиазм организаторов.
"Забег выглядел, как праздник", - написал некто под ником p9p.
"Нам плевать на возражения", - бросила одна из пользовательниц "Твиттера".
"Через 5-10 лет всем, кто сейчас критикует участниц гонки, будет стыдно за свои слова. Так же было и со смартфонами, телевизорами, школами", - пишет ещё один юзер.
Клуб велосипедисток под руководством Надимы Абу Энейн появился только в прошлом году: за это время активистка не только привлекла новых участниц через соцсети, но и резко повысила узнаваемость женского велоспорта среди населения.
В интервью с онлайн-журналом Cycling Today она рассказала, как непросто приходится велосипедисткам в королевстве.
В 2013 году саудовские власти разрешили женщинам ездить по паркам, но только в сопровождении мужчины и в "скромном наряде".
Аналогичные трудности стоят и перед велосипедистками других стран Ближнего Востока. Но, как и в случае организации Абу Энейн, в них возникают сообщества женского велосипедного спорта - например, Mountain2Mountain в Афганистане и Go Bike в Египте.
Велосипед - двигатель эмансипации
Интересно, что путь современных саудиток во многом походит по тропе, проторенной европейскими и американскими феминистками конца XIX века. Особенно, в том, что касатеся изменений во внешнем виде и поведении женщин и реакции на перемены общества.
В эссе французской публицистки Лейлы Маршан, например, приводятся случаи, когда медицина 1880-1890-х годов рекомендовала женщинам отказаться от поездок на двухколёсном транспорте, мотивируя это опасностью внутреннего кровоточения и бесплодия. Иные врачи, напротив, считали, что велосипедистки могут "перевозбуждаться" в седле.
"Велосипед винили и в том, что он отталкивает женщин от исполнения супружеского долга: в результате трения о сидение женщина могла ощутить сексуальное удовольствие, "восторг", "перевозбуждение" и "припадок чувственного безумия", как писал доктор О'Фоллоуэлл", - отмечается в материале Маршан.
"Оставьте велосипед сильному полу", - писал в 1888 году доктор Филипп Тисье.
Однако союзниками тогдашних велосипедисток стали авторы рекламных афиш: они с удовольствием изображали улыбающихся женщин в брюках и платьях в седле транспортного средства.
В итоге с 1892 года отдельный циркуляр Сената Франции разрешил женщинам носить брюки, но только в том случае, если она "держит рукой руль велосипеда".
Веломода в России
В России история эмансипации носит похожий характер, однако исследований на эту тему крайне мало.
"В Российской империи в конце XIX века широко распространяется велосипедная езда. Пионерками в освоении нового вида транспорта стали москвичка Елизавета Жемличка и петербурженка Елена Абрикосова, в 1888 году впервые севшие за руль велосипеда и поспособствовавшие распространению тренда велоезды среди женщин", - рассказывает хранительница фондов музея истории Пермского университета Алёна Чуприкова.
Официальное разрешение на городскую езду женщины в России получат лишь в 1895 году, уточняет исследовательница.
Также, по словам Чуприковой, рост популярности велоспорта стал одним из факторов трансформации женского костюма. На смену сковывающему и неудобному платью приходят более свободные, комфортные и практичные формы женской одежды.
Впрочем, далеко не все с восторгом воспринимали новинки моды. Шаровары велосипедисток порождали в обществе острую полемику на предмет внешнего вида женщин. "Рациональный женский костюм" на рубеже веков получил славу непристойного," - рассказывает специалистка.
К тому же, увлеченность прогрессивных женщин ездой на велосипедах рассматривалась консервативно настроенными гражданами как угроза репродуктивной функции организма, добавляет хранительница фондов.
Но в начале XX века споры утихли, и женщины стали вполне свободно и уверено чувствовать себя за рулём велосипеда. Алёна Чуприкова подчеркивает, что эволюция отношения к велосипедисткам открыла дорогу борьбе за равные права.