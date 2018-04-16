Пресса Британии: как будет мстить Западу Путин?

В обзоре британской прессы:

Киберместь Москвы

Британские спецслужбы сообщили, что стране нужно быть готовой к кибератаке из России в отместку за участие в воздушных ударах по сирийским военным объектам, пишет Daily Telegraph.

Издание отмечает, что Москва может также прибегнуть к распространению компромата на британских политиков. Сбор компромата всегда был неотъемлемой частью работы российской разведки, и, как предполагается, Кремль с его помощью прибегал к шантажу политиков по всему миру.

В прошлом году разразился скандал, когда стало известно о досье на Дональда Трампа, составленном экс-сотрудником британской разведки и экспертом по России Кристофером Стилом. В нем он утверждал о якобы имеющейся у российских спецслужб компрометирующей президента США видеозаписи сексуального характера, которая могла быть использована против него. Трамп заявил, что таких видео не существует.

Также в прошлом году член парламента от партии лейбористов Крис Брайант рассказал, что подобную тактику попробовали применить на нем. Он уверен, что агенты, работающие на российское государство или связанные с ним, пытались собрать компромат на представителей британского правительства, отмечает газета.

Предполагается, что одной из главных целей кибератак может стать национальная система здравоохранения. Год назад многие компьютеры в больницах были выведены из строя из-за вируса, в результате чего пришлось отменить 19500 записей к врачу. Расследование выявило, что, если система здравоохранения не примет меры по улучшению защиты компьютерных систем, повторение подобной ситуации неминуемо.

Структуры безопасности также призвали руководителей энергетической инфраструктуры страны усилить ее защиту из-за опасений, что кибератака со стороны России может вывести из строя электростанции или всю энергосистему Британии.

В январе министр обороны Гэвин Уильямсон предупредил о возможности подобной атаки. Он сказал, что Россия изучает систему поставки электроэнергии и газа в Британию из континентальной Европы. В интервью Daily Telegraph он сказал тогда, что Кремль может попытаться вывести из строя подводные кабели и соединительные трубопроводы, которые обеспечивают энергией три миллиона домовладений страны.

Уильямсон сказал, что реализация угрозы может произойти при помощи кибератаки, подводной атаки и даже запуска управляемой ракеты.

По словам главы минобороны, под удар могут попасть глубоководные коммуникационные кабели. Есть риск, что их перережут российские суда, что приведет к отключению интернета и коммуникационных систем. С 2010 года у Британии нет самолетов, отслеживающих передвижения подводных лодок. Примерно 97% международных коммуникаций проходит через подводные кабели, которые крайне уязвимы, отмечает издание.

Мягкая месть Путина

После авиаудара США, Британии и Франции по военным объектам в Сирии стоит ждать мести Владимира Путина, полагает обозреватель Daily Mail Марк Элмонд.

То, что Кремль не начал стрелять в ответ, совсем не означает, что Путин спокоен и не собирается мстить. Это человек, который предпочитает сводить счеты, а не закатывать истерики на публике. Он четко просчитывает соотношение сил. Российская армия знает, что не сможет победить в открытом противостоянии с американцами, пишет автор.

Путин понимает, что нет смысла начинать столкновение, и не хочет отправлять свои войска на бойню. Но нельзя списывать со счетов последствия нашего нападения на его союзника. Не стоит ждать, что он поступит аналогично - Путин любит удивлять. Россия, скорее всего, будет наносить ущерб интересам Запада и выискивать уязвимые места, полагает обозреватель.

Путин будет размышлять, как он может навредить Западу, но так, чтобы это не сказалось на российской экономике или ее положении в мире.

Одна из главных задач Путина - уважение со стороны западных стран. Это одна из причин, почему Россия так сильно хотела заполучить Чемпионат мира по футболу. Он не захочет, чтобы такие сильные футбольные державы, как Германия, Франция или Испания, в последнюю минуту объявили бойкот чемпионату, поэтому он учтет это, вынашивая свой план мести, считает автор.

Вряд ли стоит чего-либо ожидать там, где мы опасаемся настоящих проблем, например на границе России с Восточной Европой, пишет обозреватель Daily Mail.

Ввод войск в страны Прибалтики приведет к наземному конфликту, которого Путин старается избежать. Но, находя бреши в нашей системе киберзащиты и вредя нашим интересам в мире, Кремль будет праздновать победу, пока Путин продолжит консолидировать свою власть там, где это для него наиболее важно - у себя дома, резюмирует Элмонд.

Дорогой фейерверк

О последствиях авиаудара по Сирии размышляет и обозреватель Guardian Люк Хардинг.

Все выглядело очень убедительно, пишет он. Научно-исследовательский центр в районе Барза на севере Дамаска, бывший современным передовым комплексом и, предположительно, центром химической программы Башара Асада, превратился в груду дымящихся развалин. Здания превратились в руины, по которым ходили сирийские военные в голубой форме. Аналогичная картина наблюдалась на складе химического оружия в Хим Шиншар под Хомсом. Фото со спутника показали, что от строений практически ничего не осталось.

Казалось бы, авианалет США, Франции и Британии стал военным успехом. Более 100 ракет долетели до своих целей. Четыре самолета "Торнадо" вылетели с британской авиабазы на Кипре, выпустили восемь ракет и затем благополучно вернулись.

На видеокадрах, распространенных американским министерством обороны, показано, как ракеты взлетают в темное небо с подводной лодки и с борта корабля. Были также и кадры подготовки бомбардировщика В-1, на корпусе которого можно было прочитать название "Черная вдова", пишет Хардинг.

Затем состоялось триумфальное появление президента США Дональда Трампа. В своем "Твиттере" он поздравил Францию и Британию с идеально осуществленным ударом и поблагодарил их за мудрость и мощь их вооруженных сил.

"Нельзя было и пожелать более успешного результата. Миссия выполнена!" - написал он. Американский президент, похоже, позабыл, что его предшественник Джордж Буш-младший выступал с подобными смелыми и бравурными утверждениями после вторжения в Ирак. Катастрофа там продолжается до сих пор, отмечает журналист.

Трамп отверг последовавшую затем критику со стороны СМИ, назвав их лживыми. Он еще раз использовал выражение "миссия выполнена". "Используйте чаще", - написал он в "Твиттере".

Решение об авиаударе по Сирии было принято после того, как 7 апреля сирийский режим применил отравляющие вещества против оппозиции в расположенном невдалеке от Дамаска городе Дума, который затем перешел под контроль правительственных войск. С одной стороны, авианалет был успешным. Никто из мирных жителей не пострадал. И, самое главное, удалось избежать жертв среди находящихся в Сирии российских военных, пишет обозреватель Guardian.

Трамп оповестил о своих намерениях нанести удар в Сирии еще в среду. Это дало возможность режиму, а также его российским и иранским сторонникам вывести военных и технику из зон предполагаемых авиаударов. В то же время возможности проведения химической атаки против своего народа у Асада остались. Большинство же мирных жителей в Сирии погибли в результате применения обычных видов вооружений.

Накануне вероятность прямого конфликта с Москвой пошла на убыль. Ранее Кремль грозил апокалиптическим сценарием развития событий в случае авиаудара по Сирии. Этого не случилось. Однако решение премьера Британии Терезы Мэй ударить по Асаду привело к политическим проблемам.

Во-первых, понятно, что решение о времени авиаудара было принято в Белом доме - Британии лишь оставалось кротко с этим согласиться. Во-вторых, не было уверенности в том, что удары хоть как-то повлияют на процесс гражданской войны в Сирии, которая длится уже седьмой год, пишет автор.

Но, самое главное, Мэй не посоветовалась с парламентом. Ее правительство, работающее над вопросами "брексита", пообещало восстановить независимость (от мнения других стран). Но не в этот раз, не в столь важном вопросе, как ведение войны. Скорее всего, 45-минутный авианалет будет аукаться в стенах парламента еще много недель, предсказывает Хардинг.

Накануне лидер лейбористов Джереми Корбин поставил под сомнение концепцию гуманитарной интервенции. В интервью Би-би-си он сказал, что выступает за принцип, согласно которому в будущем правительство будет обязано получать одобрение у парламента для любых военных ударов. Если бы Мэй внесла вопрос о военном ударе по Сирии в парламент на прошлой неделе, она бы получила необходимое количество голосов. Но она этого не сделала, добавляет Хардинг.

Критики Трампа говорят, что авиаудары напоминают рестлинг, где все действия продумываются заранее, а конфронтация между сторонами ненастоящая. По мнению критиков, авиаудары стали дорогостоящим фейерверком. Они были нанесены без какого-либо долгосрочного плана действий. Силы сирийской оппозиции назвали удары чересчур умеренными. По их мнению, Асад продолжит убивать своих оппонентов, как и раньше, пишет Guardian.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com