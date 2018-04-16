Содружество наций: семь фактов, о которых вы могли не знать

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Елизавета II в Индии, 1997 год

На этой неделе в Виндзорском замке неподалеку от Лондона пройдет встреча глав государств Содружества наций - старейшего межгосударственного объединения, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие колонии.

Членами Содружества являются 53 независимых государства.

Мы собрали семь любопытных фактов о Содружестве, о которых вы, возможно, не слышали.

1. В странах Содружества живет почти треть населения мира

В 53 странах Содружества проживает около 2,4 млрд человек. Большинству из них еще не исполнилось 30 лет. Население планеты при этом составляет 7,4 млрд.

Самое густонаселенная страна Содружества - Индия, на которую приходится около половины населения 53 стран.

2. Некоторые страны Содружества никогда не входили в Британскую империю

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Руанда была колонией Германии и Бельгии, но не Британии

Руанда и Мозамбик стали членами Содружества в 2009 и 1995 годах соответственно, но ни одна из этих стран в прошлом не была британской колонией.

Содружество в прошлом теряло членов. В 2003 году президент Зимбабве Роберт Мугабе прекратил членство в Содружестве после того, как членство Зимбабве было приостановлено из-за подозрений в мошенничестве на выборах.

В 1999 году, после военного переворота в Пакистане, членство этой страны в Содружестве было приостановлено, а через четыре года - восстановлено. В 1961 году из Содружества вышла ЮАР, после того как другие страны раскритиковали ее за политику апартеида. В 1994 году ЮАР снова вошла в Содружество.

Последними по времени из сообщества вышли Мальдивы, это произошло в 2016 году.

3. Королева Великобритании считается главой 16 стран содружества

Большинство стран Содружества сегодня - республики. У шести - Лесото, Свазиленда, Брунея, Малайзии, Самоа и Тонга - свои монархи.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Король Тонга Тупоу VI (в центре) встречается с принцем Чарльзом

4. Это очень крупная организация

На страны Содружества приходится четвертая часть мировой суши.

Самая большая страна Содружества - Канада, вторая по величине страна в мире. Индия и Австралия - также достаточно большие страны. Однако есть в содружестве и маленькие государства, например тихоокеанские островные страны Науру, Самоа, Тувалу и Вануату, а также Доминиканская республика, Антигуа и Барбуда в Карибском регионе.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Содружестве состоят самые разные страны - от огромной Канады...

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption ...до крошечного острова Науру

5. Содружество меняло названия

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Главы стран Содружества уже встречались в Лондоне в 1969 году

В нынешнем виде Содружество наций появилось в 1949 году, когда из его названия исчезло слово "Британия", а из устава - положение о подданичестве британской Короне.

В истории организации были всего два главы - король Георг VI и королева Елизавета II. Этот пост не переходит по наследству, хотя ожидается, что когда принц Уэльский станет королем, он его займет.

Первые члены, основавшие Содружество - это Австралия, Канада, Индия, Новая Зеландия, Пакистан, Шри-Ланка, Южноафриканская республика и Великобритания, сформировавшие первую "свободную ассоциацию" независимых стран.

До принятия устава Содружества в 2012 году уставного документа у него не было. Нынешний устав предусматривает приверженность членов Содружества 16 идеям, среди которых демократия, равенство полов, устойчивое развитие, мир и международная безопасность.

Содружество критикуют, называя "постколониальным клубом" и организацией с очень ограниченным влиянием. Гамбия вышла из Содружества в 2013 году, назвав организацию "неоколониальным институтом".

Сторонники Содружества говорят, что его члены получают помощь в развитии и союзников на мировой арене.

"Члены нашей организации привержены идее развития и защиты демократии, экономического развития и уважения к разнообразию", - говорит генеральный секретарь Содружества леди Патриция Скотланд.

6. Британия - самый экономически развитый член содружества (пока)

Вскоре - возможно уже в следующем году - Британию обгонит Индия.

В сумме ВВП всех 53 стран составляет 10 триллионов долларов, что почти равно ВВП Китая (11 трлн), но далеко от ВВП США (19 трлн).

Экспорт Британии в страны содружества в 2016 году был примерно на уровне экспорта в Германию и составлял около 8,9% общего количества экспортированных Британией товаров.

Импорт из стран Содружества достиг 7,8%, примерно сравнявшись с импортом из Китая.

7. Это не единственное содружество в мире

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Недавно в Минске прошла встреча представителей СНГ

Не будем забывать о международной организации сотрудничества франкоязычных стран мира "Франкофония". Также существует Содружество независимых государств, созданное в 1991 году бывшими республиками СССР.