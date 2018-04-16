Первая женская велогонка в Саудовской Аравии: так начинается эмансипация

Правообладатель иллюстрации Instagram/@jeddah_woman Image caption "На старт, внимание, марш": вот так в Джидде начался первый велопробег

Радость, проклятья, надежды на будущее - первый первый в истории Саудовской Аравии женский велопробег в Джидде не оставил пользователей сетей равнодушными.

47 велосипедисток соревновались 10 апреля в городе Джидда. 10-километровый пробег был организован Be Active - группой, объединяющей велосипедисток и представителей местных властей.

В заявлении для местных СМИ, организатор гонки Надима Абу Энейн сказала, что обрадовалась количеству участниц.

"Из-за наплыва желающих оргкомитет увеличил количество участниц с 30 до 47 девушек", - заметила активистка. - "Тем не менее, комитету всё равно пришлось исключить многих потенциальных велогонщиц".

Саудовский Twitter резко разделился на сторонников и противников велосипедисток.

"Я не богослов, но женщина может невольно соблазнить мужчину, обнажив свои интимные места, разъезжая на велосипеде. Хочет кататься на велосипеде - пусть делает это вдали от скопления народа", - написал один консерватор.

Другой юзер поддержал этот посыл: "Женский спорт - это хорошо, но в разумных пределах, и не перед зрителями-мужчинами".

Правообладатель иллюстрации Instagram/@jeddah_women Image caption Организатор гонки Надима Абу Энейн не скрывала радость на финише

Противоречивая реакция

Но многие пользователи сервиса всецело разделили энтузиазм организаторов.

"Забег выглядел, как праздник", - написал некто под ником p9p.

"Нам плевать на возражения", - бросила одна из пользовательниц "Твиттера".

"Через 5-10 лет всем, кто сейчас критикует участниц гонки, будет стыдно за свои слова. Так же было и со смартфонами, телевизорами, школами", - пишет ещё один юзер.

Клуб велосипедисток под руководством Надимы Абу Энейн появился только в прошлом году: за это время активистка не только привлекла новых участниц через соцсети, но и резко повысила узнаваемость женского велоспорта среди населения.

В интервью с онлайн-журналом Cycling Today она рассказала, как непросто приходится велосипедисткам в королевстве.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Джидде - втором по величине городе Саудовской Аравии - планируют открыть первую в королевстве оперу

В 2013 году саудовские власти разрешили женщинам ездить по паркам, но только в сопровождении мужчины и в "скромном наряде".

Аналогичные трудности стоят и перед велосипедистками других стран Ближнего Востока. Но, как и в случае организации Абу Энейн, в них возникают сообщества женского велосипедного спорта - например, Mountain2Mountain в Афганистане и Go Bike в Египте.

Велосипед - двигатель эмансипации

Интересно, что путь современных саудиток во многом походит по тропе, проторенной европейскими и американскими феминистками конца XIX века. Особенно, в том, что касатеся изменений во внешнем виде и поведении женщин и реакции на перемены общества.

В эссе французской публицистки Лейлы Маршан, например, приводятся случаи, когда медицина 1880-1890-х годов рекомендовала женщинам отказаться от поездок на двухколёсном транспорте, мотивируя это опасностью внутреннего кровоточения и бесплодия. Иные врачи, напротив, считали, что велосипедистки могут "перевозбуждаться" в седле.

Правообладатель иллюстрации Getty/Hulton Archive Image caption В конце XIX века поездки дам в таких костюмах могли вызвать косые взгляды

"Велосипед винили и в том, что он отталкивает женщин от исполнения супружеского долга: в результате трения о сидение женщина могла ощутить сексуальное удовольствие, "восторг", "перевозбуждение" и "припадок чувственного безумия", как писал доктор О'Фоллоуэлл", - отмечается в материале Маршан.

"Оставьте велосипед сильному полу", - писал в 1888 году доктор Филипп Тисье.

Однако союзниками тогдашних велосипедисток стали авторы рекламных афиш: они с удовольствием изображали улыбающихся женщин в брюках и платьях в седле транспортного средства.

В итоге с 1892 года отдельный циркуляр Сената Франции разрешил женщинам носить брюки, но только в том случае, если она "держит рукой руль велосипеда".

Веломода в России

В России история эмансипации носит похожий характер, однако исследований на эту тему крайне мало.

"В Российской империи в конце XIX века широко распространяется велосипедная езда. Пионерками в освоении нового вида транспорта стали москвичка Елизавета Жемличка и петербурженка Елена Абрикосова, в 1888 году впервые севшие за руль велосипеда и поспособствовавшие распространению тренда велоезды среди женщин", - рассказывает хранительница фондов музея истории Пермского университета Алёна Чуприкова.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption К 1895 году в Лондоне поездки на велосипедах для женщин стали обычным делом

Официальное разрешение на городскую езду женщины в России получат лишь в 1895 году, уточняет исследовательница.

Также, по словам Чуприковой, рост популярности велоспорта стал одним из факторов трансформации женского костюма. На смену сковывающему и неудобному платью приходят более свободные, комфортные и практичные формы женской одежды.

Впрочем, далеко не все с восторгом воспринимали новинки моды. Шаровары велосипедисток порождали в обществе острую полемику на предмет внешнего вида женщин. "Рациональный женский костюм" на рубеже веков получил славу непристойного," - рассказывает специалистка.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption На этой рекламе крема для мышц велосипедистка в революционных для к. XIX века шароварах

К тому же, увлеченность прогрессивных женщин ездой на велосипедах рассматривалась консервативно настроенными гражданами как угроза репродуктивной функции организма, добавляет хранительница фондов.

Но в начале XX века споры утихли, и женщины стали вполне свободно и уверено чувствовать себя за рулём велосипеда. Алёна Чуприкова подчеркивает, что эволюция отношения к велосипедисткам открыла дорогу борьбе за равные права.