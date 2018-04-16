СМИ России: Запад выдвинул новый ультиматум Москве

В обзоре российских газет:

"Коммерсант", "Ведомости": война другими средствами

Центральные российские СМИ, вышедшие в понедельник, активно комментируют субботнюю бомбардировку Сирии силами США, Великобритании и Франции, прогнозируя дальнейшее обострение между Россией и Западом и введение новых санкций против России.

Газеты отмечают, что удар не привел к человеческим жертвам и серьезным разрушениям и выглядит не слишком эффективным ни с военной, ни с политической точки зрения. Большинство СМИ сходятся во мнении, что главным адресатом бомбардировки была Москва.

"Для Москвы американские удары по Сирии, конечно, сильное унижение: Россия, по сути, заранее отказалась защищать сирийского союзника, - приводит газета "Ведомости" мнение редактора Moscow Defense Brief Михаила Барабанова. - Это наглядно показывает шаткость российского пребывания в Сирии, где Москва может действовать только до тех пор, пока США ей это позволяют".

В редакционном комментарии на эту же тему газета "Ведомости" пишет, что демонстративный характер ударов по Сирии позволил России и США сохранить лицо, но не приблизил к разрешению конфликта.

Газета "Коммерсант" пишет, что западные лидеры фактически предъявили России ультиматум: прекратить помощь Дамаску или готовиться к дальнейшим неприятностям. Эти требования были озвучены на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.

Учитывая, что Москва не намерена уступать оказываемому на нее давлению, дальнейшая конфронтация России и Запада выглядит практически неизбежной, считает издание.

Как стало известно "Коммерсанту", посол США в Москве Джон Хантсман на днях направил в российский МИД письмо, в котором говорится, что Вашингтон готовит новые санкции в отношении России - на сей раз "за поддержку сирийского режима". Новые санкции коснутся компаний, занимающихся поставкой оборудования Асаду или связанных с использованием химоружия.

"С точки зрения санкционного давления ЕС на Россию последние события дают дополнительные аргументы сторонникам сохранения и даже ужесточения санкций", - прокомментировал газете заведующий сектором стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин.

Газета.ru пишет, что о новых санкциях будет объявлено сегодня, в понедельник, 16 апреля.

"Ведомости": бей своих, чтоб чужие боялись?

Спустя неделю после введения американским минфином новых санкций против российских чиновников и бизнесменов депутаты Госдумы предложили свой вариант контрсанкций. Статья об этом - на страницах свежих "Ведомостей".

Законопроект об ответных мерах, внесенный председателями сразу всех фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, позволяет правительству ввести множество запретов - от ввоза в Россию лекарств до найма иностранцев. Выбирать из этого набора предложено правительству, а утверждать ограничения - президенту, следует из законопроекта. Вводиться они будут против США и других стран, которые одобрили санкции в отношении России.

Расплачиваться, впрочем, за контрсанкции придется не иностранцам, а жителям России и отечественному бизнесу, считают "Ведомости". Например, по здоровью населения ударит запрет на ввоз лекарств, аналоги которых производятся в России или в странах, не присоединившихся к санкциям. Газета объясняет это тем, что доля импортных лекарств на российском рынке составляет 70%.

Российский бизнес тоже пострадает от контрсанкций, особенно от запрета на вывоз редких металлов, считают "Ведомости". Опасается бизнес и другой предложенной депутатами меры - разрешения производить товары без согласия правообладателей: она фактически легализует серый импорт, говорит сотрудник крупной технологической компании. Ударит по российскому бизнесу и запрет иностранцам оказывать в России юридические и консалтинговые услуги, продолжает газета. Единственным серьезным ударом по иностранному бизнесу будет увеличение сборов за полеты над Россией, считает издание.

Профессор Российской школы экономики Наталья Волчкова считает, что ответ, предложенный Госдумой, бьет по собственной экономике, в долгосрочной перспективе Россия потеряет важные ниши на мировом рынке.

"Учитывая, что законопроект об ответных санкциях внесен лидерами всех фракций, решение, скорее всего, принималось не на уровне Думы, а выше", - приводит газета РБК мнение политолога Евгения Минченко. При этом он предположил, что Дума выбрана средством донесения инициативы, так как это может быть "тестовая история", которую можно будет переиграть в случае необходимости.

Политолог Константин Калачев считает, что до инаугурации президент не готов брать подобные инициативы на себя и вряд ли захочет демонстрировать стремление к эскалации с Западом. Правительство уже не станет выступать с яркими шагами до своей плановой отставки в мае, уверен он. "Кроме того, инициативу Госдумы проще поправить - всегда остается пространство для маневра. Жесткие предложения в дальнейшем могут быть скорректированы", - пояснил Калачев РБК.

РБК: обойти блокировку

Еще одна тема, которую обсуждают СМИ - это блокировка мессенджера Telegram в России. В частности, газеты сообщают, что в минувшую пятницу суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке. Теперь провайдеры должны будут ограничить доступ к ресурсам Telegram.

Газета РБК отмечает, что публичные заявления о грядущей блокировке мессенджера не снизили интерес пользователей к нему. В первом квартале 2018 года Telegram вошел в топ-4 самых используемых мессенджеров на iOS и Android в России. Впрочем, После блокировки сервис может потерять больше половины пользователей в России - до 70-80%, считает эксперт "1С-Битрикс" Александр Демидов.

Оставшаяся аудитория может продолжать пользоваться приложением с помощью прокси-серверов и VPN, которые позволяют обходить блокировку. "Основная проблема в том, что обычные пользователи, не разбирающиеся в технологиях, просто не будут этим заниматься. И это будет самая значительная часть аудитории. В итоге Telegram станет мессенджером для гиков, сумевших обойти блокировки. Из массового продукта он превратится в нишевый", - утверждает Демидов.

Впрочем, эксперты констатируют, что блокировка Telegram не позволит ФСБ решить проблему с невозможностью прочитать переписку пользователей. "Спрос на защищенные мессенджеры и прочие интернет-сервисы будет всегда. Но есть Signal, Silent Circle и много других продуктов. Всегда найдутся сервисы, где можно будет спрятаться от надзора спецслужб, как минимум потому, что такие сервисы нужны не только гражданам, но и бизнесу", - считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Между тем СМИ сообщают, что один из сервисов, позволяющих обойти блокировку Telegram, - Opera VPN - с 30 апреля прекращает работу. В частности, портал Republic пишет, что Opera VPN вышел на первое место в российском сегменте App Store после того, как 13 апреля суд постановил заблокировать в РФ мессенджер Telegram.

Что еще почитать:

"Когда война не случилась". В редакционном комментарии под таким заголовком газета "Ведомости" пишет, что демонстративный характер ударов по Сирии позволил России и США сохранить лицо, но не приблизил к разрешению конфликта".

В материале "Ответ с рикошетом" газета РБК пишет о том, кто пострадает от предложенных Госдумой санкций против США.

О том, как Роскомнадзор готовится к блокировке Telegram и насколько это технически возможно, рассказывает газета "Ведомости".

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си