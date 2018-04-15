Переизберут ли в Калифорнии "любимого конгрессмена Путина"?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Есть два человека, которым, я думаю, Путин платит: Трамп и Дана Рорабахер", - шутил республиканец Кевин Маккарти

Вопросы внешней политики в целом занимают второстепенное место на промежуточных выборах в США: избирателей больше интересует состояние экономики или дорог у них в околотке. К тому же опросы говорят демократам, что на версии о связях Трампа с Кремлем они далеко не уедут, поэтому они и не педалируют эту тему почти ни в одном избирательном округе.

Кроме одного - 48-го в Калифорнии, где в 16-й раз баллотируется в нижнюю палату конгресса 70-летний республиканец Дана Тейлор Рорабахер, которого журналисты называют "любимым конгрессменом Путина" или "любимым конгрессменом Кремля".

Американские политики не искали такого звания даже в самые горячечные годы разрядки и перезагрузки, тем более теперь, когда двух случайных разговоров с российским послом Сергеем Кисляком было достаточно, чтобы глава минюста Джефф Сешнс навечно самоустранился от любых дел, связанных с Россией. Этим он заслужил перманентное неудовольствие Трампа, который надеялся, что Сешнс поможет ему приструнить спецпрокурора Роберта Мюллера.

В мае прошлого года лидер республиканского большинства в палате представителей Кевин Маккарти, которого сейчас прочат в спикеры вместо уходящего на покой Пола Райана, заметил, что "есть два человека, которым, я думаю, Путин платит: Трамп и Дана Рорабахер".

Впоследствии Маккарти заявил, что это была шутка.

Было время, когда шутить так насчет Рорабахера никому не пришло бы в голову. В аспирантуре его характеризовали как "анархиста-рыночника" и либертарианца. От того периода у него осталась вера в легализацию марихуаны.

В молодости Рорабахер исполнял музыку в стиле фолк и гастролировал с гитарой по вузам, агитируя за либертарианство. С 1981 по 1988 год он работал спичрайтером у Рейгана и был ярым рыцарем холодной войны. Рорабахер ездил в Афганистан и хвастался тем, что лично стрелял по советским солдатам.

В 1988 году он был избран в конгресс, где поначалу показал себя ястребом.

Неясно, когда он перековался в русофила и главного поклонника Путина на Капитолийском холме. Возможно, этот процесс начался в самом начале 1990-х, когда, вспоминает Рорабахер, "коммунизм только что развалился, Советский Союз опять стал Россией, и ко мне в офис явилась группа молодых политических лидеров. Они хотели со мной познакомиться, потому что я был рейгановским спичрайтером. Я сказал им: "Кстати, на выходных я здесь, не хотите сыграть в американский футбол со мной и моими дружками?!"

Среди российских гостей был Путин, занимавший тогда довольно скромный пост вице-мэра Санкт-Петербурга, но в сопровождении такого огромного телохранителя, что Рорабахер сразу заподозрил в нем фигуру покрупнее.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Конкуренты обвиняют Рорабахера в том, что он "встал на сторону Владимира Путина в борьбе против американских интересов"

После футбола вся честная компания завалилась в пивную Irish Times Pub. "Мы малость перебрали, - вспоминает Рорабахер, - и стали спорить, кто выиграл холодную войну, и т. п. Мы согласились решить дело так, как его решают мужики, которые перебрали в пивной. Мы занялись армрестлингом, и меня спарили с Путиным. Он парень небольшой, но я вам скажу, он положил меня в миллисекунду! Очень крепкий. Мышцы у него просто невообразимые!"

Рорабахера утешило то, что его приятель положил тогда путинского телохранителя.

"Знаете, он крутой парень, - говорит конгрессмен о Путине. - И ему положено быть крутым парнем; именно этого хочет русский народ. Но это не значит, что мы не должны пытаться с ним работать".

И Рорабахер пытался. Он занял сторону России в конфликте с Грузией, с пониманием отнесся к позиции России по поводу аннексии Крыма и выступал за сотрудничество с Москвой в Сирии.

Несколько лет назад New York Times сообщила, что российская разведка пытается сделать из Рорабахера своего агента влияния и даже присвоила ему кодовое имя.

Он безуспешно пытался убрать имя Магнитского из глобального варианта соответствующего американского закона, встречался в Москве с адвокатом Натальей Весельницкой, знакомство с которой попортило немало крови Дональду Трампу-младшему, и привечал в Вашингтоне режиссера Андрея Некрасова, который привез туда в 2016 году документальный фильм "За кулисами дела Магнитского", противоречащий западной интерпретации этого дела.

Коллеги недоумевали, чем объясняется превращение этого твердокаменного ястреба в поклонника Кремля, который доказывает, что американцы бездумно оттолкнули Россию, вместо того чтобы объединиться с Москвой против китайской и исламистской угрозы.

В остальном Рорабахер был консервативным республиканцем: голосовал за отмену медицинской перестройки Барака Обамы, не верил в глобальное потепление и был непримирим к нелегальным мигрантам.

На протяжении почти трех десятилетий Рорабахер легко переизбирался в своем округе, занимающем кусок прибрежной Калифорнии со сказочными пляжами и республиканским электоратом.

В последние годы процент белых избирателей в 48-м округе неуклонно снижается, а вместе с ним - и доля республиканцев. Их все еще больше, чем демократов, но разрыв неуклонно сокращается. Однако тот факт, что на место Рорабахера поначалу претендовали целых восемь демократов, объясняется не только демографическими сдвигами, но и его пропутинской репутацией.

Сторонники демократа Харли Руды раздают наклейки на машины с надписью "Разозлите Путина - проголосуйте за Харли Руду!" Они поместили в сети клип под названием "Представляй нас, а не Россию!", в котором Руда обвиняет Рорабахера в том, что тот "встал на сторону Владимира Путина в борьбе против американских интересов".

Согласно опросам, 87% жителей округа относятся к Путину отрицательно.

Руководство Демпартии тревожит то, что у нее слишком много кандидатов, которые могут навредить друг другу. Один из них по имени Майкл Котик на днях предупредительно вышел из гонки и призвал избирателей голосовать за Руду.

На место Рорабахера претендуют и шесть республиканцев, Пол Мартин, возглавляющий организацию "Христианско-мусульманский союз", представляет антитрампистскую фракцию Республиканской партии. Он строит свою избирательную агитацию на критике позиции Рорабахера по России.

"Он предан Владимиру Путину и защищает его от санкций, которые наложил на него наш конгресс, - говорит Мартин. - Дана Рорабахер недостоин того, чтобы представлять жителей нашего округа. Я слышу это каждый день. Я слышу это от республиканцев!"

Сам Рорабахер говорит в свою защиту, что он глава подкомитета, в чью юрисдикцию входят Россия и Европа, "поэтому если я встречаюсь с русскими, украинцами или с кем-то еще, это должно быть понятно и законно".