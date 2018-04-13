Победителем World Press Photo стал снимок из Венесуэлы

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Победителем престижной премии World Press Photo в этом году стал снимок венесуэльского фотографа Роналдо Шемидта. На фото - охваченный огнем участник антиправительственных акций в Каракасе.

Снимок сделан 3 мая 2017 года. В этот день в Венесуэле прошли демонстрации против решения президента Николаса Мадуро внести изменения в конституцию страны.

Фотограф запечатлел момент, когда одежда одного из протестующих загорелась от взрыва стоявшего рядом мотоцикла. 28-летний участник акции получил ожоги и был доставлен в больницу.

"Это классическая фотография, но в ней есть энергия действия и динамика. Цвета, движение, хорошая композиция, в ней есть сила. У меня она вызывает мгновенные эмоции", - сказала глава жюри Магдалена Эррера изданию Washington Post.

"На стену нанесено небольшое изображение пистолета, и надпись paz рядом. Это означает "мир". Это делает фотографию еще сильнее", - отметил член жюри из Турции Бюлент Килич.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Снимок акции в Венесуэле сделан фотографом Роналдо Шемидтом

World Press Photo - крупнейшая и самая престижная ежегодная премия в фотожурналистике, она вручается с 1955 года.

В общей сложности в этом году на конкурс было представлено более 73 тысяч снимков из 125 стран мира. В нем приняло участие более 4,5 тысяч фотографов.

Церемония награждения прошла в Амстердаме.

На снимке фотографа из Германии Джеско Дензела - лодка с туристами из Лагоса, самого большого города в Нигерии, прибывшая в старую рыбацкую деревню Мококо. С этим снимком Дензел победил в номинации "Современные проблемы".

Деревня превратилась в нагромождение самостроя, который власти намереваются снести и выселить оттуда людей. На месте их жилищ собираются построить многоквартирные дома. В прошлом году решением суда выселения признаны неконституционными, однако проблема так и не решена.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Власти собирались выселить людей без предоставления им нового жилья

В номинации "Окружающая среда" приз взяла фотография носорога с красной тканью на глазах, сделанная Нейлом Олдриджем из Южной Африки. Особь южного подвида белого носорога готовятся выпустить на волю в дельте реки Окаванго в Ботсване. Животное увезли из Южной Африки, чтобы спасти от браконьеров. Этот вид находится под угрозой вымирания.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Этого носорога увезли из Южной Африки, чтобы спасти от браконьеров

В номинации "Люди" первый приз получила фотография Магнуса Веннмана из Швеции. На ней - девушки-беженки из Косово c синдромом отстраненности - загадочной болезнью, которая поражает только детей переселенцев, ищущих убежища.

Это происходит только в Швеции. При этой болезни человек пассивен, прикован к постели, нем и не способен есть и пить. Возможно, эта болезнь связана с прошлыми психическими травмами, считают врачи, но точно ее причины так и не установлены.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption С синдромом отстраненности в Швеции борятся почти два десятилетия

Серия фотографий Кадира ван Лохайзена из Нидерландов посвящена мусорному полигону в Лагосе (Нигерия). Это фото получило приз в номинации "Окружающая среда - истории".

Власти обещают закрыть эту свалку до 2022 года. Ежедневно на нее привозят более трех тысяч тонн мусора. Более четырех тысяч человек вручную его разбирают.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Окрестности города Лагос в Нигерии завалены мусором

Главный призер в номинации "Природа" Кори Арнольд запечатлел редкую птицу - белоголового орлана, который с XVII века считается национальным символом США.

Со второй половины XX века эти птицы были под угрозой вымирания, однако около 10 лет назад их популяцию удалось восстановить.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Белоголовый орлан ест мясные отходы из мусорного контейнера у супермаркета в штате Аляска

В новостной номинации победителем стал Патрик Браун из Австралии. На его снимке - тела беженцев этнической группы рохинджа.

Эти люди попытались бежать из Мьянмы на лодке, которая опрокинулась в восьми километрах от пляжа Инани возле города Кокс-Базар в Бангладеш. В лодке было около 100 человек, 17 из них выжили.

Более 650 тысяч мусульман народности рохинджа были вынуждены в прошлом году бежать из западного штата Ракхайн в Бангладеш из-за военной операции властей Мьянмы.

Военные утверждают, что целью операции являлась борьба с боевиками, и что она не направлена против гражданского населения. В ООН действия армии Мьянмы назвали классическим примером этнических чисток.

Мусульмане-рохинджа жалуются на то, что их ущемляют в правах и отказывают в гражданстве Мьянмы, однако руководство страны говорит, что большинство из них - нелегальные иммигранты из соседней Бангладеш.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Тела беженцев рохинджа, вытащенные из воды после крушения лодки

В номинации "Новости с места событий" первый приз получил Дэвид Беккер. На его фотографии изображены полицейские сразу после нападении Стивена Паддока, обстрелявшего толпу во время концерта в Лас-Вегасе.

В результате этого нападения погибло 58 человек и более 500 были ранены.

Стивен Паддок в течении 10 минут стрелял в людей из номера на 32 этаже отеля Мандалай-Бэй, после чего застрелился.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На концерте, проходившем рядом с отелем, в тот день было более 20 тысяч зрителей

В номинации "Природа - истории" победила фотография кормления слонят в заповеднике Ретети на севере Кении. Осиротевших слонят вернули в дикую природу - в заповедную зону, основанную народом самбуру.

Раньше самбуру не беспокоились о сохранении слонов, однако выяснилось, что эти животные помогают росту травы, так как сами они питаются травой и затаптывают кусты. Для скотоводов самбуру это важно.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Осиротевших слонят вернули в заповедную зону, основанную народом самбуру

В номинации "Спорт" победил Оливер Скарфф из США, снявший борьбу двух команд во время матча по средневековому футболу в Ашборне, английское графство Дербишир.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Мяч в традиционном средневековом футболе изготавливается из кожи, набитой козьей шерстью

Молодые жокеи соревнуются в скачках Маен Джаран на острове Сумбава в Индонезии. Эта фотография победила в номинации "Спорт - истории".

Скачки - традиция, которая передается из поколения в поколение. Мальчики от пяти до десяти лет седлают лошадь каждый день, и на скачках достигают скорости до 80 км в час.

Правообладатель иллюстрации ALAIN SCHROEDER / HANDOUT Image caption Скачки - традиция, которая передается в Индонезии из поколения в поколение

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