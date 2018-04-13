Победителем World Press Photo стал снимок из Венесуэлы
Победителем престижной премии World Press Photo в этом году стал снимок венесуэльского фотографа Роналдо Шемидта. На фото - охваченный огнем участник антиправительственных акций в Каракасе.
Снимок сделан 3 мая 2017 года. В этот день в Венесуэле прошли демонстрации против решения президента Николаса Мадуро внести изменения в конституцию страны.
Фотограф запечатлел момент, когда одежда одного из протестующих загорелась от взрыва стоявшего рядом мотоцикла. 28-летний участник акции получил ожоги и был доставлен в больницу.
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"Это классическая фотография, но в ней есть энергия действия и динамика. Цвета, движение, хорошая композиция, в ней есть сила. У меня она вызывает мгновенные эмоции", - сказала глава жюри Магдалена Эррера изданию Washington Post.
"На стену нанесено небольшое изображение пистолета, и надпись paz рядом. Это означает "мир". Это делает фотографию еще сильнее", - отметил член жюри из Турции Бюлент Килич.
World Press Photo - крупнейшая и самая престижная ежегодная премия в фотожурналистике, она вручается с 1955 года.
В общей сложности в этом году на конкурс было представлено более 73 тысяч снимков из 125 стран мира. В нем приняло участие более 4,5 тысяч фотографов.
Церемония награждения прошла в Амстердаме.
На снимке фотографа из Германии Джеско Дензела - лодка с туристами из Лагоса, самого большого города в Нигерии, прибывшая в старую рыбацкую деревню Мококо. С этим снимком Дензел победил в номинации "Современные проблемы".
Деревня превратилась в нагромождение самостроя, который власти намереваются снести и выселить оттуда людей. На месте их жилищ собираются построить многоквартирные дома. В прошлом году решением суда выселения признаны неконституционными, однако проблема так и не решена.
В номинации "Окружающая среда" приз взяла фотография носорога с красной тканью на глазах, сделанная Нейлом Олдриджем из Южной Африки. Особь южного подвида белого носорога готовятся выпустить на волю в дельте реки Окаванго в Ботсване. Животное увезли из Южной Африки, чтобы спасти от браконьеров. Этот вид находится под угрозой вымирания.
В номинации "Люди" первый приз получила фотография Магнуса Веннмана из Швеции. На ней - девушки-беженки из Косово c синдромом отстраненности - загадочной болезнью, которая поражает только детей переселенцев, ищущих убежища.
Это происходит только в Швеции. При этой болезни человек пассивен, прикован к постели, нем и не способен есть и пить. Возможно, эта болезнь связана с прошлыми психическими травмами, считают врачи, но точно ее причины так и не установлены.
Серия фотографий Кадира ван Лохайзена из Нидерландов посвящена мусорному полигону в Лагосе (Нигерия). Это фото получило приз в номинации "Окружающая среда - истории".
Власти обещают закрыть эту свалку до 2022 года. Ежедневно на нее привозят более трех тысяч тонн мусора. Более четырех тысяч человек вручную его разбирают.
Главный призер в номинации "Природа" Кори Арнольд запечатлел редкую птицу - белоголового орлана, который с XVII века считается национальным символом США.
Со второй половины XX века эти птицы были под угрозой вымирания, однако около 10 лет назад их популяцию удалось восстановить.
В новостной номинации победителем стал Патрик Браун из Австралии. На его снимке - тела беженцев этнической группы рохинджа.
Эти люди попытались бежать из Мьянмы на лодке, которая опрокинулась в восьми километрах от пляжа Инани возле города Кокс-Базар в Бангладеш. В лодке было около 100 человек, 17 из них выжили.
Более 650 тысяч мусульман народности рохинджа были вынуждены в прошлом году бежать из западного штата Ракхайн в Бангладеш из-за военной операции властей Мьянмы.
Военные утверждают, что целью операции являлась борьба с боевиками, и что она не направлена против гражданского населения. В ООН действия армии Мьянмы назвали классическим примером этнических чисток.
Мусульмане-рохинджа жалуются на то, что их ущемляют в правах и отказывают в гражданстве Мьянмы, однако руководство страны говорит, что большинство из них - нелегальные иммигранты из соседней Бангладеш.
В номинации "Новости с места событий" первый приз получил Дэвид Беккер. На его фотографии изображены полицейские сразу после нападении Стивена Паддока, обстрелявшего толпу во время концерта в Лас-Вегасе.
В результате этого нападения погибло 58 человек и более 500 были ранены.
Стивен Паддок в течении 10 минут стрелял в людей из номера на 32 этаже отеля Мандалай-Бэй, после чего застрелился.
В номинации "Природа - истории" победила фотография кормления слонят в заповеднике Ретети на севере Кении. Осиротевших слонят вернули в дикую природу - в заповедную зону, основанную народом самбуру.
Раньше самбуру не беспокоились о сохранении слонов, однако выяснилось, что эти животные помогают росту травы, так как сами они питаются травой и затаптывают кусты. Для скотоводов самбуру это важно.
В номинации "Спорт" победил Оливер Скарфф из США, снявший борьбу двух команд во время матча по средневековому футболу в Ашборне, английское графство Дербишир.
Молодые жокеи соревнуются в скачках Маен Джаран на острове Сумбава в Индонезии. Эта фотография победила в номинации "Спорт - истории".
Скачки - традиция, которая передается из поколения в поколение. Мальчики от пяти до десяти лет седлают лошадь каждый день, и на скачках достигают скорости до 80 км в час.
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