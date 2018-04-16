Куда бегут из Telegram чиновники и бизнес

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Telegram - не только место для личного общения, но и средство корпоративной коммуникации для многих российских компаний и ведомств. Чем они заменят популярный мессенджер?

Решение о блокировке Telegram на прошлой неделе принял Таганский суд Москвы. Утром 16 апреля постановление поступило в Роскомнадзор, который объявил, что начинает процедуру ограничения доступа к мессенджеру. По закону провайдеры должны выполнить требование регулятора в течение суток.

Днем в понедельник сайт telegram.org уже был недоступен для некоторых пользователей.

Несмотря на то, что возможность пользоваться Telegram сохраняется через использование VPN и прокси-серверов, блокировка может создать проблемы для компаний, которые используют его как корпоративный мессенджер.

Кроме того, сервис стал платформой для коммуникации для многих российских госорганов - некоторые официально вели там свои каналы. Некоторые чиновники и компании уже объявили о переходе на другие аналогичные сервисы.

Русская служба Би-би-си узнала у компаний и чиновников, кто и чем планирует заменитьTelegram.

ICQ

Кто перешел: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Путина Герман Клименко, "Единая Россия", информационное агентство "Интерфакс".

Пользоваться главным мессенджером начала и середины "нулевых", который был разработан в Израиле, но теперь принадлежит российской Mail.ru Group, россиянам предложил еще на прошлой неделе советник президента по развитию интернета Герман Клименко.

"Это полноценный мессенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram", - считает он.

В понедельник о переходе на ICQ объявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который использовал Telegram для ежедневных телефонных брифингов с журналистами. Пользоваться им планирует и "Единая Россия", которая объявила о закрытии официального канала "ИнформЕР" с новостями о партии. У самой большой партии в стране было чуть более 1100 подписчиков в этом канале.

Сотрудники информационного агентства "Интерфакс" установили ICQ, но планируют пользоваться и Telegram, используя средства обхода блокировки, сказали Би-би-си несколько сотрудников на условиях анонимности. Пресс-служба "Интерфакса" комментировать эти данные отказалась. При этом официальный телеграм-канал "Интерфакса" в понедельник продолжал публиковать обновления.

"ТамТам"

Кто перешел: Следственный комитет, "Единая Россия", суды Петербурга

"ТамТам" - мессенджер, который в мае 2017 года запустила Mail.Ru Group (ей принадлежит и ICQ). Внешне он похож на Telegram, в нем также можно создавать чаты и вести каналы.

Официально холдинг не раскрывает число скачиваний приложения. Однако в конце прошлой неделе компания заявила, что число пользователей сервиса после решения о блокировке Telegram за несколько часов выросло в 10 раз. Кроме того, в пятницу, когда состоялось заседание Таганского суда, реклама мессенджера появилась сразу в нескольких крупных изданиях, например в "Ведомостях" и "Коммерсанте".

Об уходе в "ТамТам" уже объявил Следственный комитет России - у информканала "Следком" в Telegram было больше 9 тысяч подписчиков. Свое представительство там откроет и "Единая Россия".

О создании аккаунта в "ТамТам" сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга - правда, ведомство пока продолжит обновления и в Telegram.

Viber

Кто перешел: МИД России, "Единая Россия"

Об уходе в Viber, который традиционно используется как приложение для бесплатных звонков, на прошлой неделе объявил МИД России. Этой же площадкой собирается пользоваться и "Единая Россия".

Остаются в Telegram

Кто остается: российские СМИ, "Яндекс"

Telegram в качестве корпоративного мессенджера использовали многие российские СМИ. В пресс-службе холдинга РБК, который использовал мессенджер, Би-би-си рассказали, что холдинг еще не решил, какой сервис будет использовать как корпоративный мессенджер.

Среди возможных варинатов - Slack и Workplace (сервис компании Facebook), однако не исключено, что журналисты продолжат использовать Telegram.

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов рассказал Русской службе, что редакция не планирует отказываться от мессенджера: "Конечно, мы установим все, что необходимо для обхода блокировок. О переезде точно речь не идет".

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Редакционный чат в Telegram, по сведениям Би-би-си, есть и у "Коммерсанта", пока он работатет в прежнем режиме.

В числе компаний, где Telegram используют в качестве рабочего чата, есть "Яндекс". Сотрудник компании, попросивший об анонимности, рассказал, что руководство не давало никаких предписаний, касающихся ухода из мессенджера.

"Есть рабочий VPN, который шифрует рабочие данные на рабочих компах/телефонах, кроме того, все самоорганизовались и поставили себе прокси", - рассказал он. На официальный запрос Би-би-си представители компании не ответили.

До блокировки мессенджера Российская экономическая школа (РЭШ) долго планировала запуск канала об экономической науке, сотрудники разрабатывали формат и контент-стратегию, рассказал Би-би-си проректор РЭШ по стратегическому развитию Максим Буев.

"На этой неделе [мы] собирались сделать рассылку и пригласить туда пользователей других наших соцсетей - но, наверное, отложим ее. Пока что мы планируем продолжить размещать посты в нашем Telegram-канале, однако если увидим, что эффективность этого инструмента из-за блокировки снижается, будем рассматривать другие варианты", - рассказал Буев.

По его словам, выбор именно Telegram был не случайным: прошлой осенью вуз изучал, какими сетями пользуются студенты. Как показало это исследование, большинство бакалавров и магистров (17-26 лет) сидят в социальной сети "ВКонтакте", а студенты прикладных программ для профессионалов (27-35 лет) - в Facebook.

"Единственная точка пересечения этих двух важных для нас групп - как раз Telegram, которым по крайней мере до сегодняшнего дня активно пользовались обе группы", - сказал Буев.

Однако основная часть коммуникаций внутри РЭШ ведется через электронную почту, мессенджеры Facebook, WhatsApp и другие, так что блокировка не заставит вуз полностью перестраивать свою работу.

От Twitter до СМС

Свой канал в Telegram есть и у управления государственной службы и кадров московской мэрии - там для желающих публиковали вакансии. "Друзья, что бы ни происходило, мы всегда будем работать для вас :)", - сообщил канал после решения о блокировке Telegram, предложив подписаться на страницы в "Фейсбуке", "ВКонтакте" и "Твиттере".

Секретарь генсовета "Единой России"Андрей Турчак объявил, что пользоваться способами обхода блокировки мессенджера Telegram не будет. "А так есть смс - очень надежно, - сказал Турчак. - Я читал достаточно активно. Принято решение, Telegram закончился на этот момент. Выполнят они требования - Telegram вернется".

Сеть продуктовых магазинов "ВкусВилл" тоже пользовалась Telegram - у компании был в мессенджере бот, через который работала программа лояльности. Компания после блокировки мессенджера объявила, что запустила собственное приложение для Android, которое будет повторять этот функционал.

В Федеральной антимонопольной службе, у которой тоже был свой канал, Би-би-си сказали, что после вступления в силу решения о блокировке ведомство ушло из мессенджера. "Рабочую переписку будем вести в других мессенджерах. VPN для обхода блокировки устанавливать не намерены", - сказали в ФАС, уточнив, что пока не выбрали новый мессенджер.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Алабин, который говорил, что не планирует уходить из Telegram, в понедельник объявил, что все-таки не будет пользоваться мессенджером. "Все, кому интересна моя позиция, человека и управленца, смогут с ней ознакомиться на Facebook, ВКонтакте, YouTube", - написал чиновник

В "Райффайзенбанке", у которого есть канал с финансовой аналитикой, Би-би-си заявили, что компания "всесторонне изучает ситуацию" с блокировкой мессенджера. При этом в банке заметили, что Telegram не является для него "основным каналом коммуникации": приоритетные площадки - "Фейсбук" и "Вконтакте".

У "Сколково" есть свой канал в Telegram, в котором фонд публикует информацию о своих разработках и мероприятиях. Пресс-секретарь фонда Александра Барщевская сообщила Би-би-си, что они рассматривают возможность перехода на другую платформу в связи с началом блокировки Telegram.

По ее словам, рабочие коммуникации в "Сколково" ведутся на разных платформах, какой-то одной, основной платформы у фонда нет.

Бот "Спасибо от Сбербанка" был удален из Telegram, сообщают "Ведомости". Это был клиентский сервис Сбербанка, который позволял искать отделения и банкоматы, смотреть курсы валют и узнавать спецпредложения от банка и его партнеров, сообщает газета.

Бота и сейчас можно найти в Telegram, но он не отвечает на запросы пользователей и не предоставляет никакой информации. Би-би-си ранее отправляла запрос в Сбербанк с просьбой прокомментировать, как запрет Telegram скажется на его работе, но в пресс-службе отказались от комментариев на эту тему.