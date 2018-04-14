"Эта власть стала токсичной, как свалки". В Подмосковье митинговали против мусора и губернатора

По всей Московской области в субботу прошли акции протеста против бездействия властей в решении проблемы мусорных полигонов - в общей сложности на согласованные митинги вышли от трех до четырех тысяч человек.

Почти на всех митингах вместе с призывом к властям разобраться в ситуации с мусором звучало требование отставки губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Больше всего протестующих собралось в Волоколамске и Серпухове. Активно поддержали протест также Клин, Балашиха, Дмитров, Сергиев Посад, Лобня и Шатура. Этот список мог быть длиннее, но в некоторых городах, где жители жалуются на невыносимый запах мусорных свалок, местные администрации отказались согласовывать митинги. Поэтому в Коломне, например, активисты призвали людей вместо митинга выйти на субботник.

Как митинговало Подмосковье - читайте подробнее в нашей онлайн-трансляции

В результате митинги прошли спокойно и без вмешательства полиции. Тем мне менее, некоторые активисты и рядовые участники акций жаловались, что сотрудники ДПС пытались чинить им припятствия по пути на митинги и искусственно создавали заторы на дорогах, из-за чего многие опаздали к официальному началу акций.

Сам губернатор Воробьев на этот раз - в отличие от митинга в Волоколамске в конце марта - к протестующим не вышел. Вместо этого именинник (14 апреля у Воробьева - день рождения) предпочел поехать в Красногорск на открытие месячника благоустройства "Чистое Подмосковье".

Волоколамск

14 апреля районные власти обещали начать дегазацию полигона "Ядрово", но не успели закончить подготовительные работы - насыпать необходимый для процедуры купол. Когда всё-таки начнётся рекультивация полигона, люди не знают, но планируют на этот период увезти из города детей.

На митинг приехал мэр города Петр Лазарев: только накануне дома у него прошли обыски, а потом и допрос - московскими следователями. Но на митинге в субботу Лазарев выглядел довольным, объяснял, что он лишь свидетель уголовного дела о мошенничестве, но не фигурант, обещал и дальше поддерживать жителей в борьбе против свалки.

- Собираюсь работать дальше, - с улыбкой говорил Лазарев в телекамеры. Каждые пять секунд в кадр кто-то вбегал и кидался обнимать мэра.

Митинг прошёл у памятника героям-панфиловцам на обочине Волоколамского шоссе, вдали от жилых домов. Возможно, поэтому людей пришло не так много, как на предыдущие - не собралось и тысячи человек.

"Как только будут политические лозунги, микрофон вам будут выключать. Нам провокации не нужны, мы просто ходим жить в чистом Волоколамске", - предупредили организаторы всех желающих выступить. Но Ксении Собчак, бывшему кандидату в президенты России, все же дали слово и даже охотно хлопали после слов: "Пусть говорят, что я приезжаю сюда пиариться - я буду приезжать и дальше. Пусть Воробьев приезжает сюда пиариться тоже. Где он?"

Вместо губернатора отвечать пришлось появившемуся на митинге зампреду правительства Подмосковья Михаилу Кузнецову.

"Я могу перед вами только извиниться, - бодро сказал чиновник, которого заставили подняться на сцену. - Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы полигон перестал приносить вам беспокойство и чтобы не было причин собираться на митинги".

"Мы вам не верим!" - кричали ему из толпы.

На вторую часть митинга, у самого полигона Ядрово, люди приехали в медицинских масках, респираторах, затыкали нос шарфами и носовыми платками. Байкер Валентин и вовсе пришёл митинговать в противогазе.

В толпе оживленно обсуждали ночное происшествие: человек бросился с топором на грузовик, везущий к свалке мусор. В итоге грузовик улетел в кювет с разбитым лобовым стеклом, а нападавшего задержала полиция.

"Я тоже с топором пойду. А куда деваться?" - сняв респиратор, доверительно сообщает волоколамец Виктор.

Рнаьше митинги проходили на площади перед администрацией в центре Волоколамска, но в эти выходные туда привезли выставку военной техники из Военно-технического музея. По пушкам лазают дети, советские песни со сцены слушают человек десять - днем в субботу выставка не пользуется особой популярностью.

Отец шестерых детей Александр рассказывает, что запах от свалки он чувствует регулярно: "Ночью запах проходит сквозь дом, по щелям. Но к десяти часам (утра) все рассеивается". Последствий для своей семьи не опасается: "Дети болеют у тех, кто пил и курил. А мои не страдают, мои спортом занимаются [...] Хотелось бы, чтобы воздух чище был для наших детей. Но я считаю, что мой голос там ничего не решает, все уже решилось где-то выше".

Жена Александра ждёт седьмого ребёнка. Уехать из города им не приходило в голову.

Серпухов

В Серпуховском районе жители протестовали против местного мусорного полигона "Лесной". Несколько сотен человек собрались в посёлке Большевик, где находится свалка.

Многие пришли с самодельными плакатами: "Губернатор, с днём рождения! Свалку - в подарок", "Наши дети скажут нам спасибо", кто-то держал лист с надписью "Путин, помоги!", кто-то - картину Васи Ложкина "Заграница нам поможет" с собственноручно приписанным "выпустить ГАЗ".

Политической символики в толпе было много. Больше всего были заметны левые движения: на площади перед клубом "Большевик" группами стояли люди с флагами незарегистрированной "Революционной рабочей партии", где-то были видны знамена "Левого фронта" и КПРФ.

"Я звал на сегодняшний митинг депутатов Госдумы, губернатора [Подмосковья Андрея] Воробьева!.."- перечислял со сцены заявитель акции, депутат городского округа Чехова Николай Дижур, представляя участникам приехавшую на митинг председателя "Яблока" Эмилию Слабунову.

"У нас очень большая страна, и только 1 процент её освоен, - начала Слабунова, - Эта власть стала такой же токсичной, как свалки, которые на этом 1% страны отравляют воздух!"

"Эту власть надо закрывать так же, как свалки, власть нуждается в рекультивации", - заявила со сцены председатель "Яблока", призвав в конце своей речи отправить в отставку "допустившего преступное бездействие" губернатора Воробьева.

Требование отставки главы Подмосковья несколько сотен человек встретили аплодисментами и одобрительным свистом.

Идея "рекультивации власти" оказалась близка не всем выступавшим. Следом за Слабуновой на сцену поднялась местная жительница.

"Нас убивают! Наших детей убивают! - срывающимся от волнения голосом начала женщина, - Мы поедем с детьми на Красную площадь, потому что Путин всегда помогает!"

Раз в пару минут со сцены раздавались призывы уволить губернатора.

"Подмосковье - не помойка! Нет социальном геноциду! Чистый воздух - наше право! А Воробьева - даже не в отставку, давайте вместе: Воробьева - на свалку! Воробьева - на свалку!", скандировал в микрофон представитель одного их левых движений. Рядом со сценой его внимательно слушали одетые в партийные жилетки женщины с флагами "Единой России", в руководящие органы которой входит Воробьев.

Image caption На митинг в Серпухов пришли люди с флагами "Единой России" и невозмутимо слушали, как со сцены призывали отправить в отставку их однопартийца - губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

В конце акции её участники поздравили Воробьева с днем рождения, выпустив в небо зелёные воздушные шары. "Пожелаем Андрею Юрьевичу, чтобы этот день рождения он встречал в последний раз в должности губернатора ", - заключил заявитель митинга Дижур.

По его словам, после окончания акции полицейские сообщили ему, что насчитали на ней около полутора тысяч человек. Дижур считает, что было в два раза больше.

Сергиев Посад

Внушительной получилась акция в Сергиевом Посаде. Там жители недовольны открытием нового мусоросжигательного завода и полигона. Митинг протеста было решено провести прямо перед Лаврой, причем по информации портала Activatica.org, помощь в его подготовке оказал наместник Лавры Феогност.

В конце митинга, в котором приняли участие несколько сот человек, была принята резолюция с требованиями к властям. В их числе не только экологические - ликвидация захоронения ядохимикатов у деревни Козлово и отмена планов по строительству нового мусорного полигона, но и политическое: отставка губернатора Воробьева.

Шатура

Жители Шатуры жалуются на свалку, которую созданный активистами паблик "Шатура - Свалке нет" описывает так: "Совсем рядом с жилыми домами, школой, детсадом на улице Чехова, раскинулась огромная - в несколько футбольных полей по площади и в высоту многоэтажного дома, свалка бытовых отходов. Там нарушаются все санитарные нормы. Вонь от нее становится нестерпимой. Вода в колодцах, на прилегающих улицах и в реке Поля отравлена".

В субботу митинг проходил у здания местной библиотеки, крыльцо которой выступавшие использовали в качестве сцены. По словам одного из местных жителей, власти в лице главы муниципального Шатурского района Андрея Келлера "начали шевелиться после волоколамского инцидента" - устраивать встречи, общаться с жителями, обещать закрыть свалку до 2022 года.

Жители требуют уже сейчас запретить ввозить на свалку сторонний мусор - не из Шатурского района.

Клин

В Клину причина недовольства жителей - действующий мусорный полигон "Алексинский карьер". Жители Клина и окрестных деревень ощущают неприятный запах примерно с 2016 года. Активисты даже создали специальный сайт с "прогнозом вони" на ближайший день.

В начале марта на первый в этом году митинг против полигона вышло несколько тысяч человек. В эту субботу акция протеста получилась в Клину не столь многочисленной - к стадиону "Строитель" пришло не более двухсот человек.

Балашиха

Жители Балашихи в 2017 году смогли дойти со своей жалобой на мусорный полигон "Кучино" и мусоросжигательный завод №4 к самому президенту России Владимиру Путину, который распорядился закрыть свалку. Запах, однако, никуда с тех пор не исчез, и в Балашихе продолжают устраивать акции протеста. И на предыдущем митинге в марте, и в эту субботу протестовать пришло не менее 300 человек.

Лобня

В Лобне у здания ДК "Луговая" митинговали всего несколько десятков человек. Как сообщает сайт Activatica.org, местные активисты Дмитрий Трунин и Диана Яковлева собирали подписи у жителей за строительство мусоросжигательного завода в Барвихе. "Давайте построим первый из них там, если они столь безопасны", - цитирует Трунина портал Activatica.org. Активисты надеются с помощью подписей инициировать местный референдум по этом вопросу.