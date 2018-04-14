Маяковский и его круг - архивные голоса Лилии Брик и Романа Якобсона

Правообладатель иллюстрации Bengt Jangfeldt Image caption Лилия и Осип Брик, Роман Якобсон и Владимир Маяковский в Германии, летом 1923 года

14 апреля 1930 года покончил с собой великий советский поэт, футурист Владимир Маяковский. В радиоархиве Русской службы Би-би-си нашлись два выпуска программы "Английский клуб", в которых о поэте и его круге рассказывает автор вышедшей в 2009 году биографии Владимира Маяковского "Ставка - жизнь" шведский писатель и славист Бенгт Янгфельдт.

В передаче начала 2009 года Бенгт Янгфельдт беседует с Натальей Рубинштейн и Лиз Барнс о великом поэте-футуристе первой половины ХХ века и представляет свои собственные записи с чтением и беседами о Маяковском с его друзьями - Лилией Брик и Романом Якобсоном.

Маяковский и друзья - Лилия Брик

Правообладатель иллюстрации Bengt Jangefeldt Image caption Бенгт Янгфельдт и Лилия Брик на выставке "20 лет работы" в Москве. Июль 1973 году

В первой программе звучат записи Лилии Брик, героини и вздохновительницы почти всей любовной лирики Маяковского. Бенгт Янгфельдт сберег их с 1950-х и 1970-х. На этих записях она читает стихи "Про это" и рассказывает о том, как они познакомились с Маяковским, какое огромное впечатление он произвел на нее и на ее мужа Осипа Брика. Бенгт Янгфельдт вспоминает, как он познакомился с Лилией Брик в 1970-х и что она рассказала ему об отношениях с поэтом.

Маяковский и друзья - Роман Якобсон

Правообладатель иллюстрации Bengt Jangfeldt Image caption Роман Якобсон, на острове Готланда в 1977 году

Во второй передаче о Маяковском и его круге автор биографии Владимира Маяковского "Ставка - жизнь", шведский писатель и славист Бенгт Янгфельдт продолжает рассказ о своих многолетних исследованиях, о встречах с близкими поэту людьми и беседах, которые сохранились на магнитной пленке. Янгфельд поведал о дружбе Маяковского с великим лингвистом ХХ века, филологом и знатоком футуризма Романом Якобсоном. В записи Янгфельдта Якобсон читает стихотворение "150 миллионов" и вспоминает о том, как Маяковский читал его Луначарскому (Наркому просвещения РСФСР) в квартире Бриков, чтобы Луначарский убедил Ленина поддержать издание поэмы. Янгфельдт говорит, что Ленин не сразу осознал гениальность Маяковского, и поэту долго приходилось обходиться без гонораров. Дальше речь идет о поездках Маяковского за границу и о деле его и Лилии Брик в архивах британской разведки. Янгфельдт также рассказывает и о том, что происходило в советской культурной жизни конца 1920-х и о том, что могло подтолкнуть поэта к самоубийству в 1930 году.