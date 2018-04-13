"В ИГИЛ паника": пользователи шутят и ищут пути обхода блокировки Telegram
После того как Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру Telegram на территории России, пользователи соцсетей принялись готовиться к блокировке, искать способы её обхода и шутить.
Основатель Telegram Павел Дуров неоднократно заявлял, что угрозы блокировки мессенджера не принесут никаких плодов, и что он продолжит выступать за свободу и тайну личной переписки.
В десктоп-версии Telegram обойти запрет можно через сетевой протокол SOCKS5. Он позволит подключаться к мессенджеру через сервера, расположенные в странах, где Telegram не запрещён. Би-би-си рассказывала, как воспользоваться этим протоколом.
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В мобильной версии Telegram обход блокировок возможен с помощью виртуальных частных сетей (VPN).
"Вконтакте" - первое известное детище Павла Дурова - в пятницу решило поддержать авторов Telegram-каналов, заявив, что выступает за свободу общения и коммуникации.
"Авторы каналов, аудитория которых превышает 1000 подписчиков, получат купоны на бесплатное продвижение. [...] Никакие меры не должны помешать распространению творчества и хорошего контента", - сообщили в ВК.
"Это очень круто и мило, и я надеюсь, вк за это не заблочат хахах" [орфография сохранена], - тут же отреагировали пользователи.
Требование ФСБ предоставить ей ключи шифрования было мотивировано необходимостью противодействия террористам, которые используют мессенджеры для тайных переговоров. Чекисты могут принимать поздравления в соцсетях.
Шутят и над теми, кто сделал крупные вложения в Telegram-каналы.
И просто так.
Иронизируют в сетях и над комментарием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по поводу блокировки мессенджера. Правда, не все поняли, что он хотел сказать.
Установить прокси-протоколы для обхода блокировки, похоже, планируют даже некоторые государственные организации.