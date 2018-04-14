Имеют ли США и союзники право бить по Сирии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Россия и Сирия (на фото - представители этих стран в ООН Небензя и Джафари) говорят, что США с Британией и Францией нарушают международное право. Те отвечают, что они его, наоборот, защищают.

Британская оппозиция критикует премьер-министра Терезу Мэй за то, что она санкционировала участие Британии в ударе по Сирии, не посовещавшись с парламентом и не получив разрешение Совбеза ООН. "Добро" парламента Мэй и не должна была получать, с ООН же вопрос сложнее.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что правительство Терезы Мэй предприняло действия против Сирии без законных оснований: оно, по мнению Корбина, должно было посовещаться с парламентом.

Корбин обещает, что в понедельник, когда палата общин вернется с каникул, он потребует, чтобы Британия добилась принятия в ООН некой "новой резолюции" в отношении Сирии.

Тереза Мэй пообещала в понедельник выступить в парламенте с заявлением об ударе по Сирии.

"Я считаю, что с учетом обстоятельств и интересов оперативной безопасности, и действия, которые мы предприняли, и время, в которое мы их предприняли, были правильными", - сказала Тереза Мэй.

Правоведы объясняют, что правительство Британии и не должно спрашивать у парламента разрешения на военные операции за рубежом: правительство имеет право самостоятельно объявлять военные действия от имени короны.

"В последнее время правительства обычно заручались поддержкой парламента в части военных операций, но это - лишь традиция, причем совсем новая", - пишет обозреватель Би-би-си Бен Райт.

Начало этому обычаю положил Тони Блэр, обратившись в марте 2003 года к парламенту за поддержкой вторжения в Ирак.

У Терезы Мэй, по мнению британских обозревателей, были и повод, и причины нарушить эту традицию. Поводом послужило то, что парламент был на каникулах, а США торопили с показательным ударом по Асаду.

Правообладатель иллюстрации U.S. Navy Image caption Год назад США уже нанесли удар по сирийской авиабазе в ответ на химическую атаку в Хан Шейхуне

Причиной, по мнению политических комментаторов, был тот факт, что сейчас у Мэй нет твердого большинства в парламенте, а также неудачный опыт предшественника Мэй Дэвида Кэмерона, связанный с той же Сирией и с теми же обвинениями в применении химического оружия.

В 2013 году, после применения отравляющих веществ в Восточной Гуте, Кэмерон запросил у парламента разрешения на участие в совместной с США военной акции против сил Башара Асада. Парламент проголосовал против - с перевесом в 13 голосов, причем против предложения своего лидера голосовали 30 консерваторов и 9 либерал-демократов, которые тогда входили в правительственную коалицию.

Субботний удар по объектам в Сирии - далеко не первый раз, когда США и Британия (в данном случае - вместе с Францией) применяют военную силу без санкции Совета Безопасности ООН, и в незаконности таких действий западных лидеров неизменно обвиняют Россия, другие страны, а также собственная оппозиция.

Правительства США и союзников на это отвечают, что Россия, пользуясь как постоянный член Совета Безопасности правом вето, фактически саботирует исполнение Совбезом ООН его обязанностей по поддержанию мирового порядка, и в этих условиях они вынуждены брать эти обязанности на себя.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд Трамп и Тереза Мэй решили нанести удар по Сирии без санкции ООН, потому что знали: Россия (и, вероятно, Китай) заблокируют любое действие против Асада

"В данном случае три страны, нанесшие удар, взяли на себя миссию по принуждению Сирии к соблюдению ее обязательств по Конвенции о химическом оружии [...] Присвоение функций Совета безопасности группой стран, заявляющих, что они действуют в общих интересах, отражает нынешнюю реальность, малую холодную войну между Россией и Западом. Отсутствие консенсуса, необходимого для функционирования системы коллективной безопасности, неизбежно приводят к односторонним действиям", - пишет в статье для Би-би-си профессор международного права из Кембриджского университета Марк Веллер.

В случае с предполагаемым применением химического оружия в городе Дума 7 апреля Россия заблокировала предложение о возобновлении работы т.н. "Совместного механизма Организации по запрещению химического оружия и ООН" - миссия, которая до прошлого года расследовала случаи предполагаемого применения химоружия и выясняла, кто его применил.

Неудобные расследования

В прошлом году эта миссия после нескольких месяцев расследования пришла к выводу, что химическую атаку весной того же года в городе Хан Шейхун провели войска Башара Асада.

Россия тут же заблокировала продление мандата "совместного механизма".

Критики США, Британии и их союзников говорят, что те лишь прикрываются интересами мира, к тому же их обоснования военных акций часто неубедительны, а то и ложны - в этой связи всегда вспоминают вторжение в Ирак в 2003 году, предпринятое на том основании, что Саддам Хусейн будто бы имеет оружие массового поражения. ОМП в Ираке в итоге не нашли.

В нынешнем случае с Сирией союзников обвиняют в том, что они нанесли удар до того, как эксперты ОЗХО хотя бы добрались до города Дума.

Впрочем, Франция, например, утверждает, что у нее и союзников уже достаточно доказательств применения силами Асада химического оружия 7 апреля в Думе.