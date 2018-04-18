Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В курсах Ватикана по экзорцизму принимают участие священники со всего мира

Священники из 50 стран собрались в Ватикане на ежегодные курсы изгнания бесов. Как учат распознавать одержимость дьяволом, почему экзорцизм набирает все большую популярность по всему миру и какие опасения это вызывает у критиков?

Недельные курсы в Ватикане - единственная в своем роде международная серия лекций на эту тему. Экзорцизм - спорная тема, отчасти из-за того, как он представлен в массовой культуре и фильмах ужасов. Кроме того, известны случаи жестокого обращения с людьми, связанные с изгнанием демонов, имевшие место в некоторых религиозных сектах.

Первый курс лекций зачитали в 2005 году. С тех пор количество посещающих его священников увеличилось более чем вдвое. Стоит тренинг 370 евро и включает изучение теологических, психологических и антропологических аспектов экзорцизма.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Курсы по экзорцизму для священников Ватикан проводит с 2005 года

Почему растет спрос на изгнание бесов?

По словам католических священников из разных стран, о признаках одержимости дьяволом стали сообщать все больше.

Папа римский Франциск сказал духовникам, что бы те без промедлений направляли к экзорцистам прихожан, страдающих от "духовных потрясений".

В Италии, как сообщают СМИ, подобными услугами ежегодно пользуются около полумиллиона человек.

В то же время, согласно отчету британского теологического аналитического центра "Теос" за 2017 год, в Соединенном Королевстве также возросло количество подобных случаев - в частности, в связи с распространением церкви пятидесятников.

Чтобы удовлетворить возрастающий спрос, некоторые епархии начали проводить собственные курсы - например, на Сицилии или в Чикаго.

Американский священник Гари Томас связывает рост популярности практики экзорцизма с падением популярности традиционных религий.

Не последнюю роль сыграла и рост популярности различных культов и шаманских практик, вторит ему священник из Италии Бениньо Палилла.

Римско-католическая церковь разделяет экзорцизм на "большой" и "малый", в зависимости от степени одержимости.

Согласно канонам, "большой" экзорцизм могут проводить только священники и лишь с разрешения епископа.

Так называемый большой экзорцизм включает в себя специальные молитвы и заклинания, изгоняющие демонов из тела.

В "большом" экзорцизме возникает потребность крайне редко. По словам отца Томаса, из 180 случаев, встречавшихся ему, подобную практику он применил лишь дюжину раз.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В некоторых странах заявляют об увеличении спроса на изгнание демонов

В каких случаях священники применяют экзорцизм?

В 1999 году Католическая церковь обновила правила, касающиеся экзорцизма, - впервые с 1964 года, обозначив различия между одержимостью дьяволом и физическими или психологическими недугами.

Вследствие этого отец Томас работает совместно с командой врачей, психологов и психиатров - все практикующие католики, - чтобы в каждом конкретном случае, прежде чем изгонять демонов, разобраться, что именно является причиной проблемы.

Затем священник попробует прочитать серию освобождающих молитв. "Основной" экзорцизм применяется лишь в крайнем случае, уточняет священник.

Как изгоняют бесов?

По правилам Католической церкви, священник должен надеть белую шитую тунику, которая называется подризник, и пурпурный орарь. Одержимого демоном могут связать, духовник периодически осеняет его крестом и окропляет святой водой.

Он также обращается к святым, читает молитвы и отрывки и Библии, в которых рассказывается, как Иисус изгонял из людей бесов.

Именем Бога священник призывает демона покинуть тело, повторяя это необходимое количество раз. Убедившись, что экзорцизм подействовал, он просит, чтобы Бог вошел в тело страждущего и уберег его от возвращения злого духа "во имя благости Господа нашего Иисуса Христа".

В чем опасность?

В то же время экзорцизм вызывает широкую критику и опасения - в связи с тем, что известно множество случаев, когда под видом экзорцизма имело место жестокое обращение с детьми или другими слабозащищенными лицами. В том числе и со смертельным исходом.

Если рассматривать проблему шире - существует риск того, что людям, страдающим эпилепсией или шизофренией, могут установить неправильный диагноз, приписав симптомам их болезней сверхъестественную природу.

Правительство Британии в 2012 году представило государственный план действий, направленных на предотвращение жестокого обращения с детьми во время религиозных ритуалов.