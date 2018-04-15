СМИ Британии: санкции против России наконец-то начали действовать

  • 15 апреля 2018
Дерипаска, Усманов Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Одной из главных жертв последней волны санкций газеты называют Олега Дерипаску (слева)

Британские СМИ отмечают эффективность американских санкций против России, введенных на прошлой неделе, и ищут объяснение тому, что нынешние меры нанесли больший вред российской экономике, чем предыдущие.

Британское правительство тем временем готовится к российской "информационной атаке", в ходе которой, как ожидается, будет распространен компромат на британских политиков и других известных людей.

Если сразу после введения США 6 апреля новых санкций против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, их эффект был не слишком очевиден, то к 9 апреля игнорировать его было уже невозможно, пишет Financial Times.

Акции принадлежащей Олегу Дерипаске компании "Русал" упали на бирже в Гонконге на 50%, компания предупредила о возможном техническом дефолте. Кроме того, резко подешевели почти все российские компании, торгующиеся на Лондонской бирже. Вскоре за этим обвалился индекс Московской биржи и рубль.

Доллар как оружие

На первый взгляд, последние санкции ничем принципиально не отличались от прежних, но за неделю они показали свою эффективность. "Почему?" - задается вопросом колумнист Tом Китиндж.

Доллар по-прежнему остается доминирующей валютой мира: несмотря на появление новых способов платежа, рост ликвидности новых валют и рост рынков за пределами США, около 50% мировой торговли все равно осуществляется в долларах, в них же хранится почти две трети глобальных валютных резервов.

"Вот уже два десятка лет США пользуются своей экономической и финансовой гегемонией. Администрации президентов США последовательно пытаются превратить доллар в оружие, которое они используют против тех, чьи действия идут в разрез с их интересами и ценностями", - пишет колумнист.

Однако, в отличие от Ирана или КНДР, против которых тоже применялись санкции, Россия в значительно большей степени интегрирована в мировую финансовую систему и цепочки поставок.

При этом администрация США имеет влияние на все банки мира, которые пользуются долларом как платежным средством, то есть почти все без исключения. Банки в прошлом с готовностью платили деньги, чтобы во внесудебном порядке урегулировать обвинения в том, что они могли нарушить санкции США.

"Степень, в которой российские банки, компании и олигархи, подвержены влиянию доллара, означает, что ни один банк - американский или какой-то еще - не захочет принимать деньги, если с ними связан риск привлечь к себе внимание американских властей", - считает Китиндж.

Параллельно с американскими санкциями Британия должна проверить все деньги, каким-либо образом связанные с Россией, заявил в интервью Sunday Times глава фонда Hermitage Capital Билл Браудер, по инициативе которого в США был принят "список Магнитского".

Это помогло бы нанести реальный ущерб нечистым на руку российским бизнесменам, у многих у которых есть связи в британском правительстве и других уважаемых институтах, уверен Браудер.

"Стыд и хаос"

Тем временем источники Sunday Times в британской разведке сообщили газете, что ожидают от России информационной атаки.

По их информации, Кремль вскоре должен предать огласке некоторые компрометирующие сведения, касающиеся британских политиков и других публичных фигур.

"Вскоре после нападения с применением нервно-паралитического токсина разведслужбы докладывали Терезе Мэй о существующем риске того, что путинский режим может ответить на удар по Сирии компроматом на членов ее кабинета", - говорится в эксклюзивном материале газеты.

Мэй предупредили, что против отдельных британских политиков могут начаться публичные кампании наподобие той, что проводилась против Хиллари Клинтон накануне президентских выборов 2016 года в США.

Британия готова дать на эту атаку "пропорциональный ответ", уверяют источники.

"Мы знаем, по какому сценарию действуют русские - распространяют компромат. К этому мы готовы. Мы знаем, что они способны провести масштабную атаку. [...] Мы бы очень удивились, если бы у них не было такого рода материалов", - добавил один из собеседников газеты.

"Скорее всего они прибегнут к нацеленной информации и попытаются посеять столько стыда и хаоса, сколько возможно", - заключает источник Sunday Times.

Британские эксперты в области кибербезопасности также готовы к тому чтобы в случае необходимости ответить на российскую атаку.

Целью хакеров могут стать объекты инфраструктуры, и, если это произойдет, источник обещает мгновенный ответный удар по уязвимым российским объектам.

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