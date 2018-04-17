СМИ России: Москва отложила контрсанкции

В обзоре российских газет:

"Ведомости": возмездие отложено

Принятие законопроекта о контрсанкциях против США отложено на месяц. Газета "Ведомости" пишет, что он будет рассмотрен Госдумой не раньше середины мая. По словам ее председателя Вячеслава Володина, законопроект необходимо обсудить с экспертами и правительством.

У Думы есть опыт ускоренного принятия политически значимых законов, но законопроект об ответных санкциях планируется обсуждать не менее месяца, как законопроект о реновации, отмечает газета: у руководства нижней палаты есть задача минимизировать поднявшийся негатив.

По словам председателя комитета по экономической политике Сергея Жигарева, законопроект о контрсанкциях обсудят на круглом столе 3 мая с представителями правительства, администрации президента, политологов и всех компаний, попавших под санкции.

Перенос сроков обсуждения на месяц, как и намерение посоветоваться с экспертным сообществом, свидетельствует, что здравый смысл берет верх, считает политолог Аббас Галлямов: "Желание любой ценой продемонстрировать силу, нанеся ответный удар, обычно свойственное российским политикам, уступило голосу разума. Есть шанс, что глупостей в этот раз совершено не будет".

Есть и шанс, что законопроект пообсуждают и подвесят, считает Галлямов. "Если доминирующей станет интерпретация, что, запрещая американские лекарства, мы наказываем не США, а своих граждан, этот пункт могут убрать. Судя по первой реакции общественности, скорее всего так и будет", - не исключает политолог.

По оценке экспертов Высшей школы экономики, которую "Ведомости" приводят в другом материале свежего номера, война санкций еще больше изолирует российскую экономику, закрепит ее технологическое отставание и низкие темпы роста. А в случае ответных мер со стороны России ситуация только ухудшится.

РБК: к худшему всегда готовы

В Кремле и правительстве заранее готовятся к тому, что США могут пойти по самому жесткому сценарию в отношении санкционных мер против России. Об этом со ссылкой на информацию, полученную от федеральных чиновников, рассказывает газета РБК.

В качестве наиболее жестких возможных мер Москва рассматривает санкции против российского госдолга и отключение России от системы SWIFT. Еще одной возможной мерой, вызывающей крайне серьезные опасения, являются блокирующие санкции против крупнейших российских банков - Сбербанка и ВТБ.

РБК отмечает, что готовиться к худшему и продумывать действия в случае реализации самого негативного сценария российские власти начали еще до публикации в январе "кремлевского доклада".

В качестве защитных действий российские власти рассматривают возможность создания специального банка для покупки российского госдолга, а также принятие мер, которые позволят "закрыть" имена тех, кто покупает российский госдолг. Еще одна мера - привлечение денег населения через продажу облигаций федерального займа гражданам.

А отключение России от SWIFT может привести к обрушению российской банковской системы и остановке внешних расчетов, особенно за поставки газа, рассказал РБК один из федеральных чиновников. На этот случай Москва рассматривает возможность производить внешние расчеты через компании-посредники.

"Ведомости": протесты на минимуме

Редакционный комментарий в газете "Ведомости" посвящен снижению протестной активности россиян. На фоне участившихся акций протеста - подмосковные свалки, отмена выборности мэра Екатеринбурга, трагедия в Кемерове - социологи фиксируют падение уровня протестного потенциала до минимальных за последние восемь лет отметок. "Рекордно много россиян не хотят выходить на улицу ни с политическими, ни с экономическими требованиями", - пишет издание.

По данным "Левада-центра", сегодня 86% не готовы выйти на улицу с экономическими требованиями, 88% - с политическими. Да и сами протесты кажутся им маловероятными: трое из каждых четырех не считают возможными выступления против падения уровня жизни, четверо из каждых пяти - против нарушения политических прав и свобод.

Уличные протесты в России сегодня в основном приурочены к какому-то вопиющему случаю, пишет газета: госпитализация детей из-за отравления свалочным газом, гибель людей в пожаре, ранее - введение денежного сбора с дальнобойщиков, массовые фальсификации на выборах. Исключение составляют акции Алексея Навального, когда к "тематическому" выступлению присоединяются в целом недовольные положением дел в стране люди.

Логично, что протесты преимущественно неполитические, говорит политолог Евгений Минченко, и претензии в основном адресованы местной власти. Но для Москвы это выгодно: сосредоточение протестов на локальном уровне - сравнительно безопасный для федеральных властей выброс пара. С другой стороны, пишет газета, отсутствие навыков или опыта коммуникации с гражданами в стрессовых ситуациях у губернаторов все чаще требует вмешательства сверху, в противном случае локальные выступления рискуют обрасти претензиями к Москве.

"Известия", РБК: вторая жизнь для ICQ

О том, куда уходят пользователи заблокированного судом по иску Роскомнадзором мессенджера Telegram рассказывает газета "Известия". Как пишет издание, в магазинах приложений набирает популярность WhatsApp. На вечер понедельника оно было самым скачиваемым бесплатным приложением в Google Play и вторым в AppStore.

Например, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вместо Telegram будет использовать ICQ. Через мессенджер уже начали приглашать журналистов на ежедневный конференц-колл с представителем Кремля.

"Известия" пишут, что сохраняется возможность пользоваться Telegram с помощью VPN-сервисов. Но Роскомнадзор не будет отслеживать применение способов обхода блокировки, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, поскольку это функция правоохранительных органов, по представлению которых действует агентство. Он сообщил, что не поддерживает идею о введении дополнительных ограничений для VPN-сервисов.

Telegram потеряет большую часть аудитории, оценил президент Фонда информационной демократии Илья Массух. "Это так называемое принуждение разработчиков к исполнению российских законов. Если они будут благоразумны, то смогут быстро вернуть аудиторию. Если это не так, то кто-то, конечно, сможет обойти блокировку, но, скорее всего, Telegram потеряет не менее половины пользователей", - считает он.

Самый популярный в мире и в России мессенджер WhatsApp, скорее всего, еще нарастит аудиторию, полагает создатель Rutube Аскар Туганбаев. Он отметил возможность роста аудитории Viber, Facebook Messenger и ICQ. У российских владельцев последнего появилась возможность дать мессенджеру вторую жизнь.

Газета РБК пишет, что спустя несколько часов после вынесения решения суда о блокировке Telegram компания Mail.Ru Group сообщила о росте числа новых регистраций в десять раз в мессенджере "ТамТам". Из данных App Annie следует, что "ТамТам" 16 апреля переместился сразу на 16 позиций вверх в рейтинге наиболее популярных приложений в магазине Google Play, заняв 98-ю позицию, ICQ - на восемь позиций, до 146-го места.

Впрочем, отмечает РБК, среди пользователей iOS популярность этих приложений, наоборот, снижается: 16 апреля "ТамТам" потерял десять позиций в рейтинге, опустившись до 105-й позиции, а ICQ — одну позицию, заняв 118-е место.

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Эксперты Высшей школы экономики оценили ущерб из-за санкций. Газета "Ведомости" пишет, что в случае ответных мер со стороны России ситуация только ухудшится.

Газета "Коммерсант" пишет о выводах экспертов по поводу причин трагедии в "Зимней вишне" в Кемерово. К пожару привело замыкание, вызванное протечкой в крыше торгового центра. Автоматические выключатели, которые используются для защиты от замыканий и токовой перегрузки, приводящих к перегреву электропроводки и последующему пожару, на этот раз почему-то не сработали.

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Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си