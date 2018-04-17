Пресса Британии: Трамп обдумывал удар по российским ПВО в Сирии

В обзоре британской прессы:

Трамп рассматривал российские ПВО в качестве цели

Президент США Дональд Трамп изучал возможность нанесения в три раза более мощного авиаудара в Сирии, рассматривая в качестве потенциальных целей российские системы ПВО, пишет Daily Telegraph со ссылкой на Wall Street Journal.

От этой идеи его якобы отговорил министр обороны Джеймс Мэттис. Он предоставил главе страны три варианта того, как США могут ответить на вероятную химатаку в Думе, совершенную 7 апреля силами режима Башара Асада.

Первый и самый осторожный вариант подразумевал удары по сирийским объектам с химическим оружием, а во втором варианте предлагалось также включить здания, в которых располагаются штабы сирийской армии, сообщает газета.

В случае выбора третьего варианта военный потенциал Асада оказался бы значительно подорван, а под удар также попали бы и российские ПВО, дислоцированные в Сирии, выяснила WSJ. Такой удар был бы в три раза мощнее того, что был в итоге нанесен силами США, Великобритании и Франции. В общей сложности было выпущено 105 ракет.

На прошлой неделе Трамп несколько дней консультировался с военными советниками, обсуждая среди прочего возможность включения в число целей в Сирии российские и иранские объекты, пишет издание.

Сообщается, что он и представитель США при ООН Никки Хейли склонялись к более жесткому варианту возмездия. Однако, представив три варианта авиаударов, Мэттис призвал проявить осторожность. Он отметил, что выбор третьего варианта может привести к конфронтации с Россией или Ираном, сообщает Daily Telegraph.

Нанесенный в итоге авиаудар включал в себя элементы их первых двух вариантов.

Это решение, как считает Wall Street Journal, демонстрирует, что Мэттис играет одну из ключевых ролей в американской администрации. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала на пресс-конференции, что у администрации были и есть несколько вариантов. "Мы не будем вдаваться в подробности имевшихся вариантов. Мы оставляем эти варианты на случай, если Сирия, Россия и Иран не изменят свои правила игры в этом процессе", - цитирует издание.

Между тем Трамп опроверг заявления Сирии и России о том, что некоторые американские ракеты были сбиты. "У нас было более 100 ракет. Они ни одну не сбили. Их оборудование не очень хорошо работало… Каждая наша ракета достигла цели, ни одно не была сбита", - приводит издание слова президента.

Лучше в Сирии не станет

Об итогах субботнего авиаудара на страницах Financial Times размышляет обозреватель Гидеон Рахман.

"Миссия выполнена", кратко и тривиально заявил Дональд Трамп после авиаудара. Но миссии США в Сирии сложно дать определение, и тем более говорить, что она выполняется.

Есть по меньшей мере пять важных моментов, которые необходимо учитывать западным политикам. Первый из них - это использование химического оружия. Второй - судьба Сирии. Третий - будущее Ближнего Востока. Четвертый - Россия. И пятый - роль США в качестве единственной глобальной сверхдержавы, пишет автор.

Официально авиаудар по Сирии был совершен из-за первого - химического оружия. Удар должен был продемонстрировать роль Запада и его готовность к действиям, но в то же время минимизировать риск ввязывания в крупномасштабную войну. Однако разрешение сирийских проблем от такой смешанности не становится ближе. Война будет продолжаться со всеми сопутствующими гуманитарными последствиями. А вероятность ее превращения в более глобальный конфликт остается, пишет Рахман.

Есть нечто любопытное в зацикленности Запада на химическом оружии. В Сирии погибли сотни тысяч человек. Очень немногие из них стали жертвами применения химоружия. Хотим ли мы сказать, что сирийцев убивать нормально, но для этого нужно использовать определенные виды оружия? Есть опасность, что именно к такому выводу может прийти Башар Асад.

Мысль о том, что химическое оружие требует особого внимания, истекает из того, что оно запрещено по международному договору. Если это соглашение будет нарушено, войны могут разворачиваться по другому ужасному сценарию. Международный запрет на использование химоружия является также одним из тех правил, которые лежат в основе международной правовой системы, которую намерен отстаивать Запад, отмечает обозреватель.

Но даже если химоружие и нужно выделять из всех других ужасов, происходящих в Сирии, - бочковые бомбы, камеры пыток, обычная артиллерия - то нет предпосылок к тому, что его использование прекратится после субботнего авианалета.

Что касается второго момента - судьбы Сирии, то в этом вопросе политика США еще более запутанна, чем во времена президентства Барака Обамы. Трамп заявлял, что основная цель - победа над ИГ. За несколько дней до химической атаки президент даже объявил, что хочет вывести все американские войска из Сирии. Пару дней спустя он распорядился о нанесении там авиаударов.

Но правда заключается в том, что США и их союзники не намерены прикладывать особые усилия в вопросе смещения Асада. Они понимают опасности военного вторжения Запада и опасаются, что вместо режима Асада к власти может прийти нечто худшее. В результате текущее состояние войны в Сирии вряд ли изменится, а сирийское правительство при поддержке России и Ирана будет отвоевывать все большие территории страны, пишет автор.

Окончательная победа сирийского правительства может в принципе поставить точку в военных действиях, но не все региональные силы довольны этой политической ситуацией и могут впоследствии продолжать поддерживать повстанцев или прибегать к военному вмешательству. В частности Израиль и Саудовская Аравия недовольны возрастающим влиянием Ирана в Сирии. В то же время турецкие власти всеми силами сопротивляются возникновению курдского анклава на сирийской территории. Все эти конфликтующие региональные интересы вряд ли будут способствовать установлению мира в Сирии.

Вмешательство России в конфликт на стороне Асада увеличило вероятность столкновения между американскими и российскими войсками. Перед тем, как США нанесли авиаудар в Сирии, российское телевидение неоднократно пугало российских зрителей сценариями возможной ядерной войны.

Авианалет США, Британии и Франции был спланирован осторожно, чтобы не допустить гибели там россиян. Но очевидно, что напряжение в отношениях между Россией и Западом растет, и многие здесь полагают, что ситуация в ближайшие месяцы ухудшится еще больше. Но из-за опасности военного столкновения США и их союзники будут пытаться избегать выяснять отношения с Россией в Сирии. Вместо этого западные усилия будут, скорее всего, сосредоточены на экономических санкциях, полагает обозреватель FT.

Противостояние с Россией демонстрирует то, как Сирия является некоей лакмусовой бумажкой для США в вопросе их влияния. Неспособность Обамы провести красную черту в недопущении использования химоружия в Сирии была воспринята в мире как американское поражение. Во многом из-за этого вашингтонский истеблишмент хотел, чтобы на этот раз администрация Трампа перешла к действиям.

Между тем есть немало свидетельств тому, что Америка при Трампе стала непредсказуемым и хаотичным партнером. Субботний авиаудар этого не изменит, как не изменит он и того, что влияние Америки на Ближнем Востоке падает, резюмирует автор.

Российские интернет-тролли переключились на химатаку

Те же самые интернет-тролли в "Твиттере", которые возлагали вину за отравление Сергея и Юлии Скрипаль на МИ5, Хиллари Клинтон и Израиль, теперь начали изливать конспирологические теории относительно субботнего авианалета в Сирии, пишет Times.

В марте издание рассказало, что по меньшей мере пять аккаунтов прокремлевских троллей, которые якобы велись жителями западных стран, распространяли откровенную пропаганду, которая доходила до сотен тысяч людей.

В субботу Пентагон сообщил, что за 24 часа до авиаудара США, Британии и Франции по объектам в Сирии деятельность российских интернет-троллей возросла на 2000%. По словам экспертов, многие аккаунты перед этим использовались в информационной кампании по следам отравления Скрипалей.

Якобы финский активист под ником Citizen Halo ранее твитила, что за их отравлением, скорее всего, стоит премьер Британии Тереза Мэй, а не президент Путин. В эти выходные она написала, что авиаудар стал ответом на постановочную химическую атаку, за которой якобы стояли силы оппозиции и добровольцы из "Белых касок", отмечает издание.

По мнению специалистов, за большинством аккаунтов, скорее всего, стоят российские интернет-тролли, учитывая особенности размещаемых ими сообщений. Однако категорически отнести их все в разряд троллей нельзя.

Бен Ниммо из американского аналитического центра Atlantic Council сказал: "Машина российской дезинформации заметно прибавила обороты сразу после химатаки. Заметно увеличился объем интернет-траффика с информацией, благоприятной для Кремля и Асада".

Также эксперты отметили рост активности ботов, распространяющих выгодную для России информацию. По их словам, использование бесхитростных ботов может говорить о том, что Кремль всеми силами стремится распространять "альтернативные факты", пишет газета.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com