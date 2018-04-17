ВИЧ-активизм: публичные люди, которым не все равно

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кончита Вурст стала всемирно известной после победы на "Евровидении-2014"

Победитель песенного конкурса "Евровидение" австриец Томас Нойвирт, более известный как травести-дива Кончита Вурст, сообщил о своём ВИЧ-положительном статусе после угроз со стороны своего бывшего бойфренда предать этот факт гласности. Исполнитель намерен теперь активно бороться с предрассудками, связанными с вирусом иммунодефицита человека и СПИДом.

По словам 29-летней Вурст, она не хотела говорить о своем диагнозе, но бывший партнер пригрозил, что сделает это сам.

"Я никому не позволю меня запугать... Лучше самой рассказать обо всем, чем позволить сделать это кому-то другому", - написала певица в "Инстаграме".

По ее словам, благодаря лечению вирус по большей части удалось нейтрализовать: анализы не фиксируют его в крови, и он не может передаться другому человеку.

Организация Terrence Higgins Trust, защищающая права ВИЧ-инфицированных, выразила недовольство тем, что Кончиту Вурст заставили рассказать о своем диагнозе.

"Решение открыто заявить о своем ВИЧ-статусе должно быть личным, его нельзя принять за другого человека, никто никогда не должен этим угрожать", - заявил глава организации Иэн Грин.

Но фонд похвалил певицу за то, что та справилась с ситуацией достойно и пытается бороться с предрассудками, связанными с вирусом иммунодефицита человека и СПИДом.

Image caption Песня Rise Like A Phoenix стала "визитной карточкой" Кончиты

В 2014 году Кончита Вурст победила на конкурсе "Евровидение" с песней Rise Like a Phoenix.

А что в России?

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption У Красовского за плечам богатый опыт работы журналистом

Активную роль в ВИЧ-активизме в России сыграл Антон Красовский - политтехнолог, журналист и бывший активист штаба кандидатки в президенты Ксении Собчак.

Он основал фонд помощи "СПИД-Центр", который распространяет информацию о заболевании, борется с предрассудками и помогает тем, кого задела российская ВИЧ-эпидемия, получить лекарства.

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При этом самом "Центр" тоже может столкнуться с серьезными сложностями: на прошлой неделе в Думу внесли законопроект, который предлагает отказаться от производимых в США и других зарубежных странах лекарств, кроме тех, аналоги которых не производятся в России.

"В зависимости от того, как трактовать значение слова аналоги, этот законопроект может иметь разные последствия, от просто негативных до поистине катастрофических", - предупреждают на сайте учреждения.

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS / Alexandra Mudrats Image caption Павел Лобков рассказал о жизни с ВИЧ в эфире "Дождя"

Телеведущий Павел Лобков также рассказал о жизни с ВИЧ в 2015 году. По его словам, он узнал об этом в 2003 году, и его в грубой форме отказались лечить.

"Врач с лицом советской будды мне сказала: "Вы откреплены от программы добровольного медицинского страхования, потому что у вас обнаружена ВИЧ-инфекция. Ваше дело будет передано в московский комитет здравоохранения, где вы будете поставлены на учет. Всего доброго, до свидания", - вспоминал журналист в эфире телеканала "Дождь".

Ведущий подчеркнул, что и сегодня ВИЧ-инфицированные в России сталкиваются с аналогичными проблемами при получении разных видов медицинской помощи.

Просвещение с песней

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Энди Белл известен своими экспрессивными шоу

Уже 20 лет живёт с ВИЧ-инфекцией и вокалист британского дуэта Erasure Энди Белл.

В 2004 году он заговорил об этом публично и регулярно предостерегает молодёжь от незащищённого секса.

Кроме того, он говорил о ВИЧ-инфекции в ряде телепрограмм в час пик и всячески призывал не создавать истерику вокруг жизни с инфекцией.

Широко известен своей борьбой за просвещение о ВИЧ был Марк Томпсон - редактор профильного гей-журнала Advocate, который написал ряд материалов о борьбе с ВИЧ, после того как у него на руках умер его родной брат в 1987 году.

На тот момент эффективная терапия ещё только ставилась на поток.

Впоследствии благодаря Томпсону на страницах журнала появился ряд статей об эффективности терапии и рассказы об опыте ВИЧ-позитивных людей, которые помогли преодолеть общественные табу в США.