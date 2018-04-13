Пара сотен убитых русских в Сирии: что сказал Помпео на слушаниях в сенате

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Майк Помпео возглавляет ЦРУ, но надеется стать госсекретарем США

Директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил на слушаниях в сенате, что несколько недель назад в Сирии была убита "пара сотен россиян".

Сделал он это заявление вскользь, объясняя сенаторам, что нынешняя администрация, к которой он надеется присоединиться, была достаточно жесткой по отношению к России.

"Несколько недель назад русские встретились с равным противником, и пара сотен русских была убита. Список действий, которые предприняла администрация... Я готов вам сообщить о них, но не хочу отнимать время", - сказал Помпео.

Он не уточнил, о каком именно инциденте в Сирии идет речь. Предположительно, Помпео говорил об ударе по окрестностям сирийского Дейр-эр-Зора в ночь на 8 февраля, в результате которого могли погибнуть россияне.

Члены комитета по международной политике не углублялись в подробности инцидента - вопросов к соискателю высшей дипломатической должности США у них было в избытке: Помпео допрашивали пять часов.

Глава ЦРУ тщательно готовился к слушаниям: по данным телеканала Си-эн-эн и издания Politico, он связался с каждым из до сих пор живущих госсекретарей, в том числе Хиллари Клинтон, и попросил совета.

Майк Помпео пришел на слушания с семьей, к группе его поддержки присоединилась постоянный представитель США в ООН Ники Хейли, отношения которой с отставленным Рексом Тиллерсоном были более чем натянутыми.

Кроме них в зале появилась группа протестующих в розовом: они кричали "Нет войне!" и "Ненастоящий дипломат!". Спустя 10 минут после начала заседания одну из них выдворили из зала.

Основные вопросы слушаний касались ситуации в Сирии, отношений с Россией, в том числе расследования возможного вмешательства Москвы в американские выборы, Китаем и Северной Кореей.

Обсуждались также гей-браки и вопросы соблюдения прав человека. К некоторым вопросам, в частности, к вероятности удара по Сирии, сенаторы возвращались не один раз.

Русская служба Би-би-си собрала самые интересные и острые моменты сенатских слушаний.

Путин, Россия и санкции

"Россия продолжает действовать агрессивно, ее позиция усилилась с годами "мягкой политики" по отношению к ее агрессии. И теперь с этим покончено", - сказал Помпео и перечислил шаги, которые предприняла администрация.

В частности, он упомянул о модернизации армии, введенных против России санкциях и высылке дипломатов - крупнейшей со времен холодной войны, и заявил, что дипломатические усилия по давлению на Москву должны продолжаться.

"Действия администрации отчетливо показали, что национальная стратегия безопасности Дональда Трампа справедливо идентифицирует Россию как угрозу для нашей страны", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Майк Помпео согласен с политикой администрации Дональда Трампа по отношению к России

Сенатор Марко Рубио задал Помпео серию быстрых вопросов: вмешивалась ли Россия в выборы 2016 года, враждебна ли WikiLeaks по отношению к США есть ли у США обязательство помочь Украине защитить свой суверенитет. На все эти вопросы Помпео ответил утвердительно.

Глава ЦРУ также отметил, что причина исторического конфликта между США и Советским Союзом, а теперь Россией - в плохом поведении Москвы.

Говоря о целях Владимира Путина, номинант на кресло главного дипломата заявил: "Вспомните слова Путина о том, что самым большим событием ХХ века был развал Советского Союза. Я думаю, он искренне в это верит, и вы видите, как он ведет себя, исходя из этого. Попытки восстановить власть и усилить собственную власть и популярность через действия, которые происходят за пределами его страны [...] расценивается как супервласть.

Помпео также пообещал: санкции, в разное время введенные в отношении России из-за ее действий по отношению к Украине, не будут сняты до прекращения аннексии Крыма и полного исполнения Минских соглашений.

Конфликт в Сирии

Сенаторы не менее десяти раз возвращались к ситуации в Сирии и возможному военному удару по этому государству в связи с предполагаемым использованием сирийскими властями химического оружия против мирных жителей.

Помпео несколько раз отметил: он - против войны и выступает за дипломатическое разрешение любых споров и конфликтов. Он также заявил, что одна из его целей - увидеть Сирию после правления Асада.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Помпео предпочитает разрешать кризисы дипломатическим путем

По словам кандидата на должность госсекретаря, для ракетного удара по Сирии президенту не требуется разрешение конгресса.

Помпео - выпускник Гарвардской юридической школы и бывший адвокат - уверен, что для подобного решения президент может опираться на статью 2 конституции США, когда в случае угрозы или атаки со стороны иностранного государства глава Белого дома может уведомить законодательное собрание за 48 часов до предполагаемого начала операции.

В свою очередь, сенаторы несколько раз напомнили: со стороны Сирии по отношению к Америке не было ни прямой угрозы, ни косвенной, отметив, что подобные действия президента - прямое основание для импичмента.

Рашагейт, Трамп и Мюллер

Сенаторы несколько раз коснулись предполагаемого вмешательства России в американские выборы и спросили Помпео о его отношении к расследованию и возможному увольнению возглавляющего его спецпрокурора Мюллера и заместителя министра юстиции Рода Розенстайна.

Кандидат на должность госсекретаря заявил, что не может комментировать расследование и свои разговоры с Трампом о Рашагейте, а многие из них уже и не припоминает.

В то же время, по словам Помпео, действия следователей и недавний обыск в офисе личного адвоката президента Майкла Коэна он считает законными.

Помпео также подтвердил, что был допрошен Робертом Мюллером в рамках расследования и сотрудничает со следствием.

Северная Корея и смена режима

По словам Помпео, он никогда не был сторонником смены режима в Северной Корее. Это противоречит его предыдущим высказываниям.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Помпео сказал сенаторам, что может представить себе ситуацию, при которой США могут прибегнуть к недипломатическим мерам по отношению к Северной Корее

Представляя себе ситуацию, при которой США должны будут первыми ударить по Северной Корее, Помпео отметил, что в этой ситуации он единодушен с президентом США.

"Президент ясно дал понять, и я согласен с ним, что такой день может наступить. Может наступить день, когда мы увидим арсенал ядерного оружия, способный ударить по США", - добавил он.

Помпео, заявивший себя как противник войны, отметил, что может вообразить себе ситуацию, при которой Америка должна будет отреагировать, и эта реакция будет далека от дипломатии. Подобное развитие событий он назвал катастрофой.

Иранское соглашение

Помпео отказался комментировать, является ли он сторонником или противником выхода из иранского соглашения, отметив, что до мая, когда истекает срок соблюдения положений договора, будет принято решение по этому вопросу.

В случае, если США решат выйти из договора, у них будет новая стратегия. Какая именно, Помпео уточнять отказался. Впрочем, он отметил, что, по его ощущению, Дональд Трамп склоняется к выходу из договора, если не будет доволен внесенными в него изменениями.

Соискатель должности государственного секретаря также пообещал заручиться поддержкой европейцев в отношении тех мер, которые бы удержали США от выхода из соглашения.

Права человека и ЛГБТ

Майк Помпео неоднократно заявил, что приветствует появление в администрации сотрудников всех рас и вероисповеданий, а также представителей обоих полов в стенах госучреждений. При этом он несколько раз упомянул представителей ЛГБТ-сообщества.

Сенатор Кори Букер, в свою очередь, припомнил Помпео чтение им вслух молитвы, в которой говорилось, что Америка "поклоняется другим богам и называет это многообразием культур, восхваляет извращения и называет это альтернативным образом жизни".

Помпео признался, что остается противником однополых браков, но одинаково уважает как гомосексуальных, так и гетеросексуальных людей.

Несколько слов о себе

Во вступительном слове Майк Помпео не вдавался в подробности внешней политики, а решил рассказать о себе: он был кадетом академии Вест-Пойнт, служил в Берлине во времена холодной войны, любит готовить и есть фрикадельки, переиграет своего сына в корнхол (американская игра, суть которой - попасть мешочком, заполненным песком или бобами, в отверстие, расположенное под углом в специальном ящике, стоящем на значительном расстоянии от игрока - прим. Би-би-си), любит баскетбол, своего золотистого ретривера и кантри-музыку, родился в семье рабочих и дважды в течение месяца работал в сети закусочных "Баскин Роббинс".

Мнения сенаторов к концу слушаний разделились. Решение относительно номинации Помпео будет принято позже.

Согласно существующей процедуре, комитет по международным делам берет несколько дней на принятие решения - рекомендовать ли кандидата сенату. Сенат, в свою очередь, принимает решение путем простого голосования.

За последние 30 лет сенат не утверждал в должности тех кандидатов, которые не получили одобрения в соответствующих комитетах.

Самый известный из них - нынешний советник президента по национальной безопасности Джон Болтон. В 2005 году он не получил ни одобрения комитета, ни должного количества голосов при голосовании в сенате.