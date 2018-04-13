Удар по Сирии: "третья мировая", похоже, откладывается

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Запуск крылатой ракеты с американского корабля по Ираку в 2003 году

Заявления и утечки последних двух дней подтверждают, что апокалиптические предсказания некоторых политиков и комментаторов относительно прямого столкновения ядерных держав в Сирии, скорее всего, не сбудутся: США и союзники всё согласуют с Россией.

В течение четверга и пятницы ведущие политики США, Франции и Британии заверили, что решение об ударе по силам Башара Асада в Сирии еще не принято, а в прессе Британии и США появились "утечки", согласно которым США поддерживают контакты с Россией, и военные сделают все, что нужно, чтобы этот удар не задел присутствующих в Сирии россиян.

Российские военные и политики постоянно говорят, что Россия обязательно ответит на удар по Сирии - но в том лишь случае, если опасность будет угрожать ее военным.

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Соединенные Штаты, Франция и Великобритания обвиняют режим президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия в городе Дума и, как предполагается, в ближайшее время нанесут удары по силам Асада.

Британская газета Telegraph сообщила в пятницу, что на прошедшем днем ранее совещании правительства премьер-министр Тереза Мэй убедила министров, что операция в Сирии не приведет к большой войне, и помогли ей это сделать сведения о контактах между американскими и российскими политиками и военными.

"Диалог между Вашингтоном и Москвой, как мы понимаем, позволил премьер-министру заверить ее кабинет, что, благодаря адекватному планированию, всякие нежелательные последствия в результате участия Британии в ударах по Сирии будут предотвращены", - сообщил Telegraph.

О контактах между россиянами и американцами сообщала и пресса США.

Ограниченный удар

Кроме того, по сведениям телеканала CNBC из неназванного источника, удар по Сирии будет ограниченным: администрация США наметила всего восемь целей, в том числе два аэродрома армии Асада, некий "исследовательский центр" и объект, на котором предположительно хранят или производят химическое оружие.

Год и неделю назад, в ночь на 7 апреля, США в качестве демонстративного наказания за химическую атаку в городе Хан-Шейхун нанесли удар крылатыми ракетами по авиабазе войск Асада Шайрат. Российские зенитно-ракетные комплексы не пытались помешать пролету 59 крылатых ракет в зоне действия комплексов.

Позже появились неофициальные сведения, что россияне были предупреждены об ударе.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что удары по Сирии "не затронут союзников сирийского режима, и вообще будут нанесены не по кому-то конкретному, а, скорее, по химическим объектам режима".

О том, что связь между военными и политиками США и России поддерживается, в пятницу говорили и россияне: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Что касается каналов, то, если брать каналы, которые остались, а это периодические разговоры президентов и достаточно регулярные каналы по линии военных, то они в этом формате, в этих рамках используются", - цитировали Лаврова агентства.

В начале недели президент США Дональд Трамп заявил, что решение об ударе по Сирии будет принято в течение пары дней. Пара дней прошли, прошел и третий, и четвёртый - и теперь сам Трамп и другие официальные лица уже не так категоричны.

Трамп в четверг написал в своем "Твиттере", что удар может быть скоро, а может, и не так скоро.

Министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая в конгрессе, сказал, что не может говорить о военной стороне планов в отношении Сирии, потому что удар по объектам Асада пока еще не в поле зрения.

Министр добавил, что администрация все еще ждет подтверждения сведений о химической атаке в Думе и о том, что ее устроили силы Асада.