Финский хутор, французский гараж. В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов

Правообладатель иллюстрации Valeriy Sharifulin/TASS Image caption Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков задекларировал квартиру супруги, Татьяны Навки, в США - недвижимости в этой стране больше нет ни у кого в Кремле, Совфеде или Думе

В то время как Россия и Запад обмениваются взаимными санкциями и высылают дипломатов, чиновники и депутаты не спешат избавляться зарубежной недвижимости. Наибольшей популярностью у них пользуются Испания и Болгария.

Как следует из деклараций чиновников правительства и Кремля, опубликованных в пятницу, в этом году среди госслужащих стало особенно популярно продавать свою недвижимость.

Правда, от зарубежных владений избавился только вице-премьер Александр Хлопонин, получивший за свой дом в Италии почти три млрд рублей (49 млн долларов).

Русская служба Би-би-си изучила, в каких странах есть дома у чиновников, депутатов и сенаторов.

Великобритания и США

Отношения России с Великобританией и США в последние месяцы значительно ухудшились. Москва и Лондон объявили о взаимной высылке дипломатов, после того как в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

США в начале апреля расширили санкционный список, включив туда несколько десятков крупных бизнесменов и чиновников, что привело к резкому падению рубля и обвалу акций российских компаний. 13 апреля депутаты Госдумы представили проект о расширении санкций против США.

Среди чиновников Кремля, Совфеда и Госдумы, которые в пятницу отчитались о доходах, и членах их семей недвижимость в США есть только у Татьяны Навки, супруги пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова - речь идет о квартире площадью 126 кв.м. Кроме того, у сына пресс-секретаря от первого брака в пользовании есть квартира во Франции.

В Госдуме британская недвижимость есть только у депутата от КПРФ Владимира Блоцкого, члена комитета по земельным отношениям. Это участок размером более гектара и дом площадью 312 кв.м.

Представители Блоцкого не смогли оперативно ответить на вопрос Би-би-си о том, как часто депутат пользуется этой недвижимостью и готов ли от нее отказаться на фоне ухудшения отношений с Лондоном.

В правительстве квартирой в Великобритании пользуется семья первого вице-премьера Игоря Шувалова. Про британскую недвижимость чиновника подробно писал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Как утверждает ФБК, Шувалов купил две квартиры в престижном доме в Лондоне в августе 2014 года за 11,4 миллиона фунтов стерлингов, а после покупки объединил их в одни апартаменты.

В начале февраля глава российского отделения Transparency International Илья Шуманов сообщил, что организация требует у властей Британии проверить законность покупки квартиры, принадлежащей Шуваловым.

Недвижимостью в Британии пользуются и дети чиновников. У сына и дочери министра по делам открытого правительства Михаила Абызова в пользовании есть жилой дом Великобритании. В декларации сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова ("Единая Россия") указано, что его несовершеннолетние дети пользуются британским общежитием. У ребенка депутата-единоросса Дмитрия Скриванова также в пользовании находится квартира в Великобритании.

Пользуются британскими квартирами и трое детей миллиардера, депутата от "Единой России" Андрея Скоча. Скоч попал под последнее расширение санкционного списка Минфина США.

Британскую собственность задекларировал и сенатор от Тульской области, единоросс Дмитрий Савельев. Он сообщил, что его супруге принадлежит дом площадью 489,3 кв.м в Англии.

Самые популярные страны - Испания и Болгария

Наибольшей популярностью среди чиновников пользуются Испания и Болгария.

В Кремле недвижимость в Испании есть у семьи экс-министра образования Дмитрия Ливанова, теперь занимающего должность спецпредставителя по торгово-экономическим связям с Украиной. Согласно декларации, его жена владеет 1/4 жилого дома в Испании, а также пользуется стоянкой для водного транспорта.

Сам Ливанов единственный в Кремле владеет яхтой. Помимо Ливанова и Пескова никто из чиновников Кремля зарубежную недвижимость родственников в декларации не указал.

Большой популярностью Испания пользуется и среди депутатов. Недвижимость в этой стране есть у семей Андрея Барышева ("Единая Россия"), Вадима Белоусова ("Справедливая Россия"), боксера Николая Валуева ("Единая Россия"), Валерия Газзаева ("Единая Россия"), Андрея Чернышева ("Единая Россия"), УмаханаУмаханова ("Единая Россия"), Александра Брыксина ("Единая Россия"), Аркадия Пономарева ("Единая Россия") и Константина Затулина ("Единая Россия").

На втором месте по популярности - Болгария. Например, квартира и гараж в этой стране есть у жены Максима Топилина, министра труда и социальной защиты. Болгарские квартиры задекларировали и сенаторы: Евгений Алексеев (Ненецкий автономный округ) и Игорь Чернышенко (Мурманская область).

Среди думцев болгарская недвижимость есть у семей единороссов Сергея Вострецова, Юрия Олейникова и Сергея Пахомова.

Хутор в Финляндии, гаражи во Франции

У чиновников есть собственность и в других государствах, преимущественно, в странах Евросоюза.

Недвижимость в Италии есть у четырех политиков. Сенатор Виталий Богданов владеет там домом. Там же есть дома и у депутата Рифата Шайхутдинова.

У вице-премьера Ольги Голодец есть треть квартиры в Италии и половина дома в Швейцарии, а у министра "Открытого правительства" Михаила Абызова в Италии есть арендованное помещение в загородном доме.

В Швейцарии квартира проживает и ребенок депутата Андрея Голушко, а один из детей депутата Александра Ремезкова живет в квартире в Австрии.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption У депутата Шайфутдинова есть хутор в Финляндии

Жена единоросса Андрея Голушко владеет участком и домом во Франции, сын Пескова пользуется квартирой в этой стране. У семьи министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова есть два участка, три дома (один в аренде), квартира и три гаража во Франции.

Жена члена "Справедливой России" Валерия Гартунга владеет квартирой в Швейцарии, а сенатор Андрей Клишас - домом с участком в этой стране. Жена единоросса Владимира Катенева имеет половину квартиры в Финляндии, а лидер "Гражданской платформы" Рифат Шайфутдинов владеет там хутором.

Семья сенатора Татьяны Лебедевой, олимпийской чемпионки, владеет участком и домом в Эстонии и квартирой в Португалии. У семьи сенатора Любови Глебовой (бывшей главы Россотрудничества) есть участок и дом в Германии. А у сенатора Сергея Лукина - половина квартиры в Черногории.

Среди отчитавшихся о доходах в пятницу недвижимость на постсоветском пространстве есть только у нескольких депутатов. Отари Аршба, глава думской комиссии по этике, владеет домом в Грузии вместе с супругой, а муж депутата Светланы Савицкой, бывшего космонавта, - квартирой и гаражом в Белоруссии. Владислав Третьяк владеет двумя квартирами в Латвии.

Недвижимость на Украине нашлась у одного депутата - Сергей Крючек ("Справедливая Россия") владеет там половиной квартиры.