СМИ России: Сечин прислушался к критике Путина

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"Ведомости": Сечин помог оставить приговор без изменений

Игорь Сечин, главный свидетель обвинения по делу Алексея Улюкаева, наконец выступил в суде. "Ведомости", комментируя событие, пишут, что явка Сечина позволила суду оставить в силе приговор Улюкаеву - восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 130 млн рублей.

Издание напоминает, что главный исполнительный директор "Роснефти" в прошлом году ни разу не пришел в суд, чтобы дать свидетельские показания по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

В четверг же на апелляции Сечин давал показания более полутора часов, но в закрытом режиме: суд согласился, что часть имеющих отношение к делу данных о приватизации акций "Башнефти" составляет коммерческую тайну.

После допроса Сечин ускользнул от репортеров, дежуривших в Мосгорсуде, но поговорил с агентством ТАСС. Участие в судебном заседании и дача показаний были делом чести, объяснил свидетель: "Я надеялся, что суд первой инстанции примет мои письменные показания, к сожалению, этого не произошло. Поэтому, как только появилась возможность, я пришел в суд".

Сечин сообщил, что подтвердил в суде свою позицию, что Улюкаев требовал от него незаконное вознаграждение. Благодаря делу Улюкаева борьба с коррупцией в России получила дополнительное развитие, уверен он.

Явка в суд Сечина стала полной неожиданностью для Улюкаева и его защиты. После допроса свидетеля адвокаты бывшего министра попросили о перерыве до пятницы: их позиция была построена в основном на отсутствии в деле показаний главного свидетеля.

За предоставленные судом полтора часа защитники смогли разобрать в деталях позицию обвинения. Главной новостью оказалось изменение показаний Сечина, данных следствию, в части обстоятельств, при которых подсудимый вымогал у него 2 млн долларов. Сначала Сечин заявил, что взятку у него требовали во время игры в бильярд. Теперь Сечин, по словам адвоката Тимофея Гриднева, сообщил, что разговор произошел позднее.

С процессуальной точки зрения ситуация с явкой свидетеля в суд второй инстанции не была неожиданной, говорит профессор МГУ Леонид Головко, возможно, ситуация закладывалась на стадии первой инстанции, Мосгорсуд - более высокая позиция, чем районный суд. Возможность возобновления судебного следствия на стадии апелляции появилась несколько лет назад, продолжает Головко, апелляция - инстанция в стадии становления, устоявшейся практики нет.

Приход Сечина выгоден прежде всего обвинению: это снимает критику приговора, связанную с отсутствием показаний ключевого свидетеля, такая критика звучала бы на всех стадиях вплоть до Европейского суда по правам человека.

Ничего принципиально нового не произошло, полагает политолог Алексей Макаркин: старая история в развитии. Сечину все еще дают понять, что он обычный человек, а не "номер два", но это происходит в более удобном для него формате: интриги нет, прессы меньше, в зал пройти незаметно проще.

Все это, очевидно, не пойдет на пользу самому Улюкаеву, сетует Макаркин, но его пример - наука другим чиновникам, что сейчас не время проситься в отставку, а нужно мобилизоваться.

РБК: Сечин учел критику

Опрошенные РБК эксперты уверены, что Игорь Сечин пришел в Мосгорсуд, учтя критику из-за его предыдущих неявок в суд.

Причиной прихода Сечина на суд могло быть опасение, что приговор отменят, считает член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгений Корчаго. "Он является основным свидетелем обвинения, и никто, кроме него, не видел, как Улюкаев требовал от него деньги. Поэтому его появление в апелляции можно расценивать как придание приговору первой инстанции легитимности, что уменьшает вероятность его последующей отмены", - уверен Корчаго.

Неожиданное решение Сечина может быть обусловлено либо личной рекомендацией президента Владимира Путина, либо следствием борьбы за распределение мест в высших эшелонах власти после инаугурации главы государства, уверен политконсультант Дмитрий Фетисов.

"Президент публично критиковал Сечина за неучастие в столь громком процессе. Сечин как человек системный не заинтересован в том, чтобы его влияние падало. В контексте скорой отставки правительства Сечин сигнализирует, что желает сохранить свое влияние и, возможно, получить какую-то новую высокую должность, добавил Фетисов. И именно поэтому мог обратить внимание на критику и пойти на суд", - заключил эксперт.

"Ведомости": на площадях ждут экологов, дольщиков и вкладчиков

В России увеличиваются риски неполитических протестов, которые могут стать критичными для властей, пишут "Ведомости", ссылаясь на экспертов "Минченко-консалтинг".

"Президент не в состоянии затыкать все возникающие проблемы. А значимое снижение рейтингов муниципальных и региональных властей будет стратегически ослаблять в конечном итоге именно Владимира Путина и негативно отражаться на легитимности власти в целом", - говорится в опубликованном в пятницу докладе "Источники и риски протестной активности в 2018 году".

Самыми значимыми угрозами эксперты считают экологические протесты, акции обманутых дольщиков и вкладчиков и протесты, вызванные чрезвычайными ситуациями.

Экологическая тема оказывает эмоциональное воздействие, поскольку затрагивает в том числе и здоровье детей. Проблема обманутых дольщиков недооценена, рост финансовой нестабильности приведет к росту числа обманутых вкладчиков.

Наименее предсказуем риск, связанный с катастрофами, что показала трагедия в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Число проблемных тем будет возрастать - например, из-за ожидаемых непопулярных реформ, прогнозируют авторы доклада.

Нельзя сказать, что число протестов резко выросло, оговаривается соавтор доклада Евгений Минченко: "В некоторых случаях произошло изменение восприятия проблем, как в случае с экологией, - если раньше можно было объяснить, что она ухудшится, зато будут рабочие места, то теперь эта мотивация не работает".

Ситуация в упомянутых в докладе сегментах разная, поэтому нельзя говорить о росте протестности по всем направлениям, считает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: "Тема дольщиков сейчас скорее идет на спад из-за постепенного отказа от долевых схем и создания механизма страхования рисков. У рядовых вкладчиков банков проблем чаще всего тоже не возникает, а управляемые протесты против владельцев банков - это уже другая история".

В случаях с катастрофами речь идет не столько о протестах, сколько о необходимости "отзывчивости власти и эффективности работы чрезвычайных служб", продолжает эксперт. Экологические протесты действительно усиливаются, но рост значимости этой темы для общества - относительно новое явление и власть пока не всегда умеет заниматься экологическим менеджментом, констатирует Бадовский.

Реформы, которые откладывали из-за выборов, приведут к росту протестов, считает профессор ВШЭ Николай Петров: "Кроме того, из-за санкций будут проблемы у предприятий и экономическое положение граждан будет ухудшаться".

По мнению Петрова, деградирует качество управления регионами: "Большинство новых губернаторов не имеют вообще никакого опыта работы на уровне региона. Если вы клерк в правительстве, сложно представить, что вы будете успешным губернатором. Этот фактор тоже отразится на ситуации, поскольку у этих руководителей нет способностей к погашению протестов, добавляет Петров: "Кемерово - хороший пример. Аман Тулеев всегда мог выйти к митингующим и поговорить с ними, сейчас этого не получилось даже у него - что же будет с остальными?"

"Коммерсант": ставки по депозитам не спасут рубль

Средняя максимальная ставка десяти крупнейших банков на рынке вкладов по итогам первой декады апреля опустилась до исторического минимума - 6,4%, пишет "Коммерсант". Банки снижают ставки не первый месяц и не видят необходимости в запуске традиционных майских спецпредложений. По мнению экспертов, на фоне непривлекательных ставок по вкладам резкое ослабление рубля может спровоцировать отток средств населения из банков.

В такой ситуации низкие процентные ставки не могут удержать вкладчиков в банках, указывают эксперты, предупреждая о возможном оттоке средств физлиц из системы. Данные ЦБ за март еще недоступны, в феврале объем вкладов в банках увеличился на 1,2%, до 25,7 трлн руб., однако не компенсировал январский отток (минус 2%).

"Ставка 5-7% при высокой волатильности курса не является существенным фактором для сбережения денег в рублях. Инфляционные ожидания граждан существенно выше, чем уровень средней максимальной ставки крупнейших банков, - говорит главный экономист "ПФ-Капитала" Евгений Надоршин. - Есть вероятность, что граждане начнут скупать валюту, которую могут вернуть обратно на вклады, а могут и потратить сбережения".

По его словам, значительная часть населения при дешевеющем рубле начинает покупать товары, которые могут в ближайшее время подорожать из-за повышения курса иностранной валюты. "Это любые товары, ввозимые из-за рубежа или собираемые из иностранных компонентов, а возможно, и российские товары, производители которых поднимут цены на 5-10% вслед за конкурентами на рынке", - заключает эксперт.

В ЦБ, впрочем, оттока вкладов не опасаются. "Процентная политика Банка России направлена на сохранение привлекательности вкладов для населения, - сообщили в пресс-службе регулятора. - Ставки по депозитам существенно превосходят инфляцию и приносят вкладчикам реальный доход".

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