Пресса Британии: Москва должна понять, что честность важнее

В обзоре британской прессы:

Россия может парализовать Британию

Times публикует редакционную статью под заголовком "Путин - изгой".

Газета отмечает, что независимые эксперты ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) подтвердили заявления британских властей: при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей было применено боевое нервно-паралитическое вещество.

Тем самым, пишет газета, ОЗХО опровергла десятки предлагаемых Москвой альтернативных версий того, что произошло в Солсбери.

Москва пыталась отвлечь внимание от простого факта, отмечает Times, что исключительно чистое и чрезвычайное токсичное вещество из серии "Новичок", разработанное в России, было применено против гражданских лиц в британском городе.

Если бы Россия была ответственной державой, как она сама себя называет, то сейчас ее власти пытались бы понять, как и почему этот яд оказался в Солсбери.

Вместо этого Кремль продолжает все отрицать, лицемерить и пытаться отвлечь внимание от сути дела.

Но факты, как пишет газета, Москву не интересуют, в особенности после того как она решила, что для нее нет выгоды в честных отношениях с Западом.

Это грустно с точки зрения всех сторон, отмечает газета.

После нападения на Скрипалей и покровительства режима Башара Асада остается открытым вопрос: можно ли восстановить нормальные отношения с администрацией Владимира Путина.

Для начала было бы неплохо, если бы Москва говорила правду об отравлении Скрипалей, провела переговоры о выводе своих сил из восточной Украины и прекратила бесконечные кибератаки.

Но настоящая перезагрузка подразумевает, что Москва поняла бы, что честность важнее дезинформации.

Но это, отмечает газета, означало бы полный разворот путинских методов.

Его решение полностью подорвать доверие стран Запада особенно печально, потому что британцы по-прежнему испытывают симпатию к России, как минимум из-за того, что обе страны воевали вместе против Гитлера.

Владимир Путин должен понять, что западное влияние может быть благом, а соблюдение международных норм - не признак слабости.

Но мало кто надеется, что он изменит свое мировоззрение, пишет Times.

Guardian пишет, что Джереми Флеминг, глава GCHQ - спецслужбы Великобритании, которая отвечает за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечивает защиту информации правительства и вооруженных сил, вопреки традиции, не стеснялся в выражениях и публично обвинил Кремль в том, что тот вел себя безрассудно и неприемлемо в случае с отравлением Скрипалей в Солсбери.

Джереми Флеминг выступал в Манчестере на конференции Национального центра кибербезопасности.

Он также упомянул применение химического оружия в Сирии, не употребив слова "предположительно", как это делают другие.

Флеминг выступал публично впервые за всю свою карьеру в разведке. По его словам, нападение на Скрипалей "отрезвило многих", так как этот инцидент продемонстрировал, "насколько безрассудно готова себя вести Россия и насколько мало Кремль волнует международный порядок".

Флеминг также добавил, что конфронтация с Россией будет долгосрочной.

Намекнув на возможные контрмеры, он сказал, что GCHQ разрабатывает целый арсенал методов, в том числе и наступательные возможности.

Газета напоминает, что Великобритания убеждена, что за нападением в Солсбери стоит Россия, частично благодаря данным GCHQ и американской разведке, которые внимательно следят за коммуникациями российских государственных структур.

По словам Флеминга, жесткая реакция Британии и международного сообщества продемонстрировали Кремлю, что за "незаконными действиями следуют последствия", пишет Guardian.

Daily Mail пишет, что Россия предпринимает постоянные кибернападения против жизненно важных объектов инфраструктуры Великобритании, цитируя главу Национального центра кибербезопасности Кирана Мартина.

По его словам, эти кибератаки являются часть более широкой кампании по дестабилизации Британии.

Речь идет о кибернападенях на системы водоснабжения, газопроводы и линии электропередач, больницы, банки и транспортную систему.

В марте, отмечает газета, глава военной разведки генерал сэр Крис Деверелл предупреждал, что Россия способна парализовать Великобританию своими кибератаками, и может, например, "парализовать работу авиадиспетчеров и даже систем кондиционирования".

"Они пытаются украсть, распространить, манипулировать, искажать и уничтожать информацию. Все системы, от которых зависит наша жизнь, как-то связаны с цифрами 1 и 0. Если к ним подобраться, то это заденет всех нас", - цитирует генерала Daily Mail.

Санкционная тревога

Financial Times пишет, что торговцы сырьевыми товарами, наблюдающие за расширением американских санкций наложенных на Россию, задаются одним простым вопросом: кто будет следующим?

Россия, на которую США накладывают санкции из-за ее действий на Украине, в Сирии и кибератак, остается гигантом на рынке сырьевых товаров.

Ее самые крупные компании принадлежат либо государству, либо олигархам с тесными связями с Владимиром Путиным.

Это увеличивает риск того, что они тоже подпадут под американские санкции.

Многие из этих компаний, отмечает газета, - от "Газпрома" до "Роснефти", - иногда используются Кремлем для продвижения своих внешнеполитических интересов в Европе, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Но аналитики предупреждают, что если США нацелятся на российские нефтяные и газовые компании, которые платят в российскую казну большую часть налогов, то это серьезно отразится на глобальной экономике.

"Газпром", например, поставляет примерно треть природного газа, необходимого Европе. "Роснефть" добывает примерно 5% нефти в мире.

Но сейчас, когда ожидается, что на этой неделе США нанесут удар по поддерживаемому Россией сирийскому режиму Башара Асада, торговцы сырьевыми товарами чрезвычайно внимательно следят за новостями.

Впервые за несколько десятилетий политические риски стали основными для торговцев сырьевыми товарами. Этого не происходило с 1980-х годов, пишет Financial Times.

Россия коррумпирует британскую экономику

Daily Telegraph публикует статью своего обозревателя Джереми Уорнера, в который тот спрашивает: чего дожидается британский премьер-министр Тереза Мэй?

Она до сих пор так и не приняла никакого решения по вопросу о санкциях в отношении России после нападения в Солсбери.

Она громогласно бряцала оружием, но при этом лишь выслала из страны 23 российских дипломата. Это неадекватный ответ, считает издание.

В то же время президент США Дональд Трамп решил ударить Владимира Путина по его самому больному месту, ограничив доступ его приспешникам к международным рынкам и финансам.

Тем самым он ослабляет и без того пострадавшую от рецессии российскую экономику, которой уже сложно поддерживать невероятно разросшийся оборонный бюджет, увеличивающийся лишь ради того, чтобы подыграть амбициям Путина.

Да, Трамп не особенно рвался ужесточить санкции в отношении России. Это могло ввести Владимира Путина в заблуждение, что он может делать, что ему вздумается и не бояться последствий.

Чтобы ни побудило Дональда Трампа ужесточить санкции, они угрожают полным разорением российской элиты и обеднением и изоляцией для российской экономики.

Но британские и европейские санкции, наложенные на Россию после аннексии Крыма и интервенции в Украине, слишком слабы.

Можно сказать, что Лондон, или, как его иногда называют, Лондонград, защищает свои коммерческие интересы.

От торговцев недвижимостью до поставщиков предметов роскоши, от футбольных клубов до адвокатов, специализирующихся на разводах - целые секторы экономики процветают на российских деньгах.

Но грязные российские деньги коррумпируют британскую экономику.

Пришло время удалить эту опухоль из британской экономики, пишет Джереми Уорнер в Daily Telegraph.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com