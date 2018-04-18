Правообладатель иллюстрации Clemens Niehaus/TASS Image caption Потрет Серебренникова демонстрировали на закрытии Берлинского кинофестиваля

Басманный суд во вторник по просьбе минкульта в очередной раз продлил срок ареста режиссеру Кириллу Сербренникову и остальным фигурантам дела "Седьмой студии". Самое громкое театральное дело последних лет продолжается с мая прошлого года. Русская служба Би-би-си рассказывает, что стало известно за это время.

Во вторник в здание суда поддержать фигурантов дела в очередной раз пришли многочисленные деятели культуры. Несмотря на доводы защиты, суд оставил Серебренникова под домашним арестом (режиссер отбывает его в своей квартире в Москве) до 19 июля.

Гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин останется под домашним арестом до 24 мая, директор РАМТ Софья Апфельбаум - до 19 июля. Еще один фигурант дела, бывший гендиректор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский находится в СИЗО - ему продлили срок содержания под стражей до 19 июня.

Первые обыски в "Гоголь-центре" прошли в мае прошлого года, Серебренников был задержан в июне, однако дело до сих пор не начали рассматривать по существу.

Что нашло следствие?

По версии следствия, культурный проект "Платформа", который Серебренников создал в 2011 году, и управлявшая им некоммерческая организация "Седьмая студия" были изначально созданы для хищения средств.

Обвинение настаивает, что Малобродский, бывший главный бухгалтер Нина Масляева и другие сотрудники проекта по указанию Серебернникова и Итина сознательная завышали количество и стоимость мероприятий "Платформы". На финансирование "Платформы" Минкультуры за три года выделило более 214 миллионов рублей. Ущерб от работы "Седьмой студии" СК оценивает в 133 миллиона рублей.

Апфельбаум, возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества минкульта, подписывала с "Седьмой студией" соглашения о выделении субсидий на "Платформу", а потом согласовывала отчетную документацию с недостоверными сведениями. В махинациях, по версии следствия, также участвовала экс-генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова, она заочно арестована и объявлена в международный розыск.

Один из самых резонансных эпизодов связан со спектаклем Серебренникова "Сон в летнюю ночь". Обвинение утверждает, что Малобродский причастен к хищению средств, выделенных на этот спектакль - по версии СК, он вообще не был показан на сцене. В действительности постановка неоднократно демонстрировалась и даже была номинирована на "Золотую маску".

Что отвечают на обвинения фигуранты дела?

Пока материалы дела и результаты экспертиз не оглашались подробно, так как суд еще не начал рассматривать дело по существу. Фигуранты дела в течение последних месяцев заявляли, что отказываются признать свою вину. И Серебренников, и Малобродский, и Итин неоднократно говорили, что не совершали каких-либо хищений, а проект "Платформа" был полностью реализован и имел высокую культурную ценность.

Признательные показания дала лишь бухгалтер Нина Масляева - она и является основным свидетелем обвинения. Масляева пошла на сделку со следствием и дала показания против Серебренникова и других руководителей "Седьмой студии", признавшись, что за время работы в ней вывела на счета фирм-однодневок не менее 100 млн рублей. Вскоре после этого ее освободили из СИЗО и поместили под домашний арест.

Показания Масляевой - не только ключевое доказательство обвинения, но и главный аргумент того, почему фигурантам дела постоянно продлевают меру пресечения. Адвокаты Серебренникова неоднократно просили отпустить фигурантов дела, так как скрываться от следствия они не собираются. Но ранее дочери Масляевой - Мария и Ольга - заявили следствию, что руководители "Седьмой студии" следят за ними, и эти показания следствие предъявляет на каждом продлении, говорил Малобродский.

На заседании 18 апреля выяснилось, что еще в июле прошлого года сотрудники ФСБ проверили информацию о слежке и установили, что за дочерьми Масляевой никто не следил, заявила адвокат одного из фигурантов дела Ксения Карпинская со ссылкой на материалы дела.

В конце ноября прошлого года о финансовых нарушениях в "Седьмой студии" рассказала и Екатерина Воронова - ее письмо оказалось в распоряжении издания "Медуза". По ее словам, во время аудита, проведенного в 2014 году, была обнаружена "черная касса", которую вела Масляева. По ее словам, она нашла подписи неизвестных ей людей и свои подписи, которые она не ставила. Она призналась, что после аудита решила уничтожить документы, но теперь считает это решение ошибочным.

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev/TASS Image caption Бухгалтер Нина Масляева призналась в хищениях и стала ключевым свидетелем обвинения

Во вторник о содержимом материалов "театрального дела" рассказал телеканал "Дождь" - в распоряжении канала оказались оказались стенограммы допросов и очных ставок. Из них следует, что в основе обвинений по-прежнему лежат показания Масляевой.

"Когда проект "Платформа" был открыт, возник вопрос, что денег будет не хватать ни на налоги, ни на все на свете, и поэтому нужно будет наличить и обналичивание. <…> Я буду главным бухгалтером, так как у меня большой опыт в данной сфере театральной", - приводит канал показания Масляевой, которая до работы в "Седьмой студии" уже была осуждена за растрату.

Экс-бухгалтер утверждала, что за время работы "Платформы" было обналичено 70% бюджетных средств. Кроме того, Масляева призналась, что украла у "Седьмой студии" 5 млн рублей. Их она пообещала вернуть "в ходе судебного разбирательства".

Серебренников на очных ставках в Масляевой рассказывает, что о проблемах узнал после того, как Масляева перестала появляться на работе, об этом ему сообщила Воронова.

"Тревога Вороновой была связана с тем, что у нас не хватает денег на реализацию программы. Дела в плачевном состоянии - нет большого количества документов. И, в общем, ответить на вопрос, как исчезли эти средства и есть ли они, не смогла. Для меня это был, честно говоря, шок и ужас", - говорится в стенограмме.

При этом чтобы закрывать долги и вовремя платить актерам, Серебренникову приходилось лично брать кредиты в банке под залог квартиры - об этом он также рассказал на допросе.

Когда начнется суд?

В середине января Следственный комитет России сообщил о том, что расследование в отношении Серебренникова завершено. Это означает, что материалы должны быть направлены в суд для рассмотрения по существу. Источники The Bell, близкие к следствию, говорили, что расследование "закончилось совершенно неожиданно".

Однако пока не объявлялось, когда начнется рассмотрение дела по существу. Малобродский на последнем заседании выразил надежду, что суд состоится как можно скорее: "Я хочу защитить своё честное имя и получить сатисфакцию за ложное обвинение, которое мне предъявлено".

Адвокат Ксения Карпинская сказала Би-би-си, что по ожиданиям защиты сам процесс начнется летом. В деле 258 томов, сейчас все участники ознакомились примерно с тридцатью и изучают по три дома в день. Апфельбаум в суде рассказала, что фигуранты дела начали знакомиться с материалами только месяц назад.

Адвокат Апфельбаум сказал, что защита будет настаивать на том, что "если кто-то и нарушил финансовую дисциплину, то это максимум кто-то не доплатил каких-то налогов".

Как арест повлиял на работу режиссера?

Пока режиссер находится под домашним арестом, на сцене Большого театра состоялась премьера балета "Нуреев", который ставил Серебренников. Балет должен был выйти еще в июле 2017 года, но тогда за три дня до премьеры спектакль отменили. Руководство театра объяснило это тем, что спектакль еще не готов.

Коллеги Серебренникова выдвигали другие версии. По одной из них, балет отменили из-за расследования дела "Седьмой студии". По другой, власти могли заметить признаки "пропаганды гомосексуализма". Впрочем, сцены, казавшиеся провокационными, в балете в итоге сохранились.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifullin/TASS Image caption На премьеру "Нуреева" Серебренникова пришли чиновники, включая пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова

Фильм "Лето", работу над которым Серебренников начал незадолго до задержания, в апреле был отобран в основную программу Каннского кинофестиваля. В основе сюжета "Лета" история ленинградской андерграудной рок-сцены начала 1980-х годов, основными героями стали Виктор Цой и Майк Науменко.

Гендиректор Роскино Екатерина Мцитуридзе заявила, что директор Каннского кинофестиваля Тьери Фремо может лично ходатайствовать перед Владимиром Путиным о приезде Кирилла Серебренникова на кинофорум. В российский прокат фильм выйдет в июне.

15 апреля Серебренников получил престижную российскую театральную премию "Золотая маска" в номинации "Опера/Работа режиссера". Жюри отметило его постановку "Чаадский" в московской "Геликон-опере". Награду за режиссера получал продюсер спектакля Павел Каплевич.

Кроме того, коллективу под руководством Серебренникова досталась специальная премия жюри "За создание пространства творческой свободы и смелые поиски языка театральной современности".

Как отреагировали власти?

Минкультуры в разбирательстве формально является потерпевшей стороной. Серебренников, выступая в суде 18 апреля, рассказал, что, судя по материалам дела, минкульт был очень доволен "Седьмой студией": в течение трех лет ведомство не предъявляло никаких претензий и даже предлагало продолжить финансирование проекта.

В ходе заседания 18 апреля к делу приобщили и обращение министерства с просьбой продлить домашний арест Серебренникова. Обращение было подписано Е.В.Зайцевой - человек с такой фамилией и инициалами на сайте министерства значится как заместитель начальника отдела судебной работы нормативно-правового департамента министерства.

Защита Серебренникова возразила, что представитель минкульта мог бы прийти на заседание лично. Если минкульт имеет претензии, он может это объяснить в открытом гласном суде, сказал адвокат Серебренникова.

Министр культуры Владимир Мединский неоднократно говорил, что дело никак не связано с личным отношением к режиссеру и к его творчеству. В интервью Русской службе Би-би-си Мединский сказал, что фигуранты дела действительно допускали серьезные финансовые нарушения.

"Насколько я знаю ситуацию Кирилла Серебренникова, у него было отношение к этому спустя рукава. Отчетности, мягко говоря, не было", - говорил Мединский. При этом глава минкультуры тогда сказал, что тщательно следит за делом, так как сотрудники ведомства "ходят на допросы, дают показания следователям".

После ареста Серебренникова деятели культуры неоднократно обращались к президенту России Владимиру Путину и в министерство культуры с жалобами на преследование режиссера и других фигурантов дела. Власти при этом настаивали, что в деле нет никакой политической подоплеки.

"Если бы это было преследование, а не расследование, его [Серебренникова] спектакль не был бы поставлен на сцене Большого театра. А это произошло", - заявил Владимир Путин во время заседания Совета при президенте по культуре и искусстве, на котором его в очередной раз попросили обратить внимание на дело.