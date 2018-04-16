Удар по Сирии: чем отличаются версии России и США

Правообладатель иллюстрации Monsef Memari/Xinhua Image caption Последствия удара по объекту в Барзехе. По американской версии, в него попало 76 крылатых ракет

Спустя два дня после ударов США, Великобритании и Франции по целям на территории Сирии многие детали этой операции не ясны. О том, что произошло в ночь на 14 апреля в Сирии, стороны, причастные к этой операции, рассказывают по-разному. Их сообщения противоречат друг другу.

В эту историю непосредственно вовлечена Россия - именно тот факт, что ее военные оказались вне зоны поражения ракет, является важным обстоятельством удара. Во-первых, этого стремились избежать американцы и их союзники, а во-вторых - российские средства ПВО не пытались помешать ракетным ударам.

Военные эксперты полагают, что теперь, спустя несколько дней после обстрела, две стороны конфликта - Россия с Сирией и западные страны - участвуют в большом информационном противостоянии, публикуя свои версии событий.

Ударная группа

В Пентагоне объявили, что удар был нанесен американскими, британскими и французскими силами.

Эти силы включали в себя со стороны США: ракетный крейсер "Монтерей" (30 крылатых ракет), эсминцы "Лабун" (семь) и "Хиггинс" (23), АПЛ "Джон Уорнер" (шесть), два стратегических бомбардировщика B-1B (19 крылатых ракет). Кроме того, американцы использовали самолеты поддержки, включая воздушные танкеры, самолеты радиоэлектронной борьбы, истребители сопровождения и так далее.

Великобритания использовала для удара четыре ударных истребителя Tornado GR.4A, которые взлетели с авиабазы Акротири на Кипре. Каждый из них выпустил по две авиационных крылатых ракеты. В полете ударную группу сопровождали истребители Typhoon FG4. Франция использовала во время налета пять истребителей Dassault Rafale, которые произвели пуски авиационных крылатых ракет, а также фрегат "Лангедок", выпустивший крылатые ракеты морского базирования.

Министерство обороны России в полдень 14 апреля распространило подробное информационное сообщение, в котором не упоминались ни американская подлодка "Джон Уорнер", ни эсминец "Хиггинс". Российское ведомство сообщало, что с самолетов В-1В применяли не ракеты, а управляемые авиабомбы, и что в ударах участвовали истребители F-15 и F-16, о чем не говорится в сообщениях американцев.

Кроме того, в российском заявлении говорится, что в ударе вообще не применялась французская авиация, а пуск ракет с фрегата "Лангедок" не отражен вообще никак.

Минобороны России оценивает общее число примененных союзниками ракет и бомб в 103 штуки. Пентагон объявил об использовании 105 различных боеприпасов, не уточняя их типов.

Куда попали ракеты?

В Пентагоне объявили, что ракетные удары пришлись по трем целям: по хорошо защищенному центру разработки и исследования химического оружия в Барзехе под Дамаском, который был назван сердцем военной химической программы Сирии, по складу химического оружия в Хим Шиншар под Хомсом и по бункеру с химическим оружием там же.

Представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи, что центр в пригороде Дамаска поразили 76 американских ракет, из которых 57 - корабельного базирования, а 19 - воздушного базирования, выпущенные с бомбардировщиков B-1B. Склад в Хим Шиншаре поразили 22 ракеты, выпущенные США, Британией и Францией, а бункер сильно повредили семь крылатых ракет, выпущенных с французских истребителей.

Российская версия обстрела отличается от американской кардинально. По версии российского минобороны, "ракетно-бомбовому удару подвергся ряд сирийских военных аэродромов, промышленных и научно-исследовательских объектов".

В Москве говорят об "объектах в районе населенных пунктов Барз и Джарамани". Это разные места. Населенный пункт Барзах (Барзех) расположен к северо-востоку от Дамаска, Джарамани (Джарамана) - к востоку.

Кроме того, Москва настаивает на том, что были нанесены удары по военным аэродромам Дювали, Думеир, Блэи, Шайрат, Хомс и заброшенному аэродрому Меззе.

Западные источники об обстреле авиабаз ничего не сообщают.

Кто что сбил?

Вскоре после удара начальник главного оперативного управления российского генштаба заявил, что сирийскими средствами ПВО была перехвачена 71 ракета. Из них 60 летели по направлению к авиабазам. В понедельник аналогичное заявление сделал и официальный представитель минобороны Игорь Конашенков.

"По аэродрому Дювали применялось четыре ракеты - все сбиты. По аэродрому Думейр - 12 ракет, все сбиты. По аэродрому Блэй - 18 ракет, все сбиты. По аэродрому Шайрат - 12 ракет, все сбиты. По аэродрому Тифор - 2 ракеты, все сбиты. По аэродрому Меззе - 9 ракет, 5 сбито. По аэродрому Хомс - 16 ракет, 13 сбито", - цитирует его слова агентство Интерфакс.

При этом система ПВО Сирии при отражении удара израсходовала 112 зенитных ракет, заявил он. В сообщении минобороны от 14 апреля говорилось, что в отражении ударов участвовали системы С-125, С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса" - это довольно старые системы, выпущенные еще в советское время. Однако в понедельник Конашенков заявил, что сирийцы применили и новейшие системы "Панцирь С1", поставленные из России.

Конашенков отдельно сказал, что в Москве не удивлены тому, что оставшиеся 30 ракет смогли уничтожить сирийские объекты. "Как хорошо видно на распространенных западными СМИ космических фотоснимках, это обычные здания на поверхности. Хочу напомнить, что, например, боевая часть крылатой ракеты "Томагавк" в зависимости от типа составляет до полутонны в тротиловом эквиваленте", - сказал он.

В субботу, 14 апреля, о перехваченных ракетах сообщал и базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Он утверждал, что средства сирийской противовоздушной обороны перехватили 65 крылатых ракет коалиции.

Правообладатель иллюстрации Ammar Safarjalani/Xinhua Image caption Зенитные ракеты над Дамаском. Американцы утверждают, что сирийцы стреляли ими уже после налета

Это полностью противоречит заявлениям США, Великобритании и Франции. В день нанесения удара генерал Кеннет Маккензи из Комитета начальников штабов вооруженных сил США заявил, что ни одна ракета либо самолет не были сбиты сирийцами, а российские средства ПВО, по данным США, задействованы не были.

При этом генерал заявил, что сирийцы стали выпускать свои противоракеты уже после обстрела. "И когда ты запускаешь в воздух кусок железа, он потом где-то упадет", - сказал Маккензи.

Уверенности нет ни в чем

Военные эксперты, с которыми поговорила Русская служба Би-би-си, говорят, что сейчас невозможно на сто процентов доверять утверждениям той или другой стороны. По их мнению, заявления военных и политиков делаются в пропагандистских целях, и факты в них скорее всего не соответствуют действительности.

Это касается прежде всего противоречий в заявлениях сторон. Были ли сбиты какие-то из ракет - вот главный вопрос, на который военные эксперты ищут ответ в прессе.

"Понятно, что даже по нашим официальным данным часть ракет пробилась. Но, честно сказать, для того уровня ПВО, которое есть в Сирии, да еще с учетом того, что наши там не участвовали своими огневыми средствами, такой результат [71 сбитая сирийцами ракета] представляется, мягко говоря, оптимистичным", - сказал Русской службе Би-би-си главред российского журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов.

Впрочем, как считает Фролов, в любом случае остаются сомнения в том, что разрушения в Барзехе под Дамаском были вызваны попаданием 76 ракет - на снимках видны сильно разрушенные бетонные конструкции, однако, по мнению эксперта, они не соответствуют такой суммарной мощности попавших, по словам американцев в них ракет.

Другой военный эксперт - старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин - отмечает, что сбивать крылатые ракеты можно и сравнительно старыми системами ПВО, для этого необходимо лишь знать маршрут их полета.

Сложность перехвата крылатой ракеты не в ее малозаметности или скорости, а в низкой высоте полета, вследствие чего ее сложно отследить радаром, а на перехват остается совсем немного времени. Маршрут полета ракет, как полагает эксперт, можно было предугадать, зная объект удара и время - об этом сирийцев через россиян предупредили сами американцы.

"Если сирийцы заранее знали время и место удара, да еще получали целеуказание от более современных российских средств обнаружения, то вполне естественно, что они могли сбить некое количество ракет - большее, чем можно было ожидать", - сказал он.

В любом случае какие-то ответы можно будет получить после того, как будут опубликованы новые спутниковые снимки. Они, в частности, могут разрешить и ещё одно несоответствие версий - наносились ли удары по аэродромам, и если да, то насколько они были эффективны.