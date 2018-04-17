Распознавание лиц в Facebook: стоит ли беспокоиться?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Суд в США постановил, что компании Facebook должен быть предъявлен коллективный иск за использование технологии распознавания лиц без согласия самих пользователей.

По мнению федерального судьи Джеймса Донато, использование технологии распознавания лиц без согласия пользователей противоречит закону штата Иллинойс о защите биометрической информации.

В Facebook заявили, что такие обвинения в адрес компании не имеют под собой никаких оснований, и руководство соцсети намерено решительно отстаивать свою позицию.

В решении суда говорится, что иск к компании могут подать те жители Иллинойса, чьи данные биометрической идентификации хранила соцсеть.

В случае, если авторы коллективного иска выиграют судебное дело против Facebook, каждый из истцов может рассчитывать на получение компенсации. Судья отметил, что размер компенсаций может составить миллиарды долларов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption За последние годы системы распознавания лиц стали гораздо дешевле и получили широкое распространение. Сейчас они совместимы с камерами и компьютерами, которые используются, например, банками и аэропортами.

Решение суда было принято после того, как глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг на прошлой неделе впервые выступил на совместных слушаниях юридического комитета сената США и сенатского комитета по торговле.

Основной темой беседы Цукерберга с сенаторами стала безопасность личных данных пользователей соцсети: в начале апреля выяснилось, что фирма Cambridge Analytica, занимающаяся продвижением таргетированной политической рекламы, получила доступ к данным почти 87 млн пользователей.

Как работает функция распознавания лиц в Facebook?

Для пользователей Facebook функция "рекомендации меток" (когда соцсеть угадывает, кто из пользователей запечатлен на фотографии) заработала в июне 2011 года.

Функция распознавания лиц вводилась, чтобы пользователям было легче отмечать друзей на снимках. Социальная сеть определяет, кто из друзей попал в кадр, а пользователь, загрузивший фотографию, может согласиться с этим предположением, либо отвергнуть его и отметить людей на фото вручную.

Когда пользователь загружает новые фотографии, программа локализует лица на них и сравнивает лица с теми, которые были идентифицированы на снимках, загруженных ранее.

Сначала она сравнивает лица на новых снимках с "шаблоном" лица самого пользователя, а затем с "шаблонами" лиц его друзей, постепенно расширяя круг поисков.

"Если вы отмечены на фото или устанавливаете фото своего профиля, мы связываем эти метки с вашим аккаунтом, ищем общие элементы на этих фото и сохраняем краткую сводку сравнения", - сообщает справочный центр Facebook.

Как работают программы распознавания лиц?

Любая технология распознавания лиц предполагает автоматическую локализацию лица на фотографии и идентификацию персоны по лицу.

Система, локализовав лицо, измеряет расстояние между глазами, ширину носа, рта и другие параметры лица. На основании этих измерений программа создает "шаблон" лица, который применяется при анализе новых снимков.

В случае необходимости идентификации определенного лица его параметры сравниваются с параметрами хранящихся в базе "шаблонов".

Федеральный судья Джеймс Донато считает, что технология распознавания лиц, которую использует Facebook, предполагает как минимум четыре действия:

Сначала программа пытается локализовать лица на загруженной фотографии;

Затем программа "стандартизирует" найденные лица: выравнивает их по размеру и направлению;

После для каждого лица программа подбирает "ключ" - математическое описание лица на этой фотографии;

Затем этот ключ проверяется по уже существующей базе лиц, чтобы найти похожее математическое описание.

Можно ли отключить функцию распознавания лиц?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Система, локализовав лицо, измеряет расстояние между глазами, ширину носа, рта и другие параметры

"Сейчас мы используем программное обеспечение для распознавания лиц, которое вычисляет уникальное число ("шаблон"). В основе этого шаблона лежат ваши фото профиля и фото на Facebook, на которых вы были отмечены. Мы используем эти шаблоны, чтобы помочь вам выставить метки на фото, рекомендуя отметить друзей", - сообщает справочный центр Facebook.

В настройках аккаунтов нет отдельной опции, которая позволяет запретить соцсети создавать шаблоны лица пользователя и вычислять его на фотографиях других пользователей. Однако Facebook подсказывает, как можно оставаться незамеченным для системы распознавания лиц.

Соцсеть отмечает, что если пользователь удалит метку с фотографии, то это фото не будет использоваться для создания шаблона для пользователя, метка которого была удалена.

Также, согласно информации Facebook, если пользователь удалит метки со всех фото на Facebook, то у соцсети не будет сводной информации об этом пользователе, соответственно, у соцсети не будет "шаблона" его лица, который может использоваться при распознавании лиц.

Борьба с фейковыми аккаунатми и кражей фотографий

В декабре 2017 года соцсеть расширила использование технологии распознавания лиц и начала уведомлять пользователей, если кто-то из других пользователей загружал фото с ними, даже если на нем не было тегов и отметок.

При получении такого уведомления пользователь может отклонить отметку на фото или попросить пользователя, загрузившего фото, удалить изображение.

Сначала доступ к этой функции получили пользователи соцсети в США. В конце февраля 2018 года функция заработала и у пользователей из России.

По заявлению Facebook, функция должна защитить пользователей от кражи их личных фотографий и создания фейковых профилей с их фотографиями.

Стоит ли переживать за свои данные, полученные системой распознавания лиц?

Если функция распознавания лиц, как утверждают в Facebook, прежде всего работает на благо пользователя, почему ее применение вызывает обеспокоенность у многих?

Прежде всего, надо понимать, что распознавание лиц - это биометрические данные, которые зачастую собираются и хранятся без разрешения человека. Собранная и хранящаяся информация может в любой момент может быть украдена в результате взлома.

Важно и то, что многие пользователи не отдают себе отчет в том, что, регистрируясь в социальных сетях, они передают свои данные этой социальной сети.

Где еще используется технология распознавания лиц?

Раньше технология распознавания лиц использовалась в основном органами правопорядка для поиска преступников, нарушителей порядка или, например, для предотвращения махинаций на выборах.

За последние годы системы распознавания лиц стали гораздо дешевле и получили широкое распространение. Сейчас они совместимы с камерами и компьютерами, которые используются, например, банками и аэропортами.

Системы распознавания лиц технически уже сейчас могут использоваться в самых разных ситуациях: для подтверждения личности студента во время онлайн-экзаменов, для определения людей из "черного списка" при входе на стадионы и в ночные клубы, при оплате покупок, для сохранения места в очереди, для разблокировки телефона или компьютера.

Прошлым летом разработчики из лаборатории робототехники Бристоля начали тестирование камеры с распознаванием лиц для создания системы оплаты в общественном транспорте. В ближайшем будущем, по данным разработчиков, оплатить проезд в метро Лондона можно будет "с помощью собственного лица". Они утверждают, что обмануть систему будет невозможно.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк к 2020 году на 100% перейдет на цифровые технологии и к этому сроку сможет обслуживать клиентов без паспортов с помощью биометрической идентификации - на основе технологии распознавания лиц.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Китай лидирует по масштабам внедрения систем с использованием технологий распознавания лиц. На фотографии - пекинский полицейский в специальных очках для распознавания лиц

Технологии распознавания лиц все активнее используются социальными сетями, а также в новых версиях различных гаджетов.

Смартфон iPhone X, например, умеет распознавать лицо владельца с помощью технологии Face ID. Смартфон можно разблокировать моментально и без необходимости вводить пароли или прикладывать палец, как это было в прошлых моделях.

В России был запущен сервис FindFace, помогающий найти людей в социальной сети "ВКонтакте" по их фотографии. В мае 2016 года число пользователей сервиса превысило 1 млн человек.

Насколько хорошо работает система распознавания лиц в настоящее время?

Можно сказать, что вполне неплохо, но системы распознавания лиц пока довольно часто ошибаются. Об этом хорошо знают пользователи Facebook, который не всегда правильно угадывает запечатленных на фотографиях людей.

Также надо признать, что не все подобные системы работают одинаково и допускают значительное количество ошибок.

На прошлой неделе китайская полиция опознала в 60-тысячной толпе мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Мужчина был опознан камерой при входе на концерт. Его задержали вскоре после того, как он сел на свое место в зале.

Китай является одним из лидеров в разработке технологий распознавания лиц с помощью искусственного интеллекта. Китайские власти уверждают, что в стране создается крупнейшая в мире сеть камер наблюдения.

В стране уже работают около 170 млн камер наружного наблюдения. Еще 400 млн камер планируется установить в следующие три года.